Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ходьба
Ходьба
© freepik.com by jcomp is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:50

Домашние хитрости, которые превращают уборку и танцы в полноценную тренировку

Польза ходьбы: исследование Гарварда показало оптимальное число шагов в день

Поддерживать активность в повседневной жизни можно и без спортзала. Даже дома есть десятки способов увеличить количество шагов, а значит — укрепить здоровье и улучшить настроение. Главное — помнить: любое движение лучше, чем его отсутствие.

Почему важно больше двигаться

Всемирные рекомендации призывают уделять физической активности от 150 до 300 минут в неделю. Это помогает:
• снизить риск хронических заболеваний;
• укрепить кости;
• улучшить сон и выносливость;
• справляться с тревогой и депрессией;
• поддерживать когнитивные функции и общее качество жизни.

Часто звучит цифра в 10 000 шагов, но это скорее маркетинговый миф. Доказано, что уже при 4 400 шагах в день у пожилых женщин риск преждевременной смерти был на 41% ниже, чем у тех, кто проходил 2 500 шагов. Максимальная польза фиксируется примерно на уровне 7 500 шагов, однако движение сверх этой нормы тоже даёт плюсы.

Простые варианты активности дома

  1. Ходьба по лестнице — отличный способ быстро набрать шаги и нагрузить мышцы ног. Можно использовать и устойчивую скамейку для имитации подъёма.

  2. Ходьба на месте — удобно даже в маленькой квартире. Дополнительно можно взять гантели и совмещать с простыми упражнениями на руки.

  3. Прыжки "кенгуру" — подпрыгивайте с одновременным сгибанием коленей к ладоням. Это хорошо разгоняет пульс.

  4. Прыжки "джампинг-джек" — классика для тренировки сердца и координации.

  5. Дополнительные походы по дому — разгружайте пакеты или бельё не за один раз, а за два-три. Лишние шаги быстро накапливаются.

  6. Уборка в темпе — пылесосьте и мойте полы энергично, превращая рутину в тренировку.

  7. Танцы — включите любимую музыку и двигайтесь хотя бы 5-10 минут. Это и весело, и полезно.

Как добавить шаги на улице

  1. Прогулка по району — простое решение для ежедневной активности.

  2. Походы в горы или парк — сочетание кардионагрузки и антистресс-эффекта от природы.

  3. Парковка подальше от входа — мелочь, которая даёт дополнительные шаги.

  4. Игры на свежем воздухе — от "Pokémon Go" до поиска клада по координатам. Это мотивирует больше двигаться, не замечая усталости.

Реалистичные цели и мотивация

Частая ошибка — сразу ставить планку слишком высоко. Лучше начать с малого. Если вы прибавили хотя бы тысячу шагов к своей обычной норме — это уже победа. По мере роста уверенности можно постепенно увеличивать нагрузку.

Важно учитывать обстоятельства: иногда цель придётся временно скорректировать. Но гибкий подход работает лучше, чем нереалистичные планы, от которых быстро опускаются руки.

Активность — это не только спортзал. Танцы в гостиной, уборка или поход в магазин пешком — всё это помогает двигаться больше. Главное — находить способы включать движение в каждый день и следить за прогрессом с помощью трекера или приложения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как правильно выбрать палки для скандинавской ходьбы: материалы и подбор по росту вчера в 23:54

Скандинавская ходьба без боли: всё решает правильный выбор

Качественные палки для скандинавской ходьбы — гарантия здоровья и удовольствия от тренировок. Разбираем, какие материалы лучше, чем отличаются фиксированные палки от телескопических и как правильно выбрать длину.

Читать полностью » Тренер Набиева рассказала, какие тренировки подходят после 40 лет вчера в 22:58

Спорт после 40: какие тренировки реально продлевают молодость

Тренер Адель Набиева объяснила, какие виды спорта оптимальны после 40 лет: безопасные для суставов силовые и аэробные тренировки в сочетании с йогой или пилатесом.

Читать полностью » Врачи объяснили плюсы прогулки и занятий на беговой дорожке для сердца и сосудов вчера в 22:50

Свежий воздух или цифры на экране: битва прогулки и дорожки

Ходьба полезна в любом формате, но что выбрать — прогулку на свежем воздухе или беговую дорожку? Разбираем плюсы и минусы обоих вариантов.

Читать полностью » Арбалетный спорт: история, правила и достижения российских спортсменов вчера в 21:46

Арбалет: дисциплина, которая совмещает фитнес, шахматы и тир

Арбалетный спорт — дисциплина с древними корнями, где важны сила, меткость и выдержка. Чем он интересен и как отличается матчевый арбалет от полевого?

Читать полностью » Спортивный врач Дмитрий Павленко рассказал о пользе и противопоказаниях бадминтона вчера в 20:40

Бадминтон в топ-3 по энергозатратам: эффект, о котором не говорят

Бадминтон укрепляет зрение, помогает худеть и развивает реакцию: 8 причин попробовать самый быстрый ракеточный спорт даже новичкам.

Читать полностью » Фитнес-тренер Николь Томпсон объяснила, как поддерживать форму во время праздников вчера в 19:50

Как праздники превращают спорт в игру, а калории — в снег под ногами

Как совмещать спорт и отдых в самый загруженный сезон года? Эксперты делятся практическими советами, которые помогут сохранить здоровье и настроение.

Читать полностью » Быстрая ходьба щадит суставы и снижает риск травм — врач Паунел Вукаcинов вчера в 19:10

Быстрая ходьба: простой шаг, который может спасти сердце

Быстрая ходьба способна заменить бег, укрепить здоровье и помочь сбросить вес. Но чтобы она стала эффективной, важно учитывать несколько нюансов.

Читать полностью » Сколько шагов в день нужно для здоровья объяснили врачи вчера в 18:50

10 000 шагов в день: простой секрет, который меняет тело и привычки

Десять тысяч шагов в день кажутся недостижимой целью? На самом деле есть способ дойти до неё постепенно и с удовольствием.

Читать полностью »

Новости
Дом

Сода, горчица и хозяйственное мыло помогают мыть посуду без кипятка
Спорт и фитнес

Медики объяснили, какие упражнения снижают дискомфорт в самолете
Авто и мото

Hyundai изменила выпускную систему Elantra N из-за претензий к громкому звуку
Культура и шоу-бизнес

Андрей Кончаловский представит сериал "Хроники русской революции" в октябре 2025 года
Дом

Эксперты сравнили шумоизоляцию в панельных, монолитных и кирпичных домах
Авто и мото

Китай за пять месяцев продал более 50% электромобилей и гибридов — данные отрасли
Садоводство

Ботва – ваш бесплатный клад: как правильно использовать отходы, чтобы сад процветал
Еда

Рецепт бисквитного рулета с вареной сгущенкой обеспечивает нежную и воздушную структуру теста
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet