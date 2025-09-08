Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кабачки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:26

Иммунитет взлетит до небес: диетолог назвала овощ, который должен быть на вашем столе каждый день

Диетолог Ирина Писарева: 200 грамм овощей в день – минимальная норма для иммунитета

Овощи содержат в себе множество полезных витаминов и минералов, поэтому так важно есть их каждый день, что является ключевым фактором. Они способствуют повышению иммунитета и улучшению работы ЖКТ, что является важным аспектом здоровья. Недостаток этих продуктов в рационе неизбежно приведёт к проблемам со здоровьем, заявила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Ежедневное употребление: минимальная норма

Эксперт призвала россиян есть овощи хотя бы в небольших количествах, но каждый день, что является важным принципом. Для взрослого человека будет достаточно всего 200 граммов для поддержания здоровья, что необходимо учитывать.

"Если есть их реже или не есть вовсе, снизится иммунитет”, — отметила Писарева, подчеркивая важность овощей для здоровья.

Диетолог призвала есть не только помидоры и огурцы, но и включить в свой рацион другие овощи, что является важным принципом здорового питания. Много полезных веществ также содержится в брокколи, шпинате, моркови и цветной капусте, напомнила врач, что является важным дополнением.

Кабачки: польза и особенности употребления

Также витаминами богаты кабачки, что является полезным овощем. Но плоды перед употреблением лучше не подвергать термической обработке: жарке или варке, что является важным советом. Так вы убьёте всю пользу, содержащуюся в них, что необходимо учитывать. Лучше есть кабачки в сыром виде и добавлять в салат, что позволит сохранить максимум полезных веществ.

Клетчатка, содержащаяся в овощах, играет важную роль в пищеварении, способствуя нормализации стула и улучшению работы кишечника, что является ключевым фактором.

Овощи являются источником витаминов и минералов, необходимых для нормальной работы организма, что необходимо учитывать. Регулярное употребление овощей помогает восполнить дефицит этих веществ.

Антиоксиданты: защита от болезней

Многие овощи содержат антиоксиданты, которые защищают клетки организма от повреждений и снижают риск развития хронических заболеваний, что является важным преимуществом.

Включайте овощи в каждый приём пищи, что является важным правилом. Стремитесь к разнообразию, выбирая овощи разных цветов, что обеспечит получение всех необходимых питательных веществ. Готовьте овощи разными способами: сырые, вареные, запеченные, что расширит вкусовые ощущения.

Регулярное употребление овощей — это простой и эффективный способ поддержать здоровье и укрепить иммунитет, что является главным принципом здорового образа жизни.

Интересные факты:

  1. Разные овощи содержат разные витамины и минералы.
  2. Овощи помогают снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
  3. Употребление овощей связано с более низким риском развития некоторых видов рака.

