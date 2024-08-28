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Диетолог Соломатина: козье молоко более полезно для организма, чем коровье
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Больше микроэлементов и витаминов: диетолог ответила на вопрос о том, какое молоко полезнее для организма

Диетолог Соломатина: козье молоко более полезно для организма, чем коровье

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с NewsInfo.Ru отметила, что козье молоко по своему аминокислотному составу ближе к материнскому молоку человека, и обычно оно легче усваивается. Важным фактором является не только количество аминокислот, но и их соотношение.

Соломатина утверждает, что продукция из козьего молока действительно более полезна для здоровья. В козьем молоке содержится больше микро- и макроэлементов, витаминов, а также полезных жирных кислот, включая полиненасыщенные. Кроме того, козы, в отличие от коров, реже болеют, что снижает необходимость использования антибиотиков и гормонов.

Что касается продуктов из козьего молока, таких как творог и сыры, они сохраняют все ценные компоненты исходного молока. Хотя козье молоко жирнее, его питательная ценность выше, что делает его особенно полезным для детей, особенно ослабленных и больных.

"Козье молоко по аминокислотному составу ближе к материнскому молоку человека, и обычно оно легче усваивается," — заключила специалист.

Фото: flickr.com/曾 成訓 (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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