Вред на ночь глядя: эти продукты запускают тревожные сновидения
Сон — это не только отдых, но и основа работы мозга, сердца и иммунной системы. Однако некоторые продукты, которые мы привыкли считать "полезными", способны ухудшить его качество и даже вызвать тревожные сновидения.
Что показали исследования
По данным, опубликованным в журнале Frontiers, молочные продукты (молоко, йогурт, сыр) при употреблении вечером чаще других провоцируют кошмары.
-
Особенно заметен эффект у людей с непереносимостью лактозы.
-
Ведущий автор работы, доктор Торе Нильсен, объясняет: дело не в самих снах, а в реакции организма.
Почему это происходит:
-
вздутие и спазмы,
-
избыточное газообразование,
-
нарушение глубины сна.
Когда сон становится прерывистым, человек чаще запоминает неприятные сновидения.
Чего стоит избегать вечером
-
стакана молока "на ночь",
-
порции сыра,
-
мороженого или йогурта перед сном.
Даже если эти продукты полезны днём, вечером они могут сыграть злую шутку.
Что выбрать вместо
Эксперты рекомендуют продукты, которые помогают расслабиться и подготовить организм к отдыху:
-
травяные чаи - ромашка, мята,
-
лёгкие блюда с магнием и триптофаном:
-
банан,
-
овсянка на воде,
-
горсть орехов.
-
Итог
Молочные продукты вечером могут ухудшать сон и провоцировать тревожные сны из-за нагрузки на ЖКТ. Чтобы спать крепко и спокойно, лучше заменить их лёгкими и расслабляющими перекусами.
