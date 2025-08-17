Почему лишние шаги не всегда приносят пользу
Регулярная ходьба способна существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Всего 8 000 шагов в день уменьшают его на 45%, рассказала РИАМО врач Ольга Уланкина.
Почему это работает
"Главный эффект от регулярной ходьбы — тренировка сосудов. Во время движения сердце начинает активнее сокращаться, сосуды наполняются кровью, их тонус повышается, кровоток улучшается", — объяснила специалист.
Эффект от ходьбы накапливается постепенно, улучшая работу всей сердечно-сосудистой системы.
Когда много — не значит лучше
По словам Уланкиной, польза ходьбы нелинейна: после 12 000 шагов защитный эффект почти не растет. При чрезмерных нагрузках, особенно у неподготовленных людей, могут пострадать суставы.
Минимум активности для здоровья
Терапевт Оксана Драпкина ранее советовала уделять физической активности не менее 150 минут в неделю.
"Это позволит продлить жизнь на пять — восемь лет", — подчеркнула врач.
