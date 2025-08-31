Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пожилая женщина
Пожилая женщина
© freepik.com is licensed under public domain
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:50

Ваша ежедневная прогулка не работает. В чём главная ошибка большинства

Сколько нужно ходить пешком, чтобы похудеть: расчет диетологов

Если вы решили начать ходить по миле каждый день в надежде сбросить вес, приготовьтесь к тому, что точного ответа просто не существует. На самом деле, предсказать потерю килограммов для любого вида активности — будь то плавание, йога или езда на велосипеде — практически невозможно. Слишком много переменных влияет на конечный результат.

На процесс похудения воздействует целый ряд факторов: исходный вес, возраст, общее состояние здоровья, пол и, что крайне важно, питание. Даже сама прогулка может быть разной. Вы идёте в гору или по ровной поверхности? Выдерживаете один темп или чередуете скорость? Давайте разбираться детальнее.

От чего зависит сжигание калорий?

Количество калорий, которое вы тратите за время тренировки, напрямую связано с вашим текущим весом. Для наглядности: человек весом 56 кг за полчаса неспешной прогулки потратит примерно 107 калорий. Тот же променад обойдётся в 133 калории для того, кто весит 70 кг, и почти в 159 калорий для человека с массой тела 84 кг.

Важно помнить и про интенсивность. Она играет ключевую роль. Чтобы терять вес, нужно потреблять меньше калорий, чем тратить. К примеру, тот же человек весом 70 кг, двигаясь со скоростью 5,5 км/ч (это примерно 17 минут на милю), сожжёт те самые 133 калории за 30 минут. Если он ускорится до 6,5 км/ч и пройдёт милю за 15 минут, то расход составит уже 175 калорий.

Как скоро ждать первых результатов?

Давайте снова возьмём для примера человека весом 70 кг. Чтобы потерять полкило, нужно создать дефицит в примерно 3500 калорий. Если он будет ежедневно проходить по миле в быстром темпе (6,5 км/ч) и не станет есть больше обычного, то на потерю одного килограмма уйдёт около 20 дней. Возможно, это покажется не самым быстрым результатом, но его можно значительно улучшить.

Как ускорить процесс похудения?

Есть несколько эффективных стратегий. Первая — просто ходить дольше. Вторая — увеличить скорость. Со временем ваша форма будет улучшаться, и вы сможете без труда двигаться интенсивнее.

Отличный способ повысить эффективность — это интервальные тренировки. Чередуйте быстрый и умеренный темп, добавляйте подъёмы в гору. Одно исследование продемонстрировало впечатляющие результаты: участники, которые четыре раза в неделю чередовали 3 минуты быстрой ходьбы с 3 минутами медленной в течение 30 минут, заметно улучшили свою физическую форму, силу ног и показатели давления.

Те, кто ходил в два раза дольше, но в умеренном темпе, почти не показали улучшений, — отметила группа исследователей.

Важность силовых тренировок и питания

Для ещё более заметного результата добавьте силовые упражнения два-три раза в неделю. Начните с базовых движений: отжиманий, приседаний, выпадов, подтягиваний и планки. Мышцы — это активные потребители энергии. Развивая мускулатуру, вы ускоряете метаболизм и сжигаете больше калорий даже в состоянии покоя.

Не забывайте про питание. Здоровая диета — essential component похудения. Начните с малого: попробуйте отказаться от 200 лишних калорий в день. В первую очередь исключите сладкую газировку, промышленные снеки и батончики.

Ежедневная прогулка — это прекрасное начало пути к здоровому образу жизни и снижению веса. Однако для достижения видимых и устойчивых результатов важно комбинировать разные виды активности и внимательно следить за своим рационом.

