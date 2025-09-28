Датские бутылки хранят секрет: как 130 лет назад создавали масло, покорившее Британию

В подвале в Фредериксберге (Дания) две стеклянные бутылки пролежали более века, прежде чем их случайно обнаружили исследователи из Копенгагенского университета. Внутри оказался белый осадок, который открыл необычное окно в прошлое датского маслоделия XIX века. Анализ показал: это закваска конца 1890-х годов, содержащая молочнокислые бактерии. Результаты опубликованы в International Dairy Journal.

Микробиологическая находка

"Это было похоже на открытие своего рода микробиологической реликвии", — сказал исследователь Йорген Лейснер.

Учёным удалось извлечь генетический материал из старинных бактериальных культур. На этикетках бутылок значилось, что внутри — закваска, использовавшаяся для производства масла. Секвенирование ДНК подтвердило присутствие молочнокислых бактерий Lactococcus cremoris. Именно они и сегодня применяются на молочных заводах для подкисления молока и подавления вредных микроорганизмов после пастеризации.

Почему это важно

Исследователи обнаружили у L. cremoris гены, связанные с адаптацией к молочным продуктам и формированием маслянистого вкуса. Это совпадает с историческими данными: в XIX веке датское масло производили специально для английского рынка, где ценили мягкий вкус.

К концу XIX века в Дании началось массовое экспортное производство масла. Чтобы гарантировать качество, молоко сначала пастеризовали, а затем добавляли закваску. Это позволяло контролировать вкус и аромат, а также улучшало срок хранения.

"Закваска стала ключом к стандартизированному производству масла… необходимо было обеспечить одинаковый вкус продуктов", — отметил Лейснер.

Сравнение: масло XIX века и современное

Параметр XIX век Сегодня Производство В каждой фермерской семье На заводах Гигиена Низкая, частые примеси Жёсткие стандарты Закваска Сырые культуры, часто нестабильные Контролируемые бактериальные штаммы Вкус Мягкий, адаптированный под экспорт Разнообразный, от сливочного до насыщенного

Советы шаг за шагом: как делали масло

Свежее молоко пастеризовали. Добавляли бактериальную закваску. Дожидались процесса ферментации и подкисления. Отделяли сливки и сбивали масло. Упаковывали для транспортировки на экспорт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отсутствие контроля за закваской.

Последствие: заражение продуктами посторонними бактериями.

Альтернатива: стандартизированные культуры, проверенные на чистоту.

А что если…

А что если подобные бактериальные "капсулы времени" будут найдены и в других странах? Мы сможем восстановить эволюцию пищевых технологий по всему миру и понять, как менялись вкусы и методы производства.

Плюсы и минусы стандартизации

Плюсы Минусы Стабильный вкус продукта Снижение разнообразия локальных вкусов Более долгий срок хранения Зависимость от промышленных заквасок Рост экспорта и прибыли Утрата традиционных методов

Неожиданные находки

Помимо молочнокислых бактерий, в бутылках оказались и другие микроорганизмы. Среди них — Cutibacterium acnes (связана с акне), золотистый стафилококк и Vibrio furnissii. Это показывает, что в XIX веке даже стандартизированное производство сталкивалось с проблемами гигиены.

"Содержимое бутылок свидетельствует о стандартизации продукта… Но условия гигиены всё ещё отличались от современных", — пояснила соавтор исследования Наталия Брише.

FAQ

Как отличить закваску XIX века от современной?

Старинные культуры содержали примеси посторонних бактерий, современные — стерильны и контролируются в лабораториях.

Сколько стоила закваска в XIX веке?

Она была частью производственного процесса, а не отдельным товаром, но именно с её появлением масло стало экспортным продуктом.

Что лучше: фермерское или стандартизированное масло?

Фермерское было уникальным по вкусу, но нестабильным. Стандартизированное обеспечивало одинаковое качество для всего рынка.

Мифы и правда

Миф: масло всегда делали одинаково.

Правда: стандартизация началась только в конце XIX века.

Миф: закваски были чистыми.

Правда: они часто содержали посторонние микроорганизмы.

Миф: вкус масла не менялся.

Правда: его адаптировали под экспортные рынки.

3 интересных факта

К концу XIX века Дания стала крупнейшим поставщиком масла в Великобританию. Закваски впервые сделали вкус масла воспроизводимым независимо от региона. Сегодня Lactococcus cremoris остаётся важнейшей культурой в молочной промышленности.

Исторический контекст

До XIX века: масло делали каждая семья по своим рецептам.

1870-е: распространение пастеризации в Европе.

1890-е: внедрение заквасок в датском маслоделии.

Конец XIX века: массовый экспорт масла в Англию.

2023 год: анализ "бутылок времени" в Фредериксберге.