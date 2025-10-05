Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Скандинавская ходьба в парке
Скандинавская ходьба в парке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:13

Ходьба против таблеток: почему врачи всё чаще прописывают не лекарства, а кроссовки

Учёные подтвердили: регулярная ходьба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Здоровье не покупается, но его можно поддерживать — и одним из самых доступных способов остаётся обычная ходьба. Этот вид активности не требует абонемента в фитнес-клуб, специального инвентаря или спортивной подготовки. Достаточно пары удобных кроссовок, немного времени и желания. Именно ходьба способна запустить в организме процессы восстановления, улучшить настроение и продлить жизнь.

Откуда взялись "10 000 шагов"

Сегодня цифра "10 000 шагов в день" стала почти символом здорового образа жизни. Однако мало кто знает, что её происхождение — не в медицине, а в маркетинге. В 1960-х годах японская компания выпустила первый шагомер под названием Manpo-Kei, что переводится как "счётчик 10 000 шагов". Этот лозунг стал частью рекламной кампании, призывающей японцев больше двигаться.

Со временем к этой идее обратились учёные. Оказалось, что регулярная ходьба действительно способствует снижению рисков хронических заболеваний. Однако точное количество шагов зависит от возраста, состояния здоровья и уровня физической подготовки.

Что подтверждает наука

Современные исследования показывают: ежедневные прогулки — один из самых действенных способов профилактики сердечно-сосудистых болезней. Ходьба укрепляет сердечную мышцу, улучшает кровообращение и помогает держать под контролем артериальное давление.

По данным наблюдений, активные люди в среднем реже сталкиваются с диабетом второго типа, а также быстрее восстанавливаются после стрессовых ситуаций. При регулярных прогулках повышается уровень эндорфинов — "гормонов счастья", что помогает снижать тревожность и поддерживать эмоциональное равновесие.

Сравнение норм ходьбы по возрасту

Возрастная группа Оптимальное количество шагов в день Эффект
20-40 лет 9-12 тыс. шагов Поддержание формы, профилактика ожирения
40-60 лет 8-10 тыс. шагов Контроль давления и веса
Старше 60 лет 6-8 тыс. шагов Улучшение подвижности суставов, профилактика деменции

Как правильно начать

Специалисты советуют не гнаться за цифрами сразу. Если вы раньше вели малоподвижный образ жизни, начните с малого — 3-4 тыс. шагов в день. Каждую неделю добавляйте по одной-двум тысячам, чтобы тело привыкало к нагрузке. Такой постепенный рост активности снижает риск переутомления и травм.

  1. Утром — лёгкая разминка, чтобы разогреть мышцы.

  2. В течение дня — прогулка в умеренном темпе 20-30 минут.

  3. Вечером — неспешная ходьба для снятия стресса.

Важно не только количество шагов, но и качество. Ходьба должна быть достаточно энергичной, чтобы учащалось дыхание, но не вызывала одышку. Если вы можете говорить, но не петь — значит, темп подобран правильно.

Сон и психология

Учёные отмечают, что умеренная физическая активность тесно связана с качеством сна. Люди, которые ежедневно ходят хотя бы 30 минут, засыпают быстрее и просыпаются бодрее. Кроме того, прогулки на свежем воздухе снижают уровень кортизола, уменьшают тревожность и помогают справиться с депрессивными состояниями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёный рассказала, как УФ-сушка помогает против запаха обуви вчера в 23:26
Запах в обуви — это не пот, а бактерии: как избавиться от них навсегда

Осенью обувь начинает быстрее пахнуть из-за влажности. Екатерина Вольнова назвала пять шагов, которые помогут справиться с запахом: от гигиены стоп до УФ-сушилок.

Читать полностью » Дерматологи: сокращение числа косметических средств улучшает состояние кожи и снижает аллергические реакции вчера в 23:05
Больше не значит лучше: почему минимализм спасает кожу от усталости

Устали от многоступенчатого ухода? Узнайте, как skin minimalism меняет подход к красоте и какую пользу приносит вашей коже.

Читать полностью » Гарвардский психолог: умеренный стресс улучшает производительность, но хронический вызывает расстройство вчера в 22:57
Тревога как суперсила: когда страх становится вашим союзником

Понимание грани между здоровым беспокойством и расстройством - ключ к психическому равновесию. Узнайте о роли стресса и советах по его управлению.

Читать полностью » Эксперт: спорт и профилактика инфекций продлевают жизнь вчера в 22:26
Долголетие без диет и генетики: два привычных действия продлевают жизнь

Врач Хелен Эван-Хоуэллс назвала две привычки всех долгожителей — любовь к спорту и профилактику инфекций. К ним добавляются питание, сон и умеренность.

Читать полностью » Сон на боку с подушкой между коленями помогает при радикулите и болях в пояснице вчера в 21:47
Один простой приём во сне, который делает чудеса с позвоночником

Узнайте, как подушка между ног может улучшить качество вашего сна и помочь при болях в спине, радикулите и других проблемах — читайте далее.

Читать полностью » Овсянка, орехи и специи признаны лучшими согревающими продуктами в холодный сезон вчера в 20:41
Еда, что греет сильнее батареи: как помочь организму пережить морозы

Откройте для себя секреты согревающих продуктов: как овсянка, орехи и специи помогут вам справиться с морозами, обеспечив тепло и уют в зимние вечера.

Читать полностью » Исследователи указали: эффект магниевых лосьонов связан с массажем, а не с минералом вчера в 19:33
Магний на пятки перед сном: чудо-тренд TikTok или пустая трата денег

Магний — ключ к большему спокойствию ночью? Узнайте, почему магниевые лосьоны вызывают столько споров среди экспертов и как их использовать правильно.

Читать полностью » Диетологи: каши быстрого приготовления содержат меньше витаминов и клетчатки, чем цельнозерновые вчера в 18:37
Витамины сгорели, клетчатка исчезла — как каши превращаются в пустые калории

Не каждая каша заслуживает места на вашем столе: некоторые теряют пользу ещё на заводе. Разбираем, какие крупы действительно стоит варить по утрам.

Читать полностью »

Новости
Дом
Как выбрать вытяжку для кухни: советы по дизайну и удобству
Спорт и фитнес
Метод 5x5 в тренировках: план с приседаниями, жимом и тягой для роста силы
Авто и мото
Honda WR-V появилась в России через параллельный импорт — цена от 1,3 млн рублей
Культура и шоу-бизнес
Актёр Глен Пауэлл рассказал о фильмах, которые повлияли на его карьеру
Спорт и фитнес
Скручивания и боковая планка с касанием стоп: 10-минутный комплекс для развития пресса
Красота и здоровье
Зухра Павлова: сон и питание помогают сохранить память и когнитивные функции
Еда
Закусочный торт Наполеон с рыбными консервами получается сытным
Еда
Бутерброды с авокадо и творожным сыром получаются вкусными и яркими
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet