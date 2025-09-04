Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ночное апноэ у мужчины
ночное апноэ у мужчины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:11

Вред на ночь глядя: эти продукты запускают тревожные сновидения

Исследование Frontiers: молочные продукты перед сном могут вызывать кошмары

Сон — это не только отдых, но и основа работы мозга, сердца и иммунной системы. Однако некоторые продукты, которые мы привыкли считать "полезными", способны ухудшить его качество и даже вызвать тревожные сновидения.

Что показали исследования

По данным, опубликованным в журнале Frontiers, молочные продукты (молоко, йогурт, сыр) при употреблении вечером чаще других провоцируют кошмары.

  • Особенно заметен эффект у людей с непереносимостью лактозы.

  • Ведущий автор работы, доктор Торе Нильсен, объясняет: дело не в самих снах, а в реакции организма.

Почему это происходит:

  • вздутие и спазмы,

  • избыточное газообразование,

  • нарушение глубины сна.

Когда сон становится прерывистым, человек чаще запоминает неприятные сновидения.

Чего стоит избегать вечером

  • стакана молока "на ночь",

  • порции сыра,

  • мороженого или йогурта перед сном.

Даже если эти продукты полезны днём, вечером они могут сыграть злую шутку.

Что выбрать вместо

Эксперты рекомендуют продукты, которые помогают расслабиться и подготовить организм к отдыху:

  • травяные чаи - ромашка, мята,

  • лёгкие блюда с магнием и триптофаном:

    • банан,

    • овсянка на воде,

    • горсть орехов.

Итог

Молочные продукты вечером могут ухудшать сон и провоцировать тревожные сны из-за нагрузки на ЖКТ. Чтобы спать крепко и спокойно, лучше заменить их лёгкими и расслабляющими перекусами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бисквит из тыквы: манку замачивают в кефире на 30 минут для мягкости теста сегодня в 14:44

Бюджетный десерт из тыквы: три ингредиента и результат лучше покупного пирога

Этот десерт из тыквы порадует даже тех, кто обычно не любит её вкус. Узнайте секреты приготовления воздушного бисквита с цитрусовыми нотками.

Читать полностью » Кексы с изюмом, приготовленные в силиконовых формах, получаются мягкими и ароматными сегодня в 14:27

Домашние кексы с изюмом: что скрывает простой рецепт на кефире

Нежные кексы с изюмом в формочках за 45 минут — аромат и вкус, которые удивят. Простой рецепт для душистого чая или кофе, без лишних хлопот!

Читать полностью » Кекс без масла сохраняет вкус и структуру благодаря использованию растительных жиров сегодня в 13:51

Кекс без масла: почему он выходит пышнее, чем с ним, и никто об этом не говорит

Узнайте, как приготовить пышный и ароматный кекс без сливочного масла — простой рецепт с доступными ингредиентами и лайфхаками для идеальной выпечки.

Читать полностью » Запекание свинины с картофелем в духовке сохраняет насыщенный вкус и аромат сегодня в 13:36

Свинина в духовке: контраст между серыми буднями и золотистой корочкой, которая всех удивит

Представьте сочную свинину с овощами в духовке — просто и вкусно! Рецепт для ужина: мясо, картофель, запекание без хлопот. Что получится?

Читать полностью » Повара готовят гнезда с фаршем в духовке с грибами сегодня в 12:48

Гнезда с фаршем без усилий: почему все выбирают этот быстрый способ сэкономить время

Гнезда с фаршем и грибами в духовке — простое и сытное блюдо для любого случая. Узнайте, как приготовить сочную начинку с творожным сыром и сделать мясо нежным и ароматным!

Читать полностью » Шеф-повар рекомендует салат из курицы с пекинской капустой и кукурузой для повседневного меню сегодня в 12:33

Вкус, который обманет ожидания: почему этот салат стал хитом на столах

Простой и вкусный салат из курицы с пекинской капустой и кукурузой — идеальное блюдо для любого застолья. Узнайте, как быстро приготовить сытный и свежий салат из доступных продуктов!

Читать полностью » Кулинарный эксперт: креветки варятся в панцире из замороженного сырья для раскрытия аромата сегодня в 11:46

От льда к роскоши: варка королевских креветок, где замороженное бьёт свежее по вкусу

Узнайте, как сварить королевские креветки замороженные в панцире, чтобы они были нежными и ароматными. Простой рецепт с секретами для идеальной закуски или ингредиента блюд.

Читать полностью » Рецепт Имам Баялды на зиму готовится с соблюдением армянских традиций сегодня в 11:30

Легкая заготовка на зиму: армянский рецепт, который экономит время и силы

Узнайте, как овощи становятся настоящим кулинарным шедевром на зиму! Имам Баялды по-армянски: аромат, простота и вкус. Ключевые слова: овощи, зимние заготовки, армянская кухня.

Читать полностью »

Новости
Еда

Диетолог Волкова назвала ягоды, укрепляющие сосуды и сердце
Авто и мото

Nissan подтвердил появление механической коробки передач в Z Nismo
Туризм

Китай разрешит россиянам въезд без визы на год — МИД РФ запросил разъяснения
Красота и здоровье

Диетолог Коробкина: голодные и детокс-диеты приводят к аритмиям и нарушению обмена веществ
Питомцы

Ветеринары предупредили об опасности жёлудей и листьев для собак осенью
Туризм

Туристы обсуждают возможные изменения системы all inclusive в Турции
Садоводство

С 1 сентября в России запретили бизнес на дачных участках СНТ
Культура и шоу-бизнес

Любовь Успенская заявила, что выгнала жениха дочери Татьяны Плаксиной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet