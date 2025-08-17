Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Японка на фитнес-прогулке
Японка на фитнес-прогулке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:22

Почему лишние шаги не всегда приносят пользу

Врач Уланкина: 8 тысяч шагов в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 45%

Регулярная ходьба способна существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Всего 8 000 шагов в день уменьшают его на 45%, рассказала РИАМО врач Ольга Уланкина.

Почему это работает

"Главный эффект от регулярной ходьбы — тренировка сосудов. Во время движения сердце начинает активнее сокращаться, сосуды наполняются кровью, их тонус повышается, кровоток улучшается", — объяснила специалист.

Эффект от ходьбы накапливается постепенно, улучшая работу всей сердечно-сосудистой системы.

Когда много — не значит лучше

По словам Уланкиной, польза ходьбы нелинейна: после 12 000 шагов защитный эффект почти не растет. При чрезмерных нагрузках, особенно у неподготовленных людей, могут пострадать суставы.

Минимум активности для здоровья

Терапевт Оксана Драпкина ранее советовала уделять физической активности не менее 150 минут в неделю.

"Это позволит продлить жизнь на пять — восемь лет", — подчеркнула врач.

