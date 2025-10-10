Ходьба без фанатизма: сколько шагов нужно, чтобы тело благодарило, а не страдало

Счётчик шагов в смартфоне или фитнес-браслете стал для многих показателем здоровья. Но сколько шагов действительно нужно делать, чтобы поддерживать форму и не перегружать организм? Фитнес-тренер Дмитрий Гончаров объяснил, как рассчитать свою идеальную норму и почему универсального числа вроде "10 000 шагов в день" на самом деле не существует.

Индивидуальный подход вместо универсального стандарта

Идеальное количество шагов зависит от возраста, физической подготовки, массы тела и общего состояния здоровья. По словам специалиста, универсальная норма в 10 тысяч шагов полезна не всем. Для кого-то это комфортная ежедневная активность, а для другого — чрезмерная нагрузка.

"Оптимальное количество определяется индивидуально с учетом особенностей организма", — отметил фитнес-тренер Дмитрий Гончаров.

Эксперт советует не гнаться за абстрактными цифрами, а ориентироваться на самочувствие и регулярность. Главная цель — не количество шагов, а общая продолжительность умеренной активности.

Сколько нужно ходить для здоровья

По данным Всемирной организации здравоохранения, взрослому человеку рекомендуется от 150 до 300 минут физической активности в неделю. Ходьба — один из самых доступных способов достичь этой нормы.

Количество шагов, которое человек делает на километре, варьируется от 1200 до 1600, в зависимости от роста, длины шага и темпа.

Если идти со скоростью 6 км/ч, за 10 минут можно пройти примерно 1 км. За 42 минуты — около 5 км, или около 6000 шагов. Для поддержания здоровья достаточно совершать такую прогулку 5-6 раз в неделю.

Таблица: пример расчёта нормы шагов