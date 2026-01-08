Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Черно-белая корова на зеленой траве
© Designed by Freepik by vwalakte is licensed under publik domain
Сибирский федеральный округ
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:33

Закупочные цены падают, ГСМ дорожают, люди уходят: три причины, по которым коров становится меньше

В НСО поголовье фуражных коров сократилось на 6,6 тысячи голов в 2025 году — РБК

Сокращение поголовья молочного скота в Новосибирской области продолжается, несмотря на рост производственных показателей в крупных сельхозорганизациях. Региональные переработчики пока не ощущают дефицита сырья, однако участники рынка предупреждают о рисках для средних и небольших хозяйств. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на отраслевые данные и комментарии аграриев.

Динамика поголовья и производства

По информации объединения "Союзмолоко.Сибирь", к середине декабря прошлого года поголовье фуражных коров в Новосибирской области составило более 95,7 тыс. голов. За год оно сократилось на 6,6 тыс. голов, что подтверждает устойчивую тенденцию снижения. При этом в сельскохозяйственных организациях региона зафиксирован рост продуктивности на 4%, однако валовое производство молока всё же показало снижение на 2,5%.

Эксперты отмечают, что увеличение удоев позволяет частично компенсировать уменьшение численности стада. Тем не менее этот фактор не перекрывает полностью эффект от сокращения поголовья, особенно в сегменте небольших хозяйств.

Рынок сырого молока и цены

Глава холдинга "МолСиб" Игорь Елисеенко заявил, что ситуация с обеспечением переработчиков сырьём остаётся стабильной. По его словам, реализация молока превышает 1700 тонн в сутки, что полностью покрывает текущие потребности перерабатывающих предприятий региона.

"Реализация молока находится практически на уровне пошлого года и составляет более 1700 тонн молока в сутки, что полностью перекрывает потребность переработчиков в сырье. Закупочные цены на молоко последние два-три месяца снижаются, значительного повышения цен на молочную продукцию мы не ожидаем", — сказал глава холдинга "МолСиб" Игорь Елисеенко.

Проблемы хозяйств и прогнозы

По словам Елисеенко, основными трудностями для сельхозпроизводителей остаются снижение закупочных цен, сезонный рост стоимости горюче-смазочных материалов и острый дефицит кадров. Эти факторы особенно болезненно отражаются на средних и малых хозяйствах, где запас прочности существенно ниже.

Эксперт прогнозирует, что в ближайший год поголовье молочных коров в этом сегменте может продолжить сокращаться. По его оценке, переломить ситуацию способно лишь строительство крупных ферм, модернизация действующих предприятий, а также стабилизация цен на сырое молоко и восстановление спроса со стороны переработчиков.

