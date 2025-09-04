Вред на ночь глядя: эти продукты запускают тревожные сновидения

Сон — это не только отдых, но и основа работы мозга, сердца и иммунной системы. Однако некоторые продукты, которые мы привыкли считать "полезными", способны ухудшить его качество и даже вызвать тревожные сновидения.

Что показали исследования

По данным, опубликованным в журнале Frontiers, молочные продукты (молоко, йогурт, сыр) при употреблении вечером чаще других провоцируют кошмары.

Особенно заметен эффект у людей с непереносимостью лактозы .

Ведущий автор работы, доктор Торе Нильсен, объясняет: дело не в самих снах, а в реакции организма.

Почему это происходит:

вздутие и спазмы,

избыточное газообразование,

нарушение глубины сна.

Когда сон становится прерывистым, человек чаще запоминает неприятные сновидения.

Чего стоит избегать вечером

стакана молока "на ночь",

порции сыра,

мороженого или йогурта перед сном.

Даже если эти продукты полезны днём, вечером они могут сыграть злую шутку.

Что выбрать вместо

Эксперты рекомендуют продукты, которые помогают расслабиться и подготовить организм к отдыху:

травяные чаи - ромашка, мята,

лёгкие блюда с магнием и триптофаном: банан, овсянка на воде, горсть орехов.



Итог

Молочные продукты вечером могут ухудшать сон и провоцировать тревожные сны из-за нагрузки на ЖКТ. Чтобы спать крепко и спокойно, лучше заменить их лёгкими и расслабляющими перекусами.