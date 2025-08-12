Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:04

Удивительные факты о молоке: как оно может изменить ваше здоровье

Молоко и здоровье: влияние молочных продуктов на сердечно-сосудистую систему — исследование

Молоко, сыр, йогурт — привычные продукты в нашем рационе. Но так ли они однозначно полезны, как принято считать? Последние исследования показывают неожиданные результаты.

Молоко: защита или нейтральный эффект?

Учёные проанализировали 51 исследование и обнаружили, что молоко может снижать риски некоторых видов рака. Однако в большинстве работ значимого влияния на здоровье не выявлено.

Из 20 исследований следует, что сыр помогает предотвратить болезни сердца и даже онкологию. Но в 25 других работах его эффект оказался нулевым, а в двух — связанным с повышенным риском рака простаты.

Йогурт и ферментированные продукты

25 исследований подтвердили пользу йогурта для сердца и защиты от диабета, но столько же работ не нашли никакого эффекта. Ферментированные продукты тоже демонстрируют двойственные результаты: у одних людей они улучшают здоровье, у других — нет.

