5 килограммов за два месяца: результат ежедневных 15-минутных тренировок
Найти четверть часа можно даже в самом плотном графике — это меньше, чем пролистать ленту новостей. Но если посвятить эти 15 минут тренировке, результат не заставит себя ждать.
Почему это работает
Исследования американских врачей показали: женщины, совмещающие ежедневные короткие тренировки со сбалансированным питанием, теряют в среднем 5 кг за два месяца. Причём основная потеря приходится именно на жировую массу.
Главное правило — регулярность. Немного каждый день эффективнее, чем редкие, но изнуряющие марафоны в зале.
Базовая программа (15 минут)
Постройте тренировку на чередовании:
- 30 секунд кардио (например, прыжки на скакалке),
- 30 секунд силовых упражнений (приседания, отжимания).
Повторите цикл 15 раз.
Упражнение для снятия стресса
- Сядьте на стул, выпрямите руки вверх и соедините ладони.
- Сделайте плавные наклоны влево и вправо, затем наклонитесь вперёд и коснитесь пола руками.
Простое движение помогает расслабить мышцы и снизить напряжение.
Как защитить позвоночник
Кости и позвоночник, как и мышцы, нуждаются в нагрузке. Самые полезные упражнения — прыжки: всего 10 прыжков в день укрепляют позвоночник и кости таза.
Упражнения от боли в спине
- Встаньте на колени, руки в стороны. Поверните корпус вправо и задержитесь на 30 секунд. Затем — влево.
- Встаньте на четвереньки. Поднимите прямую левую руку и правую ногу параллельно полу, задержитесь на минуту. Повторите на другую сторону.
Эти упражнения укрепляют мышцы кора и поддерживают позвоночник.
Итог
Даже 15 минут в день могут улучшить здоровье, снизить стресс и сделать фигуру стройнее. Главное — заниматься регулярно и помнить: движение работает лучше, чем прокрутка ленты в телефоне.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru