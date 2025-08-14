Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:10

Привычка, которая меняет тело и мозг, но требует меньше часа в день

Учёные назвали оптимальное количество шагов для людей старше 60 лет

Что, если секрет здоровья и энергии — не в абонементе в спортзал, а всего лишь в… прогулках? Простое движение, доступное каждому, может стать мощным инструментом для улучшения физического и эмоционального состояния, особенно если вы проводите много времени за компьютером или в офисе.

Исследования подтверждают: чтобы ощутить пользу, вовсе не обязательно фиксировать магические 10 000 шагов в день. По данным ‌JAMA Internal Medicine‌ (2019), улучшения настроения, состояния сердца и суставов заметны уже при 7 500 шагах. А анализ ‌Lancet Public Health‌ (2022) показал: для людей старше 60 лет оптимум — 6-8 тысяч шагов, для более молодых — 8-10 тысяч. Главное — регулярность, а не догма.

Зачем участвовать в шаговой челлендж-программе

  • Достижимые цели. Постарайтесь проходить от 7 500 до 10 000 шагов ежедневно или просто чуть больше, чем обычно.
  • Минимум пять получасовых прогулок в неделю. При среднем темпе это добавит к вашему дню 2 000-3 000 шагов.
  • Учет своего прогресса. Запишите, сколько шагов проходите в обычный день (для большинства людей это 3-4 тысячи, по данным Mayo Clinic), и отслеживайте изменения.
  • Интенсивность также имеет значение: по рекомендациям Минздрава США, нужно набирать 150-300 минут умеренной аэробной активности в неделю. Это может быть любая ходьба, от которой учащается пульс.

Как начать и не бросить

  • Измеряйте шаги. Подойдут фитнес-браслет, педометр или приложение в телефоне.
  • Создайте календарь. Распечатайте или сохраните таблицу, где будете отмечать ежедневные результаты.
  • Вступите в сообщество. Поддержка мотивирует — делитесь фото, цифрами и впечатлениями с другими участниками.
  • Ищите хитрые способы двигаться больше. Пейте из маленького стакана, чтобы чаще вставать, или паркуйтесь подальше от входа.
  • Напоминайте себе двигаться. Поставьте таймер на каждый час, чтобы сделать хотя бы короткую прогулку.

Мотивация в долгую

Иногда вы будете оставаться на своём базовом уровне — это нормально. Главное — смотреть на прогресс в перспективе. Даже если цель в 10 000 шагов кажется недостижимой, регулярные небольшие улучшения работают не хуже.

А в конце месяца полезно оглянуться назад и увидеть, как менялись ваши привычки. Такой осознанный подход не только укрепляет здоровье, но и помогает выработать устойчивую привычку заботы о себе.

