Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака далматин
Собака далматин
© freepik by master1305 is licensed under https://www.freepik.com
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:48

Далматин: почему этот питомец может стать вашим лучшим другом и худшим врагом

Далматины: особенности породы, характер и уход

Этих собак невозможно не заметить! Их яркая внешность знакома всем с детства благодаря мультфильму "101 далматинец". Но знаете ли вы, что в реальности у этой породы есть свои секреты?

Как правильно говорить?

В русском языке закрепилось два варианта названия породы: "далматин" и "далматинец". Однако "Русский орфографический словарь РАН" признаёт только один — "далматин".

Их история начинается в Хорватии, в провинции Далмация. Именно оттуда эти пятнистые красавцы распространились по всему миру.

Узор, как отпечаток пальца

Каждый далматин обладает уникальным рисунком на шерсти. Размер, форма и расположение пятен не повторяются — ваш питомец действительно единственный в своём роде!

В Британии их использовали как охранников ценных грузов — эти собаки выносливы и могут долго бежать рядом с повозкой. В Америке далматины работали в пожарных частях: их громкий лай помогал расчищать путь для спасателей. Сегодня они остаются талисманами многих пожарных команд.

Характер: сложный, но интересный

Далматины — не лучший выбор для пассивных хозяев. Им нужны:

  • твёрдое воспитание (без дрессировки не обойтись).
  • регулярные физические нагрузки (долгие прогулки, игры).
  • опытный владелец, который сможет установить лидерство.

Кому подойдёт далматин?

  • Семьям с детьми — но не с малышами. Лучше, если ребёнку уже 10-12 лет.
  • Активным людям — тем, кто любит спорт и долгие прогулки.
  • Многолюдным домам — далматины привязываются не к одному хозяину, а ко всей семье.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Потеря внимания со стороны хозяина может вызвать агрессию у кошки сегодня в 5:45

Ласковая кошка превратилась в маленького тирана? Проверьте своё поведение

Опытные владельцы кошек порой совершают 3 ошибки, влияющие на характер питомца. Эксперты по поведению кошек раскрывают секреты гармоничных отношений.

Читать полностью » Эксперт Тейбор предположил, что викинги особенно ценили рыжих котов сегодня в 4:39

Огненный мех и характер с сюрпризом: почему рыжие коты так легко завоёвывают сердца

Почему рыжие коты такие особенные? Генетика, легенды о викингах и физические особенности могут объяснить секрет их обаяния и дружелюбного характера.

Читать полностью » История канадского сфинкса: как появилась порода в 1966 году в Канаде сегодня в 3:14

Лысая кожа, выразительные глаза и острые уши — кошка, которая меняет представление о питомцах

Сфинкс — не просто лысая кошка, а верный друг с необычной внешностью и тёплым сердцем. История, уход, цена и факты о породе в одном материале.

Читать полностью » Учёные объяснили, как кошки разворачиваются в воздухе и приземляются на лапы сегодня в 2:11

Как питомцы разворачиваются в воздухе за доли секунды — редкое умение в мире животных

Кошки будто бросают вызов гравитации. Почему они почти всегда приземляются на лапы и что скрывается за этим рефлексом, выяснили учёные.

Читать полностью » Почему ши-тцу ревнуют хозяев и как избежать конфликтов с детьми и животными сегодня в 1:19

Эти маленькие собаки устраивают сцены ревности, о которых лучше знать заранее

Ши-тцу славятся своей преданностью и нежностью, но за милым взглядом порой скрывается ревность. Почему она возникает и как с ней справиться?

Читать полностью » Кинологи выделили немецкую овчарку, ротвейлера и добермана как надёжных сторожевых собак сегодня в 0:37

Три породы, которые не подпустят к дому ни одного незваного гостя

Три породы, которые сочетают в себе надёжную защиту и преданность, а также советы по их воспитанию для гармонии и безопасности в семье.

Читать полностью » В России, Японии и США существуют собственные даты чествования кошек вчера в 23:16

От Японии до Италии: все даты, когда чествуют кошек

У кошек не один, а несколько праздников в году. 8 августа — Всемирный день, но пушистых друзей чествуют и в других странах в разные даты.

Читать полностью » ФПК расширила список животных, разрешённых к провозу в поездах РЖД вчера в 22:12

От лис до черепах: кого теперь можно взять с собой в поезд

В поездах РЖД теперь можно перевозить сурикатов, коз и даже пауков. Но для каждого питомца есть свои правила и ограничения.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Ученые обнаружили самый далекий радиовсплеск, проливающий свет на раннюю Вселенную
Питомцы

Ветеринары объяснили, как ухаживать за тарантулами и другими экзотическими питомцами
Красота и здоровье

Медики назвали причины, по которым отговаривают детей от выбора медицинской профессии
Дом

Зачем подключать телевизор кабелем при наличии встроенного Wi-Fi
Садоводство

Борная кислота помогает избавиться от муравьёв в саду без химикатов
Культура и шоу-бизнес

Маргарет Куолли предложила Биллу Мюррею познакомиться с её мамой Энди Макдауэлл
Красота и здоровье

Эксперт объяснила, что пагофагия и пикацизм могут быть связаны с анемией
Авто и мото

Как будет работать бесплатная парковка у детсадов и больниц — детали нового законопроекта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru