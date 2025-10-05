Ходьба против таблеток: почему врачи всё чаще прописывают не лекарства, а кроссовки

Здоровье не покупается, но его можно поддерживать — и одним из самых доступных способов остаётся обычная ходьба. Этот вид активности не требует абонемента в фитнес-клуб, специального инвентаря или спортивной подготовки. Достаточно пары удобных кроссовок, немного времени и желания. Именно ходьба способна запустить в организме процессы восстановления, улучшить настроение и продлить жизнь.

Откуда взялись "10 000 шагов"

Сегодня цифра "10 000 шагов в день" стала почти символом здорового образа жизни. Однако мало кто знает, что её происхождение — не в медицине, а в маркетинге. В 1960-х годах японская компания выпустила первый шагомер под названием Manpo-Kei, что переводится как "счётчик 10 000 шагов". Этот лозунг стал частью рекламной кампании, призывающей японцев больше двигаться.

Со временем к этой идее обратились учёные. Оказалось, что регулярная ходьба действительно способствует снижению рисков хронических заболеваний. Однако точное количество шагов зависит от возраста, состояния здоровья и уровня физической подготовки.

Что подтверждает наука

Современные исследования показывают: ежедневные прогулки — один из самых действенных способов профилактики сердечно-сосудистых болезней. Ходьба укрепляет сердечную мышцу, улучшает кровообращение и помогает держать под контролем артериальное давление.

По данным наблюдений, активные люди в среднем реже сталкиваются с диабетом второго типа, а также быстрее восстанавливаются после стрессовых ситуаций. При регулярных прогулках повышается уровень эндорфинов — "гормонов счастья", что помогает снижать тревожность и поддерживать эмоциональное равновесие.

Сравнение норм ходьбы по возрасту