Артефакты Ржева
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:53

Не боевой, но священный: почему позолоченный нож из Кофун перевернул представление о власти императоров

146 лет спустя: в гробнице Дайсэнрё Кофун обнаружены уникальные погребальные артефакты

Сенсационная новость из мира археологии: впервые с 1872 года обнаружены редкие погребальные предметы из Дайсэнрё Кофун, выдающейся гробницы Кофун, находящейся в префектуре Осака, Япония. Данное место традиционно считается местом упокоения Императора Нинтоку, правившего с 313 по 399 год нашей эры. Об открытии сообщила исследовательская команда из Университета Кокугакуин.

Кофун — это уникальные курганы, характерные для поздних III-V веков, часто имеющие форму "дзэнпо-коэн-фун” — сочетание квадратной или трапециевидной передней части и круглой задней. Внутри этих курганов, служивших местами захоронения, обычно располагались погребальные дары, демонстрирующие статус усопшего.

Сокровища из частной коллекции раскрывают тайны прошлого

Недавно найденные артефакты попали в руки исследователей Университета Кокугакуин после приобретения у частного коллекционера Масуды Такаси. Предполагается, что эти предметы были найдены строителем Кайтиро Касиваги во время работ по реставрации гробницы после оползня, случившегося в 1872 году. К сожалению, тогда камера захоронения была вновь засыпана, так как раскопки были под строгим запретом.

Среди обнаруженных артефактов выделяются позолоченный церемониальный нож и три фрагмента древних доспехов. Нож, имеющий железное лезвие, помещен в ножны из японского кипариса, облицованные тонкой позолоченной медной пластиной. Он закреплен пятью серебряными заклепками. Археологи подчеркивают, что подобные небольшие позолоченные ножи, относящиеся к погребениям V века, ранее не были обнаружены.

Фрагменты доспехов, размеры которых варьируются от 3 до 4 см, изготовлены из железа с золотым покрытием, а не из позолоченной меди, как считалось раньше. Это позволяет пересмотреть наши представления о высоком уровне мастерства ремесленников, живших во времена Императора Нинтоку.

"Это не являлось боевым оружием", — пояснил археолог Таро Фукадзава из Университета Кокугакуин.

Это предметы, созданные исключительно для подношений, олицетворяющие колоссальную политическую и экономическую мощь императорского двора.

Данные находки впервые дают возможность современным ученым непосредственно изучать предметы из Дайсэнрё Кофун, обогащая наши знания о культуре, ремеслах и власти японского императорского двора в V веке.

Три интересных факта о Кофун:

  • Гробница Дайсэнрё Кофун, предположительно, является самой большой гробницей в мире по объему, ее длина составляет около 486 метров.
  • Кофун классифицируются в зависимости от их формы, от круглых и квадратных до сложных форм, таких как "дзэнпо-коэн-фун”.
  • Многие кофун до сих пор остаются нетронутыми, скрывая в себе множество нераскрытых тайн древней истории Японии.

