Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Накаченная мужская спина
Накаченная мужская спина
© commons.wikimedia.org by Agasi nazareno is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:53

5 килограммов за два месяца: результат ежедневных 15-минутных тренировок

Врачи назвали упражнения на 15 минут в день для снижения стресса и укрепления здоровья

Найти четверть часа можно даже в самом плотном графике — это меньше, чем пролистать ленту новостей. Но если посвятить эти 15 минут тренировке, результат не заставит себя ждать.

Почему это работает

Исследования американских врачей показали: женщины, совмещающие ежедневные короткие тренировки со сбалансированным питанием, теряют в среднем 5 кг за два месяца. Причём основная потеря приходится именно на жировую массу.

Главное правило — регулярность. Немного каждый день эффективнее, чем редкие, но изнуряющие марафоны в зале.

Базовая программа (15 минут)

Постройте тренировку на чередовании:

  • 30 секунд кардио (например, прыжки на скакалке),
  • 30 секунд силовых упражнений (приседания, отжимания).

Повторите цикл 15 раз.

Упражнение для снятия стресса

  1. Сядьте на стул, выпрямите руки вверх и соедините ладони.
  2. Сделайте плавные наклоны влево и вправо, затем наклонитесь вперёд и коснитесь пола руками.

Простое движение помогает расслабить мышцы и снизить напряжение.

Как защитить позвоночник

Кости и позвоночник, как и мышцы, нуждаются в нагрузке. Самые полезные упражнения — прыжки: всего 10 прыжков в день укрепляют позвоночник и кости таза.

Упражнения от боли в спине

  1. Встаньте на колени, руки в стороны. Поверните корпус вправо и задержитесь на 30 секунд. Затем — влево.
  2. Встаньте на четвереньки. Поднимите прямую левую руку и правую ногу параллельно полу, задержитесь на минуту. Повторите на другую сторону.

Эти упражнения укрепляют мышцы кора и поддерживают позвоночник.

Итог

Даже 15 минут в день могут улучшить здоровье, снизить стресс и сделать фигуру стройнее. Главное — заниматься регулярно и помнить: движение работает лучше, чем прокрутка ленты в телефоне.

Автор Олег Белов
Олег Белов — журналист, корреспондент Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренировка при плюс 30 требует другого правила: вот каким должен быть пульс 06.07.2026 в 12:30

Фитнес-тренер Сергей Литовченко объяснил NewsInfo, почему в жару даже привычные нагрузки могут спровоцировать неожиданные последствия для здоровья.

Читать полностью » Хватит 27.06.2026 в 19:42

Погоня за количеством посещений спортзала часто идет вразрез с физиологией, превращая активные действия в бессмысленную трату сил и накопленную усталость.

Читать полностью » Хватит прятать руки в длинные рукава: самый простой и эффективный способ вернуть тонус без походов в зал 27.06.2026 в 18:38

Обвисшая кожа и потеря тонуса рук объясняются не столько возрастом, сколько отсутствием правильной нагрузки, которую можно легко исправить за 15 минут.

Читать полностью » Хватит убивать колени бесполезными весами: этот забытый приём подарит вам эстетичные квадрицепсы 27.06.2026 в 17:34

Многие атлеты годами выполняют одни и те же упражнения, не замечая отсутствия прогресса в проработке бедер, пока не решаются сменить привычную механику.

Читать полностью » Всего одно движение на коврике: как за 7 дней заставить мышцы кора и боков мощно включиться в работу 14.06.2026 в 8:31

Попытка добиться идеального пресса с помощью одного популярного упражнения привела к неожиданным изменениям в теле и вскрыла нюансы, о которых молчат новички.

Читать полностью » Эффект догорания: как запустить метаболизм с утра, чтобы калории сжигались даже за рабочим столом 13.06.2026 в 8:29

Биохимические процессы в организме после пробуждения создают уникальное окно возможностей для коррекции фигуры и мощного энергетического заряда на весь день.

Читать полностью » Вызывает легкую панику: почему новички не могут подтянуться даже один раз и как обмануть свои мышцы 12.06.2026 в 8:27

Многие совершают критическую ошибку, пытаясь сразу штурмовать перекладину, что приводит к травмам и отсутствию прогресса в укреплении верхней части тела.

Читать полностью » Джинсы предательски не застегнулись: месяц дисциплины приведёт к неожиданному преображению фигуры 11.06.2026 в 8:22

Дисциплинированный подход к тренировкам и питанию способен преобразить фигуру, сделав талию заметно тоньше, а мышцы крепче всего за несколько недель занятий.

Читать полностью »

Новости
Общество
Тревога накрывает все сильнее: почему осенью обостряются привычные проблемы
Еда
Семена обычно выбрасывают зря: как правильно хранить разрезанную дыню, чтобы она не высохла
Наука
Спутник увидел катастрофу в Непале за неделю: почему сигнал не смог спасти людей
Садоводство
Никаких помидоров и картошки: что выращивали на огородах в Древней Руси
Еда
Казан куплен, а плов подождёт: как правильно подготовить чугунную посуду к первой готовке
Красота и здоровье
Сахарозаменитель в кофе каждый день: почему одна привычка спустя годы может иметь последствия
Авто и мото
Водители переходят на цифровые права: почему привычное удостоверение пока лучше не убирать далеко
Недвижимость
Лучше проверить сейчас: какие проблемы с электрикой новостройки после ремонта стоят дорого
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet