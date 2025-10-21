10 000 шагов — миф? Тренер объяснил, сколько действительно нужно ходить в день

Миф о "магической норме" в 10 000 шагов давно укоренился в массовом сознании. Однако, как утверждает фитнес-тренер Дмитрий Гончаров, универсального стандарта не существует. Количество шагов, необходимых для поддержания здоровья, зависит от множества факторов — возраста, уровня физической подготовки, веса и общего состояния организма.

Индивидуальный подход к физической активности

"Оптимальное количество определяется индивидуально с учетом особенностей организма", — отметил фитнес-тренер Дмитрий Гончаров.

По его словам, ориентироваться стоит не столько на цифры, сколько на время движения. Для поддержания хорошего самочувствия и нормального обмена веществ достаточно уделять от 150 до 300 минут умеренной физической активности в неделю.

Ходьба в этом смысле — идеальный вариант: доступна каждому, не требует специального оборудования и подходит людям любого возраста.

Как перевести минуты в шаги

Чтобы лучше понимать нагрузку, полезно знать, сколько шагов человек делает при разной скорости.

Количество шагов на одном километре варьируется от 1200 до 1600, в зависимости от роста и длины шага. Чем выше темп, тем меньше шагов требуется на то же расстояние.

"При скорости 6 километров в час за 10 минут можно пройти километр, а за 42 минуты — около 5 километров, что составляет примерно 6000 шагов", — пояснил Гончаров.

Таким образом, 6000-7000 шагов в день - уже достаточная норма для большинства людей, ведущих активный образ жизни.

Как подобрать свой темп

Не стоит гнаться за скоростью: важнее — комфорт и стабильность. Для одного человека быстрый шаг будет лёгкой разминкой, а для другого — уже почти бегом.

Советы тренера:

Ориентируйтесь на пульс - он должен оставаться в пределах 60-70 % от максимального.

Если после прогулки вы чувствуете лёгкую усталость, но не переутомление — темп подобран правильно.

Новичкам достаточно 20-30 минут прогулки в день; со временем продолжительность можно увеличивать.

Почему важно считать шаги

Отслеживание шагов помогает поддерживать дисциплину и видеть реальные результаты. Современные фитнес-браслеты и приложения считают не только шаги, но и время активности, расстояние и даже потраченные калории.