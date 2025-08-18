Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Боль в сердце
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:38

Чем меньше сидишь, тем меньше рискуешь сердцем

Врач Уланкина: 8 тысяч шагов в день снижают риск болезней сердца на 45%

Всего 8 тысяч шагов в день способны снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний почти наполовину — на 45%. Об этом в Международный день здорового сердца напомнила врач-эксперт Ольга Уланкина.

Почему ходьба так полезна

"Во время ходьбы сердце начинает работать активнее, сосуды наполняются кровью, повышается их тонус. Это естественная тренировка для сердечно-сосудистой системы", — пояснила специалист.

Регулярная ходьба улучшает кровообращение, укрепляет сосуды и остаётся одним из самых доступных способов профилактики болезней сердца.

Важна мера

Польза от ходьбы растёт до 12 тысяч шагов в день, но дальше эффект почти не увеличивается. Более 20 тысяч шагов могут перегрузить суставы, особенно у неподготовленных людей.

Рекомендации по возрасту

  • до 40 лет: 7-11 тысяч шагов в день, из них 3-4 тысячи — непрерывно;
  • с возрастом норму следует постепенно уменьшать;
  • людям с начальными стадиями гипертонии полезны 30-40 минут ежедневной прогулки — это способно снизить
  • давление на 4 мм рт. ст., что сопоставимо с эффектом некоторых лекарств.

Главное — регулярность

Международный день здорового сердца призван напомнить: простая ежедневная ходьба — доступный каждому способ продлить жизнь, укрепить здоровье и снизить риски, если соблюдать меру и не перегружать организм.

