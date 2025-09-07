Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:05

Пирсинг против мигрени: мода из TikTok, которая обещает чудо

Невролог Зармина Муфти: пирсинг не имеет доказанной эффективности при мигрени

Когда обычные обезболивающие перестают справляться с мигренью, многие начинают искать альтернативные способы облегчения боли. В соцсетях всё чаще обсуждают необычное решение — пирсинг daith или прокол козелка. Эти украшения делают в хрящевой части уха, и именно их пользователи TikTok называют "новым методом" борьбы с мигренями. Но что об этом думают врачи, и есть ли у идеи реальные основания?

Что такое пирсинг daith и козелка

Пирсинг daith выполняется в складке хряща над слуховым каналом, а козелковый прокол — в хряще, закрывающем вход в ухо. Несмотря на то что оба варианта упоминаются в интернете, именно daith чаще связывают с облегчением мигреней.

Зармина Муфти, сертифицированный невролог и специалист по головной боли, поясняет: "Большинство людей делают пирсинг дайт для стиля, но это стало горячей темой в мире мигрени".

Теоретическая связь с мигренью

Смысл заключается в расположении прокола. Область уха, где находится пирсинг daith, пересекается с нервными окончаниями тройничного и блуждающего нервов. Тройничный нерв отвечает за болевые ощущения головы и лица, а блуждающий — за тошноту, рвоту и головокружение, которые нередко сопровождают приступы.

Мелисса Мур, невролог и директор отделения медицины головной боли Университета Южной Флориды, отмечает: "Теоретически пирсинг daith находится в месте, которое существенно нарушает путь, который может вызвать головную боль".

Считается, что воздействие на блуждающий нерв может ослаблять болевой сигнал и снижать воспаление. Однако пока нет убедительных данных, что давление от украшения действительно запускает этот процесс.

Что говорят исследования

На сегодняшний день клинических испытаний, которые доказали бы эффективность пирсинга при мигрени, не существует. Есть лишь отдельные истории пациентов и небольшие опросы. Американский фонд мигрени указывает, что доказательная база ограничивается только анекдотическими свидетельствами.

Доктор Муфти подчеркивает: "Для того, чтобы врачи рекомендовали это лечение, должны быть клинические испытания и рандомизированные контролируемые испытания, доказывающие его эффективность".

Традиционные способы лечения

Врачи напоминают, что мигрень — сложное заболевание, которое требует комплексного подхода. Обычно назначают изменения образа жизни (сон, питание, спорт), медикаменты (например, триптаны, аспирин, ибупрофен), а также процедуры: инъекции ботокса, стероидные препараты или устройства для стимуляции блуждающего нерва.

Пирсинг в данном случае нельзя рассматривать как полноценную альтернативу — максимум как дополнение к привычному лечению.

Побочные эффекты пирсинга daith

Нельзя забывать и о рисках. Прокол хряща сопровождается болью, отёком, синяками и высоким риском инфекции. В среднем заживление занимает от трёх до шести месяцев, а у некоторых людей формируется келоид — плотная рубцовая ткань.

Доктор Муфти отмечает, что её пациенты называли этот вариант одним из самых болезненных и долгозаживающих среди всех видов пирсинга.

Стоит ли пробовать

Врачи сходятся во мнении: делать пирсинг стоит только в том случае, если человеку нравится сам факт украшения, а не как метод лечения мигрени.

Доктор Мур поясняет: "Обычно я рекомендую пациентам рассматривать возможность сделать это только в том случае, если они довольны проколом уха, даже если это не помогает с точки зрения мигрени".

Если же решиться на процедуру, важно строго следовать правилам ухода и при первых признаках осложнений обращаться к врачу.

Пирсинг daith продолжает оставаться модной темой в соцсетях, но медицина пока не подтверждает его эффективность в борьбе с мигренями. Для облегчения состояния лучше полагаться на проверенные методы под контролем специалистов, а украшение рассматривать исключительно как эстетический выбор.

