Если рост и будет, то маленький: в МолСибе дали неожиданный прогноз по ценам на молоко

Снижение закупочных цен на молоко в последние месяцы сдерживает резкий рост стоимости молочной продукции, несмотря на общее повышение издержек для производителей. Существенного скачка цен на "молочку" в ближайшее время не ожидается, хотя умеренная корректировка все же возможна. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на генерального директора холдинга "МолСиб" Игоря Елисеенко.

Почему резкого роста цен не ожидается

По словам главы "МолСиба", в течение последних двух-трех месяцев закупочные цены на молоко демонстрируют снижение. Этот фактор, как отмечает Елисеенко, играет ключевую роль в формировании конечной стоимости продукции и позволяет сглаживать давление со стороны растущих расходов.

"Возможна небольшая корректировка в связи повышением НДС и тарифов с нового года", — рассказал генеральный директор холдинга "МолСиб" Игорь Елисеенко.

Таким образом, рост цен, если и произойдет, будет ограниченным и связан не с дефицитом сырья, а с изменением фискальной и тарифной нагрузки.

Ситуация с производством и спросом

В Новосибирской области объем реализации молока остается практически на уровне прошлого года. По данным компании, в регионе ежедневно реализуется более 1700 тонн молока, что полностью покрывает потребности перерабатывающих предприятий. Это означает, что рынок обеспечен сырьем, и дополнительного ценового давления со стороны спроса не возникает.

Стабильный уровень поставок позволяет переработчикам планировать работу без риска перебоев. На этом фоне участники рынка не видят предпосылок для резкого пересмотра отпускных цен на готовую продукцию в краткосрочной перспективе.

Поголовье сокращается, продуктивность растет

При этом в отрасли сохраняются структурные изменения. Поголовье коров в Новосибирской области продолжает сокращаться. По состоянию на середину декабря численность фуражных коров составляла более 95,7 тысячи голов, что на 6,6 тысячи меньше, чем годом ранее.

Снижение поголовья частично компенсируется ростом продуктивности в сельскохозяйственных организациях, который оценивается примерно в +4%. Однако этого оказалось недостаточно для полного сохранения объемов производства: валовой выпуск молока снизился примерно на 2,5%. Тем не менее текущий баланс между спросом и предложением, по оценке участников рынка, позволяет избежать ценовых шоков для потребителей.