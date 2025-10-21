10 000 шагов — миф? Тренер объяснил, сколько действительно нужно ходить в день
Миф о "магической норме" в 10 000 шагов давно укоренился в массовом сознании. Однако, как утверждает фитнес-тренер Дмитрий Гончаров, универсального стандарта не существует. Количество шагов, необходимых для поддержания здоровья, зависит от множества факторов — возраста, уровня физической подготовки, веса и общего состояния организма.
Индивидуальный подход к физической активности
"Оптимальное количество определяется индивидуально с учетом особенностей организма", — отметил фитнес-тренер Дмитрий Гончаров.
По его словам, ориентироваться стоит не столько на цифры, сколько на время движения. Для поддержания хорошего самочувствия и нормального обмена веществ достаточно уделять от 150 до 300 минут умеренной физической активности в неделю.
Ходьба в этом смысле — идеальный вариант: доступна каждому, не требует специального оборудования и подходит людям любого возраста.
Как перевести минуты в шаги
Чтобы лучше понимать нагрузку, полезно знать, сколько шагов человек делает при разной скорости.
Количество шагов на одном километре варьируется от 1200 до 1600, в зависимости от роста и длины шага. Чем выше темп, тем меньше шагов требуется на то же расстояние.
"При скорости 6 километров в час за 10 минут можно пройти километр, а за 42 минуты — около 5 километров, что составляет примерно 6000 шагов", — пояснил Гончаров.
Таким образом, 6000-7000 шагов в день - уже достаточная норма для большинства людей, ведущих активный образ жизни.
Как подобрать свой темп
Не стоит гнаться за скоростью: важнее — комфорт и стабильность. Для одного человека быстрый шаг будет лёгкой разминкой, а для другого — уже почти бегом.
Советы тренера:
-
Ориентируйтесь на пульс - он должен оставаться в пределах 60-70 % от максимального.
-
Если после прогулки вы чувствуете лёгкую усталость, но не переутомление — темп подобран правильно.
-
Новичкам достаточно 20-30 минут прогулки в день; со временем продолжительность можно увеличивать.
Почему важно считать шаги
Отслеживание шагов помогает поддерживать дисциплину и видеть реальные результаты. Современные фитнес-браслеты и приложения считают не только шаги, но и время активности, расстояние и даже потраченные калории.
|Цель
|Примерное количество шагов в день
|Поддержание здоровья
|5000-7000
|Снижение веса
|8000-10000
|Тренировка выносливости
|10000-12000
|Активный образ жизни
|от 12000 и выше
Даже если вы не достигаете высоких цифр, регулярность важнее. Постоянное движение помогает улучшить работу сердца, снизить уровень сахара в крови и укрепить суставы.
Как увеличить количество шагов незаметно
-
Откажитесь от лифта - подъем по лестнице тренирует ноги и сердце.
-
Паркуйтесь подальше от входа - плюс 300-500 шагов каждый день.
-
Выходите на одну остановку раньше и проходите остаток пути пешком.
-
Звоните по телефону стоя или прогуливаясь - мелочь, но шаги прибавляются.
-
Используйте обеденный перерыв для короткой прогулки.
Эти привычки легко встроить в повседневный график, и уже через пару недель они станут естественной частью жизни.
А что если нет времени на прогулки?
Если работа сидячая и возможности для длительных прогулок мало, можно распределять активность равномерно. Несколько коротких выходов по 10-15 минут в течение дня принесут не меньшую пользу, чем один длинный марш-бросок.
Также стоит помнить, что активность — это не только ходьба. Подъём по лестнице, уборка, прогулка с собакой или даже танцы — всё это движение, которое влияет на здоровье сердца и мышц.
Плюсы ходьбы для организма
|Эффект
|Результат
|Улучшает кровообращение
|Снижает риск гипертонии и варикоза
|Укрепляет суставы
|Повышает гибкость и координацию
|Снижает стресс
|Стимулирует выработку эндорфинов
|Нормализует вес
|Ускоряет обмен веществ
|Улучшает сон
|Снимает мышечное напряжение
Интересные факты
Исследования Гарвардского университета показали, что уже 30 минут ходьбы в день снижают риск сердечных заболеваний на 30 %.
Люди, проходящие более 7000 шагов в сутки, живут в среднем на 10 лет дольше, чем малоподвижные.
15 минут быстрой ходьбы эквивалентны по сжиганию калорий лёгкому бегу.
В странах, где популярны пешие прогулки, уровень ожирения на 20-25 % ниже.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru