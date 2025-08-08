Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака далматин
Собака далматин
© freepik by master1305 is licensed under https://www.freepik.com
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:00

Пятнистые обманщики: три мифа о далматинцах, в которые вы верили

Что нужно знать о далматинцах: опровержение популярных заблуждений

Далматинец — это не просто собака с уникальной пятнистой шерстью, которую мы знаем благодаря популярному фильму Disney "101 далматинец". Эти яркие и энергичные питомцы завоевали сердца миллионов людей по всему миру. Однако несмотря на свою популярность, существует несколько мифов о далматинцах, которые не соответствуют действительности. Давайте развенчаем три наиболее распространенных заблуждения о них.

Миф 1: Далматинцы рождаются с пятнами

Факт: на самом деле, щенки далматинцев рождаются абсолютно белыми, и их характерные пятна начинают появляться только спустя несколько дней. Обычно пятна начинают темнеть уже на 10-й день, а окончательно окраска формируется примерно к 18 месяцам. Эти пятна могут быть черными или коричневыми (последние встречаются реже), а также уникальны для каждого животного, как отпечатки пальцев у людей.

Почему у далматинцев есть пятна? Эти пятна, вероятно, не имеют эволюционной цели, но, как и у многих диких животных, они служат для того, чтобы собаки могли лучше адаптироваться к окружающей среде. Интересно, что пятна могут также служить способом отгораживания от других животных, потенциальных хищников или даже помочь в коммуникации между особями той же породы.

Миф 2: Многие далматинцы глухи и идеально подходят для работы пожарными собаками

Факт: это заблуждение о далматинцах связано с высокой частотой глухоты среди этих собак. Согласно данным Университетской федерации за гуманное отношение к животным (UFAW), примерно 30% далматинцев в США страдают от потери слуха, и около 8% из них имеют двустороннюю глухоту. Ученые считают, что некоторые собаки этой породы теряют слух в первые недели жизни, и именно из-за этого рекомендуется регулярно проверять слух далматинцев.

С историей пожарных собак тоже все не так просто. Хотя в прошлом далматинцы действительно использовались в качестве пожарных собак, их роль была скорее в том, чтобы прочищать путь для пожарных автомобилей, а не тушить огонь. В наши дни далматинцы гораздо чаще становятся семейными питомцами, несмотря на свою энергию и игривость. Они могут работать в различных областях, таких как охота или помощь людям в поиске и спасении, но только при должной социализации и тренировке.

Миф 3: Далматинцы не поддаются обучению

Факт: этот миф также не имеет под собой оснований. Как и любая другая порода, далматинцы требуют терпения, последовательности и подходящих методов дрессировки. Эти собаки умные и энергичные, и, несмотря на их независимость, они прекрасно обучаются при условии правильного подхода. Далматинцы могут быть упрямыми, что требует от владельца опытности и стойкости.

Для эффективной дрессировки необходимо использовать позитивные методы, такие как поощрения и игры. Далматинцы обожают активные тренировки и могут достичь больших успехов в таких дисциплинах, как аджилити или фрисби. Они обладают хорошей памятью, что помогает им запоминать команды и легко усваивать новые трюки. Однако из-за своей энергичности они лучше подходят для активных хозяев, готовых обеспечить достаточную физическую нагрузку и умственную стимуляцию.

Далматинцы — это не только собаки с уникальной внешностью, но и верные и активные спутники, которые могут быть отличными домашними питомцами при правильном воспитании и подходе. Развеяв мифы о глухоте, обучаемости и пятнах, можно лучше понять этих замечательных животных. Если вы собираетесь завести далматинца, важно помнить, что им нужно много внимания, активных прогулок и тренировок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

О чем говорят расширенные зрачки у кошек — объяснение экспертов сегодня в 15:23

Расширенные зрачки: сигнал тревоги или просто игра

Почему у кошек зрачки иногда становятся огромными? Темнота, стресс, игра и даже гормоны — разбираем 5 причин и объясняем, когда это норма, а когда пора к ветеринару.

Читать полностью » Как адаптировать кошку из приюта к новому дому: рекомендации зоопсихологов сегодня в 14:53

Тайный язык кошек: что скрывается за их страхом после приюта

Узнайте, как правильно адаптировать кошку из приюта к новой жизни. Советы зоопсихолога помогут сделать этот процесс комфортным и безболезненным.

Читать полностью » Кинологи назвали 5 ситуаций, в которых собаки теряются сегодня в 14:06

Обида в глазах: 5 моментов, когда собака не понимает хозяина

Ваш пёс смотрит на вас, будто вы с Луны? 5 ситуаций, которые собаки не могут понять. Узнайте, о чём думает ваш хвостик в повседневной жизни!

Читать полностью » Собака избегает контакта с хозяином: причины и рекомендации от ветеринаров сегодня в 13:41

Почему ваш пёс отворачивается? Причина не в характере, а в вас

Узнайте, как распознать истинные чувства вашей собаки. Пять признаков, которые могут говорить о том, что питомец не любит вас, и советы по исправлению ситуации.

Читать полностью » Симптомы избыточного веса у питомцев: как распознать проблему сегодня в 13:29

Невидимые границы: когда умиление толстячком превращается в опасность

Ваш питомец стал менее активным и тяжело дышит после прогулок? Возможно, у него лишний вес. Рассказываем, как проверить и что делать.

Читать полностью » Ученые выяснили, что собаки понимают более 250 слов сегодня в 12:18

Что скрывает мокрый нос: неожиданные способности собак

Собаки понимают до 250 слов, умеют диагностировать болезни и даже плачут от радости. Узнайте, какие ещё удивительные способности скрывают наши четвероногие друзья!

Читать полностью » Как помочь собаке преодолеть страх перед машиной — рекомендации кинологов сегодня в 12:06

Путешествия с питомцем: как сделать так, чтобы собака не боялась машины

Ваш пёс дрожит при виде машины? Рассказываем, как помочь питомцу перестать бояться поездок — от первого знакомства до дальних путешествий.

Читать полностью » Акулы в Чёрном море: какие виды водятся и стоит ли бояться нападения сегодня в 11:24

Море есть, но акул нет: почему хищники обходят Чёрное море стороной

В Чёрном море водятся акулы, но не опасные виды. Узнайте, почему крупные хищники избегают этих вод: низкая соленость, холод, сероводород.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Российские путешественники получили на борту в КНДР бургер, приписываемый Ким Чен Ыну
Красота и здоровье

Учёные доказали генетическую природу хронической утомляемости
Наука и технологии

Археологи обнаружили богатое захоронение девочки бронзового века в Чалоу
Еда

Чем заморозка кабачков лучше консервации — рекомендации для сохранения витаминов
Дом

Афинская классика с новым дыханием: как старое жильё в центре города превратилось в современный оазис
Красота и здоровье

Открытия о крапиве: почему это растение важно для мужского здоровья
Наука и технологии

Учёные обнаружили гигантский вирус PelV-1 с хвостом длиной 2,3 микрометра
Туризм

Блогер заявил, что российские пенсионерки активнее американских
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru