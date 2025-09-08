Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Греческий йогурт с орехами и мёдом
Греческий йогурт с орехами и мёдом
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:35

Аллергия отступит: этот кисломолочный продукт — ваш главный союзник

Кисломолочные продукты против аллергии: что советуют эксперты

Регулярное включение в рацион определённых кисломолочных продуктов может существенно облегчить жизнь людям, склонным к аллергии. Такой вывод сделали специалисты, основываясь на клинических исследованиях.

Какие продукты особенно полезны

По словам заведующего кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета Росбиотех Дмитрия Куликова, особое внимание стоит обратить на натуральный кефир, йогурт, наринэ, бифидок и аналогичные напитки.

"В результате клинических исследований было подтверждено, что в указанных кисломолочных напитках содержатся пробиотики, нормализующие иммуноглобулин Е (IgE). Этот специальный белок организма обеспечивает иммунитет и принимает участие в аллергических реакциях", — пояснил Куликов.

Именно благодаря влиянию пробиотиков на иммуноглобулин Е снижается вероятность обострений и осложнений при аллергии.

С чем лучше сочетать кисломолочные продукты

Эксперты советуют не ограничиваться только напитками, а комбинировать их с полезными добавками. Например, кефир или йогурт можно обогатить ягодами — черникой, ежевикой, виноградом. Отличным вариантом станут гранат или яблоки. Не менее полезны и овощи с высоким содержанием антиоксидантов: шпинат, брокколи, морковь.

Такое сочетание помогает не только поддерживать работу иммунной системы, но и улучшает пищеварение, что немаловажно для людей, склонных к аллергическим реакциям.

Дополнительные меры профилактики

Медики подчёркивают, что питание — лишь один из способов снизить риски. Аллергикам также рекомендуется соблюдать ряд правил:

  1. В период активного цветения растений минимизировать пребывание на улице.
  2. При выходе на свежий воздух использовать солнцезащитные очки.
  3. После возвращения домой или прогулки принимать душ, чтобы смыть пыльцу с кожи и слизистых оболочек.
  4. В автомобиле держать окна закрытыми, особенно при поездках за город.

Эти меры помогают защитить организм от излишнего контакта с аллергенами и значительно уменьшают вероятность обострений.

Почему это важно

Современные исследования показывают, что аллергия перестаёт быть редкостью. Всё больше людей сталкиваются с сезонными проявлениями болезни, реакцией на продукты питания или бытовые аллергены. Поэтому комплексный подход — от изменения рациона до корректировки образа жизни — становится главным инструментом в борьбе с этим состоянием.

Три интересных факта

  1. Учёные отмечают, что у детей, регулярно употребляющих кисломолочные продукты, вероятность развития аллергии в зрелом возрасте снижается почти на 30%.
  2. Иммуноглобулин Е впервые был открыт в 1966 году японскими исследователями, и с тех пор именно его уровень считается главным маркером аллергических заболеваний.
  3. В странах Азии традиционные ферментированные напитки, аналогичные кефиру и йогурту, используют не только как продукт питания, но и как средство народной медицины для укрепления иммунитета.

