Ваша ежедневная порция вина оказалась безопасной? Всё не так просто — вот что говорит наука

Обычная порция вина за обедом в некоторых странах давно стала частью культуры, однако вопрос безопасного объёма алкоголя продолжает вызывать споры. Об этом сообщает РИА Новости, передавая оценку члена-корреспондента РАН Александра Панасюка, замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

Какую дозу вина специалист считает безопасной

Панасюк утверждает, что взрослый здоровый мужчина может употреблять в сутки примерно половину бутылки вина. Эта норма эквивалентна трём бокалам по 120 миллилитров и, по словам эксперта, не должна представлять серьёзного вреда при соблюдении общего режима питания и образа жизни. Для женщин порция, по его оценке, должна быть меньше — два бокала в день. Разница объясняется физиологическими особенностями и различиями в скорости метаболизма алкоголя.

"Безопасная доза вина для мужчин составляет три бокала по 120 миллилитров в сутки. Для женщин — на бокал меньше", — заявил член-корреспондент РАН Александр Панасюк.

Он подчёркивает, что указанные объёмы не относятся к строгим медицинским рекомендациям, а служат лишь ориентиром в ситуациях, когда употребление алкоголя уже присутствует в повседневной практике.

Почему речь идёт не о доказательной норме

Эксперт отдельно уточняет, что предложенные объёмы не основаны на клинических данных. По его словам, подобные представления формируются скорее из культурного опыта, чем из научных исследований. Панасюк приводит пример Франции, где традиция ежедневного бокала вина за обедом воспринимается как часть образа жизни, а не как отклонение или потенциальная угроза здоровью.

Он отмечает, что такие привычки не должны автоматически переноситься на другие страны без учёта пищевых практик, уровня физической активности и состояния здоровья населения. Даже условно "мягкие" режимы употребления алкоголя требуют внимания к индивидуальным рискам. Врачам важно разъяснять, что любой алкоголь остаётся фактором, который может влиять на сердце, сосуды и печень, особенно при регулярном превышении бытовых порций. Тем не менее культурные традиции продолжают формировать представления о допустимых объёмах и нередко определяют реальное потребление.