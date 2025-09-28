Датские бутылки хранят секрет: как 130 лет назад создавали масло, покорившее Британию
В подвале в Фредериксберге (Дания) две стеклянные бутылки пролежали более века, прежде чем их случайно обнаружили исследователи из Копенгагенского университета. Внутри оказался белый осадок, который открыл необычное окно в прошлое датского маслоделия XIX века. Анализ показал: это закваска конца 1890-х годов, содержащая молочнокислые бактерии. Результаты опубликованы в International Dairy Journal.
Микробиологическая находка
"Это было похоже на открытие своего рода микробиологической реликвии", — сказал исследователь Йорген Лейснер.
Учёным удалось извлечь генетический материал из старинных бактериальных культур. На этикетках бутылок значилось, что внутри — закваска, использовавшаяся для производства масла. Секвенирование ДНК подтвердило присутствие молочнокислых бактерий Lactococcus cremoris. Именно они и сегодня применяются на молочных заводах для подкисления молока и подавления вредных микроорганизмов после пастеризации.
Почему это важно
Исследователи обнаружили у L. cremoris гены, связанные с адаптацией к молочным продуктам и формированием маслянистого вкуса. Это совпадает с историческими данными: в XIX веке датское масло производили специально для английского рынка, где ценили мягкий вкус.
К концу XIX века в Дании началось массовое экспортное производство масла. Чтобы гарантировать качество, молоко сначала пастеризовали, а затем добавляли закваску. Это позволяло контролировать вкус и аромат, а также улучшало срок хранения.
"Закваска стала ключом к стандартизированному производству масла… необходимо было обеспечить одинаковый вкус продуктов", — отметил Лейснер.
Сравнение: масло XIX века и современное
|Параметр
|XIX век
|Сегодня
|Производство
|В каждой фермерской семье
|На заводах
|Гигиена
|Низкая, частые примеси
|Жёсткие стандарты
|Закваска
|Сырые культуры, часто нестабильные
|Контролируемые бактериальные штаммы
|Вкус
|Мягкий, адаптированный под экспорт
|Разнообразный, от сливочного до насыщенного
Советы шаг за шагом: как делали масло
-
Свежее молоко пастеризовали.
-
Добавляли бактериальную закваску.
-
Дожидались процесса ферментации и подкисления.
-
Отделяли сливки и сбивали масло.
-
Упаковывали для транспортировки на экспорт.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: отсутствие контроля за закваской.
-
Последствие: заражение продуктами посторонними бактериями.
-
Альтернатива: стандартизированные культуры, проверенные на чистоту.
А что если…
А что если подобные бактериальные "капсулы времени" будут найдены и в других странах? Мы сможем восстановить эволюцию пищевых технологий по всему миру и понять, как менялись вкусы и методы производства.
Плюсы и минусы стандартизации
|Плюсы
|Минусы
|Стабильный вкус продукта
|Снижение разнообразия локальных вкусов
|Более долгий срок хранения
|Зависимость от промышленных заквасок
|Рост экспорта и прибыли
|Утрата традиционных методов
Неожиданные находки
Помимо молочнокислых бактерий, в бутылках оказались и другие микроорганизмы. Среди них — Cutibacterium acnes (связана с акне), золотистый стафилококк и Vibrio furnissii. Это показывает, что в XIX веке даже стандартизированное производство сталкивалось с проблемами гигиены.
"Содержимое бутылок свидетельствует о стандартизации продукта… Но условия гигиены всё ещё отличались от современных", — пояснила соавтор исследования Наталия Брише.
FAQ
Как отличить закваску XIX века от современной?
Старинные культуры содержали примеси посторонних бактерий, современные — стерильны и контролируются в лабораториях.
Сколько стоила закваска в XIX веке?
Она была частью производственного процесса, а не отдельным товаром, но именно с её появлением масло стало экспортным продуктом.
Что лучше: фермерское или стандартизированное масло?
Фермерское было уникальным по вкусу, но нестабильным. Стандартизированное обеспечивало одинаковое качество для всего рынка.
Мифы и правда
-
Миф: масло всегда делали одинаково.
-
Правда: стандартизация началась только в конце XIX века.
-
Миф: закваски были чистыми.
-
Правда: они часто содержали посторонние микроорганизмы.
-
Миф: вкус масла не менялся.
-
Правда: его адаптировали под экспортные рынки.
3 интересных факта
-
К концу XIX века Дания стала крупнейшим поставщиком масла в Великобританию.
-
Закваски впервые сделали вкус масла воспроизводимым независимо от региона.
-
Сегодня Lactococcus cremoris остаётся важнейшей культурой в молочной промышленности.
Исторический контекст
До XIX века: масло делали каждая семья по своим рецептам.
1870-е: распространение пастеризации в Европе.
1890-е: внедрение заквасок в датском маслоделии.
Конец XIX века: массовый экспорт масла в Англию.
2023 год: анализ "бутылок времени" в Фредериксберге.
