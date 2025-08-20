Золото и сталь древности: сенсационные находки из Дайсен-кофун будоражат воображение

Впервые с конца XIX века мир узнал о подтвержденных и выставленных на всеобщее обозрение артефактах, предположительно происходящих из Дайсен кофун, огромного погребального кургана в Японии, который традиционно считается гробницей императора Нинтоку. Это событие знаменует собой важный поворот в исследовании одного из самых загадочных и священных мест Японии.

Дайсен-кофун, расположенный в префектуре Осака, является крупнейшим древним курганом в форме замочной скважины в стране. Он был включен в список объектов Всемирного культурного наследия. Однако, доступ к этому месту строго контролируется Управлением императорского двора.

Исследователи практически не имели возможности изучить его изнутри. До недавнего времени. В марте 2024 года представителям 17 исторических и археологических организаций наконец-то разрешили посетить это место в сопровождении официального эскорта. Это был первый научный визит после Второй мировой войны, который стал значительным шагом на пути к открытию доступа к одному из самых священных захоронений в Японии.

Артефакты из глубины веков: сенсационная находка в музее

Повышенное внимание к кургану совпало с сенсационным открытием, которое потрясло научный мир. В июне 2024 года музей Университета Кокугакуин объявил, что годом ранее приобрел у арт-дилера несколько артефактов. После тщательного анализа музей подтвердил, что артефакты относятся к Дайсен-кофун. Среди них были церемониальный железный нож с позолоченной медной фурнитурой и серебряными заклёпками, а также фрагменты позолоченных железных доспехов.

До сих пор единственным документальным свидетельством существования артефактов из гробницы были рисунки, сделанные в 1872 году Каитиро Касиваги, местным чиновником, который исследовал курган после того, как оползень обнажил часть погребальной камеры. На рисунках были изображены шлемы, доспехи, мечи и стеклянная посуда.

Большая часть предметов была перезахоронена, но новые данные указывают на то, что не все из них исчезли навсегда. Артефакты, приобретённые музеем, были завернуты в бумагу, датированную сентябрём 1872 года, с печатью Касиваги и надписью о том, что они были найдены в гробнице императора Нинтоку.

Уникальные артефакты: роскошь для загробной жизни

Некоторые находки, такие как фрагменты доспехов, соответствуют рисункам Касиваги. Другие, например, богато украшенный нож, не были изображены на его иллюстрациях, что позволяет предположить, что чиновник мог сохранить некоторые предметы для себя. Нож, помещенный в оригинальные ножны из японского кипариса, имеет уникальную конструкцию. По словам исследователей, использование позолоченных медных пластин и серебряных заклепок не было обнаружено в других погребальных артефактах V века.

Команда Университета Кокугакуин отметила, что эти предметы не были предназначены для повседневного использования, а были изготовлены специально для погребения императора. Части доспехов, размером всего в несколько сантиметров, были сделаны из железа, покрытого золотом. Недавняя находка контрастирует с иллюстрациями XIX века, на которых изображена позолоченная медь, и представляет собой новое свидетельство высочайшего мастерства погребальных обрядов того периода.

Другие артефакты: спорное происхождение

В то время как другие артефакты, в том числе хранящиеся в Музее изящных искусств в Бостоне, когда-то приписывались Дайсен-кофун, их происхождение до сих пор вызывает споры. Артефакты, приобретенные Университетом Кокугакуин, являются первыми, подлинность которых из гробницы императора Нинтоку была окончательно подтверждена. Это открытие открывает новую главу в изучении истории Японии.

