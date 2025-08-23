Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фитнес-браслет на запястье человека крупным планом
Фитнес-браслет на запястье человека крупным планом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

Лёгкий способ сбросить усталость и улучшить сон без медицины

Исследование JAMA: максимальный эффект для здоровья достигается при 7500 шагах в день

Каждый день мы слышим: "Ходи 10 000 шагов — и будешь здоров". Но правда ли это? На самом деле универсального числа не существует. Исследования показывают, что важнее не конкретная цифра, а сам факт активности: чем чаще мы встаём и двигаемся, тем лучше себя чувствуем.

Сколько шагов достаточно?

Первым делом полезно понять свою "базу" — сколько шагов вы проходите без усилий в обычный день. Это легко отследить с помощью фитнес-браслета, телефона или простого шагомера. Затем можно поставить реалистичную цель: добавить 2000 шагов к привычному уровню или дойти хотя бы до 7500 шагов в день. Именно эта планка, по данным исследования журнала JAMA Internal Medicine (2019), заметно снижает риск преждевременной смерти и приносит ощутимую пользу для здоровья.

Простые хитрости для увеличения активности

Звучит сложно? На деле дополнительные шаги можно набрать почти незаметно для себя:

  • идите пешком в кофейню или магазин, если они находятся в пределах пары километров;
  • используйте более дальнюю ванную комнату или выберите лестницу вместо лифта;
  • во время звонков попробуйте ходить по комнате или выйти на улицу;
  • заведите правило: парковаться подальше от входа или выходить на одну остановку раньше.

Александра Вайсснер из сообщества bRUNch Running делится своим опытом:

"Мы ходим с собаками, идём за кофе, а иногда даже проводим встречи в формате прогулок. Всё, что в пределах трёх миль, для нас — пешая дистанция".

Каждый шаг складывается в результат. Если внедрить хотя бы несколько привычек, то цифра на фитнес-трекере начнёт расти гораздо быстрее, чем вы ожидаете.

Как превратить шаги в удовольствие

Чтобы прогулки не превратились в скучную обязанность, важно сделать их приятными. Несколько идей:

  • Купите удобную и красивую обувь — она прослужит до 800 км, то есть около полугода регулярных прогулок.
  • Слушайте любимый подкаст только во время пеших прогулок — это создаст дополнительную мотивацию.
  • Меняйте маршруты: двор, парк, школьный стадион, а позже — новые тропинки и петли.
  • Включайте семью: играйте с детьми в догонялки, гуляйте вместе, пока они катаются на велосипеде или самокате.

Кортни Логан, также из bRUNch Running, советует постепенно увеличивать дистанцию:

"Начните с малого и добавляйте шаги постепенно. Со временем можно усложнять — повышать темп и длительность прогулок".

Неважно, будете ли вы стремиться к "круглой" цифре 10 000 или остановитесь на 7500, — главное, чтобы движение стало привычкой. Маленькие шаги складываются в большое изменение, а каждая прогулка приближает вас к более здоровой и активной жизни.

