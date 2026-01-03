Минус килограмм — шаг за шагом: сколько нужно пройти, чтобы вес действительно ушёл

Привычная ходьба может стать эффективным инструментом для снижения веса, если подходить к ней системно и регулярно. Простая физическая активность без абонементов и сложных тренировок способна дать ощутимый результат, но требует времени и дисциплины. Об этом сообщает издание "Фактор — новости Петрозаводска и Карелии" со ссылкой на специалистов городской системы здравоохранения.

Тему популяризации ходьбы как доступного способа укрепления здоровья подняли в региональном Минздраве. Поводом стало разъяснение, сколько именно шагов необходимо пройти, чтобы избавиться хотя бы от одного лишнего килограмма.

Сколько шагов нужно для минус одного килограмма

Медицинская сестра Центра здоровья городской поликлиники № 2 Петрозаводска Анна Коноплёва рассказала, что для снижения веса на 1 килограмм человеку необходимо пройти около 154 тысяч шагов. Эти данные она привела в рамках видеоматериала о пользе ходьбы.

"Ходьба благотворно влияет на мозговую деятельность, улучшает кровоснабжение, обмен веществ, укрепляет мышцы и помогает снижать вес. Чтобы сбросить 1 кг, нужно пройти 154 тысячи шагов", — отметила медицинская сестра Центра здоровья городской поликлиники № 2 Анна Коноплёва.

Как работает ходьба для снижения веса

По словам медика, эффект от ходьбы проявляется не сразу. Первые 30 минут прогулки организм тратит на разогрев и адаптацию к нагрузке, и лишь затем запускается активный процесс жиросжигания. Именно поэтому короткие и редкие прогулки дают минимальный результат.

В среднем за один час умеренной ходьбы человек расходует от 200 до 300 килокалорий. Этот показатель зависит от темпа, веса человека и рельефа местности. При регулярных нагрузках ходьба способствует улучшению обмена веществ и постепенному снижению массы тела без резкого стресса для организма.

Рекомендации для жителей Карелии

Специалисты советуют жителям региона ориентироваться на 10-12 тысяч шагов в день, что соответствует примерно 1,5-2 часам ходьбы. Такой объём физической активности считается оптимальным для поддержания здоровья и профилактики лишнего веса.

Регулярные пешие прогулки помогают не только контролировать массу тела, но и укрепляют сердечно-сосудистую систему, мышцы и общее самочувствие. Врачи подчёркивают, что устойчивый результат достигается только при систематическом подходе, а не при разовых нагрузках.