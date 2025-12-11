Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Белое и красное вино
Белое и красное вино
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:40

Ваша ежедневная порция вина оказалась безопасной? Всё не так просто — вот что говорит наука

Ежедневная норма вина для мужчин три бокала — Панасюк

Обычная порция вина за обедом в некоторых странах давно стала частью культуры, однако вопрос безопасного объёма алкоголя продолжает вызывать споры. Об этом сообщает РИА Новости, передавая оценку члена-корреспондента РАН Александра Панасюка, замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

Какую дозу вина специалист считает безопасной

Панасюк утверждает, что взрослый здоровый мужчина может употреблять в сутки примерно половину бутылки вина. Эта норма эквивалентна трём бокалам по 120 миллилитров и, по словам эксперта, не должна представлять серьёзного вреда при соблюдении общего режима питания и образа жизни. Для женщин порция, по его оценке, должна быть меньше — два бокала в день. Разница объясняется физиологическими особенностями и различиями в скорости метаболизма алкоголя.

"Безопасная доза вина для мужчин составляет три бокала по 120 миллилитров в сутки. Для женщин — на бокал меньше", — заявил член-корреспондент РАН Александр Панасюк.

Он подчёркивает, что указанные объёмы не относятся к строгим медицинским рекомендациям, а служат лишь ориентиром в ситуациях, когда употребление алкоголя уже присутствует в повседневной практике.

Почему речь идёт не о доказательной норме

Эксперт отдельно уточняет, что предложенные объёмы не основаны на клинических данных. По его словам, подобные представления формируются скорее из культурного опыта, чем из научных исследований. Панасюк приводит пример Франции, где традиция ежедневного бокала вина за обедом воспринимается как часть образа жизни, а не как отклонение или потенциальная угроза здоровью.

Он отмечает, что такие привычки не должны автоматически переноситься на другие страны без учёта пищевых практик, уровня физической активности и состояния здоровья населения. Даже условно "мягкие" режимы употребления алкоголя требуют внимания к индивидуальным рискам. Врачам важно разъяснять, что любой алкоголь остаётся фактором, который может влиять на сердце, сосуды и печень, особенно при регулярном превышении бытовых порций. Тем не менее культурные традиции продолжают формировать представления о допустимых объёмах и нередко определяют реальное потребление.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Приморье зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ — Роспотребнадзор сегодня в 7:58
Когда вирусы идут по зимнему кругу: подъём заболеваемости в Приморье не ломает эпидкартину

Несмотря на рост заболеваемости, в Приморье сохраняется стабильная эпидобстановка, а специалисты напоминают о мерах профилактики в сезон массовых мероприятий.

Читать полностью » Gehwol выпустил дезодорант для ног с эфирными маслами лаванды и мяты — врачи вчера в 20:10
Пот, жара и тесная обувь — но запаха нет: формула, что превратила боль в комфорт

Жара и открытая обувь — испытание для ног. Как один немецкий спрей стал незаменимым решением для свежести и комфорта даже в самый знойный день.

Читать полностью » Плохая осанка снижает работоспособность и память – доктор Диринг вчера в 18:55
Спина сгибается — мозг сдаёт позиции: осанка запускает процессы, тихо разрушающие ясность ума

Правильная осанка влияет не только на спину, но и на память, внимание и стресс. Разбираем, как тело общается с мозгом и что можно изменить уже сегодня.

Читать полностью » Новый год в одиночестве помогает восстановить равновесие — психолог Абравитова вчера в 16:59
Сам с собой под бой курантов: как одиночество становится роскошью XXI века

Одинокий Новый год может стать не испытанием, а временем личной гармонии и внутреннего роста — если подойти к нему осознанно.

Читать полностью » Скандинавская ходьба полезнее обычной прогулки — инструктор Минаев вчера в 16:58
Обычная прогулка вместо зала: кому стоит попробовать скандинавскую ходьбу

Инструктор по скандинавской ходьбе Иван Минаев рассказал NewsInfo о ключевых преимуществах этого вида физической активности.

Читать полностью » Отказ от жиров нарушает гормональный баланс у женщин — диетолог Белоусова вчера в 16:21
Убрали жир — прибавили проблем: модная стратегия похудения рушит гормоны и красоту

Диетолог объясняет, почему обезжиренные молочные продукты вредят здоровью и не помогают худеть, и какие варианты жирности поддерживают организм без лишних калорий.

Читать полностью » Поздний ужин и тяжёлая еда вызывают скачки давления — терапевт Голубенко вчера в 16:13
Отложила все дела за 2 часа до сна — и давление перестало прыгать: сработало мгновенно

Почему давление поднимается даже у тех, кто не считает себя гипертоником? Врач выделяет пять ключевых причин, о которых важно знать каждому.

Читать полностью » Неврологи фиксируют связь умственных перегрузок с нарушениями сна — врач Соков вчера в 16:04
Думать — не вредно, вредно думать без пауз: как интеллектуальная усталость превращается в бессонницу

Невролог объясняет, как умственная перегрузка приводит к бессоннице и эмоциональным сбоям и почему соблюдение режима становится ключом к сохранению здоровья.

Читать полностью »

Новости
Общество
УК обязана вернуть батарею до начала отопительного сезона — Корнилов
Экономика
Инвесторы перешли с вкладов на облигации из-за снижения ставки — Кабаков
Экономика
Объем наличных рублей в России достиг 16,4 трлн — Центробанк
Красота и здоровье
Бальзам La Mer делает губы мягкими и ухоженными — мнение косметологов
ПФО
В Чувашии зимой собирают лисички и опята — Ластухин
Общество
Коэффициент платы за воду без счетчика вырастет вдвое — Правительство
Общество
Собственникам посуточной аренды выставляют коммерческие тарифы за коммуналку — Пруфы
ДФО
Полиция выясняет обстоятельства аварии на зимней трассе Приморья — пресс-служба УМВД
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet