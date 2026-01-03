Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тело женщины
Тело женщины
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:07

Минус килограмм — шаг за шагом: сколько нужно пройти, чтобы вес действительно ушёл

Чтобы сбросить 1 килограмм, нужно пройти 154 тысячи шагов — медсестра Коноплёва

Привычная ходьба может стать эффективным инструментом для снижения веса, если подходить к ней системно и регулярно. Простая физическая активность без абонементов и сложных тренировок способна дать ощутимый результат, но требует времени и дисциплины. Об этом сообщает издание "Фактор — новости Петрозаводска и Карелии" со ссылкой на специалистов городской системы здравоохранения.

Тему популяризации ходьбы как доступного способа укрепления здоровья подняли в региональном Минздраве. Поводом стало разъяснение, сколько именно шагов необходимо пройти, чтобы избавиться хотя бы от одного лишнего килограмма.

Сколько шагов нужно для минус одного килограмма

Медицинская сестра Центра здоровья городской поликлиники № 2 Петрозаводска Анна Коноплёва рассказала, что для снижения веса на 1 килограмм человеку необходимо пройти около 154 тысяч шагов. Эти данные она привела в рамках видеоматериала о пользе ходьбы.

"Ходьба благотворно влияет на мозговую деятельность, улучшает кровоснабжение, обмен веществ, укрепляет мышцы и помогает снижать вес. Чтобы сбросить 1 кг, нужно пройти 154 тысячи шагов", — отметила медицинская сестра Центра здоровья городской поликлиники № 2 Анна Коноплёва.

Как работает ходьба для снижения веса

По словам медика, эффект от ходьбы проявляется не сразу. Первые 30 минут прогулки организм тратит на разогрев и адаптацию к нагрузке, и лишь затем запускается активный процесс жиросжигания. Именно поэтому короткие и редкие прогулки дают минимальный результат.

В среднем за один час умеренной ходьбы человек расходует от 200 до 300 килокалорий. Этот показатель зависит от темпа, веса человека и рельефа местности. При регулярных нагрузках ходьба способствует улучшению обмена веществ и постепенному снижению массы тела без резкого стресса для организма.

Рекомендации для жителей Карелии

Специалисты советуют жителям региона ориентироваться на 10-12 тысяч шагов в день, что соответствует примерно 1,5-2 часам ходьбы. Такой объём физической активности считается оптимальным для поддержания здоровья и профилактики лишнего веса.

Регулярные пешие прогулки помогают не только контролировать массу тела, но и укрепляют сердечно-сосудистую систему, мышцы и общее самочувствие. Врачи подчёркивают, что устойчивый результат достигается только при систематическом подходе, а не при разовых нагрузках.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сон до полуночи назвали условием восстановления иммунной системы — Андрей Продеус сегодня в 14:45
Таблетки успокаивают, но не лечат привычки — иммунитет сильнее всего держится на режиме дня

Профессор Продеус назвал простые способы укрепить иммунитет зимой: режим сна, железо и витамин D, стресс-контроль и вакцинация.

Читать полностью » Кофе повышает давление и усиливает нагрузку на сосуды — Михалева сегодня в 14:45
Сердце и так бьётся чаще — а кофе добавляет обороты: почему при аритмии лучше отказаться от кофеина

Кофе может быть опасен при гипертонии, тошноте, тревожности и аритмии. Врач объяснила, когда бодрящий напиток лучше исключить.

Читать полностью » Лимонная вода помогла нормализовать водный баланс — нутрициолог Джордан Уиллард сегодня в 11:27
Лимонная вода стала ежедневной привычкой — через месяц произошли неожиданные перемены

Лимонная вода уже давно считается полезной привычкой. Нутрициолог проверила её эффект на себе и рассказала, какие изменения заметила всего за месяц.

Читать полностью » Алок Чопра связывает иммунитет с ежедневным рационом зимой сегодня в 7:50
Добавил в зимний рацион 5 продуктов — и почувствовал, что организм стал выносливее

Узнайте, как укрепить иммунитет зимой с помощью 5 натуральных суперфудов по советам кардиолога Алока Чопры. Правильное питание — залог здоровья и энергии в холодный сезон.

Читать полностью » Вакцина от меланомы показала эффективность более 90% — Гинцбург сегодня в 5:23
Ученые на шаг ближе к победе: вакцина от меланомы продемонстрировала ошеломляющие результаты

Российская вакцина от меланомы показала эффективность более 90% на животных, и первые пациенты получат её в 2026 году. Революционные перспективы для борьбы с раком кожи.

Читать полностью » Мягкая зубная щётка и паста с низкой абразивностью — секрет здоровья зубов — Life.ru сегодня в 5:23
Ожидали веселья — получили налёт: как избежать потемнения зубов после новогодних торжеств

После праздников зубы могут потемнеть, но есть способы сохранить их белизну. Советы стоматолога по уходу за эмалью после застолий.

Читать полностью » Активные прогулки и занятия спортом помогут пройти трезвый январь — Казанцев сегодня в 5:23
Психологическая ловушка новогодних праздников: что происходит с телом и разумом, когда вы пьёте

Врач психиатр-нарколог объяснил, почему "сухой" январь может быть не только полезным для здоровья, но и более увлекательным, чем алкогольные праздники.

Читать полностью » Физическое старение человека начинается в 35 лет — Journal of Cachexia сегодня в 3:57
У физической формы есть скрытый предел: возраст, который запускает необратимые изменения

Почти 50 лет шведские учёные наблюдали за физической формой людей, чтобы понять, когда начинается спад и почему движение важно даже в зрелом возрасте.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Кражи денег у российских туристов участились на курортах — юрист по туризму Косицын
Туризм
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных инфекциях в тропических странах
Экономика
Индийский бизнес занял ниши после ухода Запада в России — президент IBA Котвани
Мир
Похищение лидеров государств разрушает систему правил — обозреватель FT Рахман
Туризм
В Таиланде вас встретит не только море, но и запахи, к которым нужно привыкнуть - ТурПром
Еда
Тунец со шпинатом запекают в домашнем грибном соусе для запеканки — EatingWell
Спорт и фитнес
Грамотное восстановление усилило эффект тренировок — Роберт Форстер
Общество
В России сформировалась особая цивилизационная модель — патриарх Кирилл
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet