Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Артефакты Ржева
Артефакты Ржева
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:36

Золото и сталь древности: сенсационные находки из Дайсен-кофун будоражат воображение

Японская археология ликует: найдены артефакты из гробницы императора Нинтоку

Впервые с конца XIX века мир узнал о подтвержденных и выставленных на всеобщее обозрение артефактах, предположительно происходящих из Дайсен кофун, огромного погребального кургана в Японии, который традиционно считается гробницей императора Нинтоку. Это событие знаменует собой важный поворот в исследовании одного из самых загадочных и священных мест Японии.

Дайсен-кофун, расположенный в префектуре Осака, является крупнейшим древним курганом в форме замочной скважины в стране. Он был включен в список объектов Всемирного культурного наследия. Однако, доступ к этому месту строго контролируется Управлением императорского двора.

Исследователи практически не имели возможности изучить его изнутри. До недавнего времени. В марте 2024 года представителям 17 исторических и археологических организаций наконец-то разрешили посетить это место в сопровождении официального эскорта. Это был первый научный визит после Второй мировой войны, который стал значительным шагом на пути к открытию доступа к одному из самых священных захоронений в Японии.

Артефакты из глубины веков: сенсационная находка в музее

Повышенное внимание к кургану совпало с сенсационным открытием, которое потрясло научный мир. В июне 2024 года музей Университета Кокугакуин объявил, что годом ранее приобрел у арт-дилера несколько артефактов. После тщательного анализа музей подтвердил, что артефакты относятся к Дайсен-кофун. Среди них были церемониальный железный нож с позолоченной медной фурнитурой и серебряными заклёпками, а также фрагменты позолоченных железных доспехов.

До сих пор единственным документальным свидетельством существования артефактов из гробницы были рисунки, сделанные в 1872 году Каитиро Касиваги, местным чиновником, который исследовал курган после того, как оползень обнажил часть погребальной камеры. На рисунках были изображены шлемы, доспехи, мечи и стеклянная посуда.

Большая часть предметов была перезахоронена, но новые данные указывают на то, что не все из них исчезли навсегда. Артефакты, приобретённые музеем, были завернуты в бумагу, датированную сентябрём 1872 года, с печатью Касиваги и надписью о том, что они были найдены в гробнице императора Нинтоку.

Уникальные артефакты: роскошь для загробной жизни

Некоторые находки, такие как фрагменты доспехов, соответствуют рисункам Касиваги. Другие, например, богато украшенный нож, не были изображены на его иллюстрациях, что позволяет предположить, что чиновник мог сохранить некоторые предметы для себя. Нож, помещенный в оригинальные ножны из японского кипариса, имеет уникальную конструкцию. По словам исследователей, использование позолоченных медных пластин и серебряных заклепок не было обнаружено в других погребальных артефактах V века.

Команда Университета Кокугакуин отметила, что эти предметы не были предназначены для повседневного использования, а были изготовлены специально для погребения императора. Части доспехов, размером всего в несколько сантиметров, были сделаны из железа, покрытого золотом. Недавняя находка контрастирует с иллюстрациями XIX века, на которых изображена позолоченная медь, и представляет собой новое свидетельство высочайшего мастерства погребальных обрядов того периода.

Другие артефакты: спорное происхождение

В то время как другие артефакты, в том числе хранящиеся в Музее изящных искусств в Бостоне, когда-то приписывались Дайсен-кофун, их происхождение до сих пор вызывает споры. Артефакты, приобретенные Университетом Кокугакуин, являются первыми, подлинность которых из гробницы императора Нинтоку была окончательно подтверждена. Это открытие открывает новую главу в изучении истории Японии.

Три интересных факта:

  • Дайсен-кофун настолько велик, что его площадь превышает площадь Великих пирамид в Гизе.
  • Предполагается, что для строительства кургана Дайсен-кофун потребовалось около 15 лет и участие огромного количества рабочих.
  • Император Нинтоку, согласно легенде, был известен своим состраданием к народу и заботой о благосостоянии Японии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гелевое топливо изменяет аэрокосмическую отрасль — данные NASA вчера в 22:46

От жидкого к гелю: неожиданный поворот в истории ракетного топлива

Ученые ТПУ разработали модель для создания нового типа гелеобразного топлива. Как это изменит аэрокосмическую отрасль? Читайте о прорыве, который повысит эффективность и безопасность двигателей.

Читать полностью » Научные данные подтверждают: левши не более креативны, чем правши вчера в 22:34

Левши не творцы, а правши не консерваторы: как наука развенчивает стереотипы

Учёные развенчали миф о креативности левшей. Анализ столетних исследований показал: правши справляются с тестами на творчество не хуже. Почему же этот стереотип так живуч?

Читать полностью » Учёные выявили роль белка PP2A B′η в устойчивости растений к жаре вчера в 21:43

Апокалипсис отменяется: растения нашли способ пережить климатический коллапс

Учёные раскрыли, как растения выживают в жару: белок PP2A B′η помогает им экстренно редактировать ДНК. Открытие ускорит создание устойчивых сортов пшеницы и риса для меняющегося климата.

Читать полностью » Генетики обнаружили связь между неандертальским наследием и слабостью мышц у европейцев вчера в 21:29

Скрытая угроза в генах: почему каждый десятый европеец может быть слабее

У каждого десятого европейца есть "слабый" ген от неандертальцев. Ученые выяснили, как AMPD1 влияет на мышцы и почему его носителям сложнее добиться успехов в спорте.

Читать полностью » Археологи нашли древнюю мастерскую неандертальцев в Польше возрастом 70 000 лет вчера в 20:38

Как древние люди ремонтировали орудия 70 000 лет назад? Археологи раскрыли секрет

Открытие неандертальской мастерской в Польше раскрывает новые горизонты понимания жизни древних людей, их технологий и повседневных привычек.

Читать полностью » Нарушения сна из-за ночной работы влияют на репродуктивное здоровье женщин — исследование вчера в 20:23

Биологические часы против графика: как ночная работа разрушает организм женщин

Учёные предупреждают: ночные смены опасны для женского здоровья. Исследование выявило сбои цикла, гормональные нарушения и осложнения при беременности.

Читать полностью » Нейробиологи выявляют связь между дофамином и тягой к сладкому вчера в 19:31

Непреодолимое желание: почему мы едим больше при виде сладкого

Даже если вы не голодны, вид чужого десерта может разбудить аппетит. Учёные выяснили, почему так происходит и как дофамин влияет на наше пищевое поведение.

Читать полностью » Нейробиологи выявили ключевые факторы формирования дружеских связей вчера в 19:17

Несовместимость на уровне нейронов: почему некоторые люди никогда не станут вам близки

Учёные выяснили: друзья не случайны. Чем сильнее совпадает работа мозга у людей, тем выше шанс, что они станут близкими. Исследование раскрывает нейронные механизмы дружбы.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Создатели "Очень странных дел" подпишут эксклюзивный контракт с Paramount после окончания сделки с Netflix
Питомцы

Суссекс-спаниель остаётся редчайшей породой: всего 27 щенков в год
Дом

Личный опыт: как избавиться от неприятного запаха в холодильнике
Туризм

Как путешествия влияют на память и восприятие времени
Спорт и фитнес

Джефф Трипп объяснил, почему сложно удерживать планку дольше 30 секунд
Красота и здоровье

Врач Надежда Чернышева: к сезону простуд стоит пополнить аптечку витаминами D и C
Садоводство

Три подхода, чтобы ваши подсолнухи цвели дольше: проверьте что думают эксперты
Еда

Как приготовить салат с копченой курицей, огурцом и яйцом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru