Три молочных продукта, которые действительно защищают от диабета

Молочные продукты — важная часть рациона, богатая белком, кальцием и витаминами. Диетологи советуют употреблять их ежедневно, но последние исследования показывают неоднозначные результаты. Одни работы говорят о пользе для сердца и профилактике болезней, другие — о возможных рисках.

Главные выводы исследований

Учёные проанализировали десятки работ, изучающих влияние молочных продуктов на здоровье.

Молоко. В 13 исследованиях его связывают со снижением риска некоторых видов рака. Однако в большинстве случаев значительного влияния не обнаружено.

Сыр. 20 работ подтверждают его пользу для сердца и даже защиту от онкологии. Но в 25 исследованиях эффекта не выявлено, а в двух случаях сыр ассоциировали с повышенным риском рака простаты.

Йогурт. В половине из 25 исследований он показал способность снижать риск диабета, болезней сердца и рака. В остальных — никакого воздействия.

Ферментированные продукты. Здесь ситуация схожа: большинство данных говорят о пользе, но некоторые исследования её опровергают. Вероятно, всё зависит от индивидуальных особенностей организма.

Почему такие противоречия?

Как отмечают авторы исследования, разница в результатах может быть связана с: