Скандинавская ходьба в парке
Скандинавская ходьба в парке
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:34

Ходьба без фанатизма: сколько шагов нужно, чтобы тело благодарило, а не страдало

Фитнес-тренер Дмитрий Гончаров объяснил, почему норма в 10 тысяч шагов не подходит всем

Счётчик шагов в смартфоне или фитнес-браслете стал для многих показателем здоровья. Но сколько шагов действительно нужно делать, чтобы поддерживать форму и не перегружать организм? Фитнес-тренер Дмитрий Гончаров объяснил, как рассчитать свою идеальную норму и почему универсального числа вроде "10 000 шагов в день" на самом деле не существует.

Индивидуальный подход вместо универсального стандарта

Идеальное количество шагов зависит от возраста, физической подготовки, массы тела и общего состояния здоровья. По словам специалиста, универсальная норма в 10 тысяч шагов полезна не всем. Для кого-то это комфортная ежедневная активность, а для другого — чрезмерная нагрузка.

"Оптимальное количество определяется индивидуально с учетом особенностей организма", — отметил фитнес-тренер Дмитрий Гончаров.

Эксперт советует не гнаться за абстрактными цифрами, а ориентироваться на самочувствие и регулярность. Главная цель — не количество шагов, а общая продолжительность умеренной активности.

Сколько нужно ходить для здоровья

По данным Всемирной организации здравоохранения, взрослому человеку рекомендуется от 150 до 300 минут физической активности в неделю. Ходьба — один из самых доступных способов достичь этой нормы.

Количество шагов, которое человек делает на километре, варьируется от 1200 до 1600, в зависимости от роста, длины шага и темпа.

Если идти со скоростью 6 км/ч, за 10 минут можно пройти примерно 1 км. За 42 минуты — около 5 км, или около 6000 шагов. Для поддержания здоровья достаточно совершать такую прогулку 5-6 раз в неделю.

Таблица: пример расчёта нормы шагов

Темп ходьбы Время прогулки Пройденное расстояние Количество шагов
Медленный (4 км/ч) 30 мин 2 км 2400-3200
Средний (5 км/ч) 40 мин 3,3 км 4000-5000
Быстрый (6 км/ч) 42 мин 5 км 6000-6500
Энергичный (7 км/ч) 60 мин 7 км 8000-9000

Советы шаг за шагом: как внедрить больше движения в день

  1. Начните с малого. Увеличивайте дневную активность постепенно — на 500-1000 шагов в неделю.

  2. Выходите из транспорта на остановку раньше. Это добавит 10-15 минут ходьбы в день.

  3. Используйте лестницу вместо лифта. Отличная нагрузка для мышц ног и сердца.

  4. Делайте короткие прогулки после еды. Это помогает нормализовать уровень сахара и ускоряет обмен веществ.

  5. Контролируйте шаги через браслет или приложение. Визуальный прогресс мотивирует не сдаваться.

А что если нет времени на прогулки?

Даже при плотном графике можно легко добавить движение:

  • припаркуйтесь подальше от входа;

  • во время звонков и совещаний ходите по комнате;

  • замените вечернее сидение у телевизора короткой прогулкой вокруг дома;

  • установите напоминания о разминке каждые 60 минут.

Даже по 5-10 минут активности несколько раз в день дадут эффект, сопоставимый с полноценной тренировкой.

FAQ

Сколько шагов нужно делать в день для здоровья?
В среднем 6-8 тысяч шагов достаточно для поддержания активности. Всё, что сверх этого, идёт в плюс при хорошем самочувствии.

Помогает ли ходьба похудеть?
Да, но только при регулярности и умеренном дефиците калорий. Для заметного результата добавляйте силовые тренировки.

Что лучше — бег или быстрая ходьба?
Ходьба мягче для суставов и подходит большинству людей, особенно при избыточном весе или проблемах с коленями.

