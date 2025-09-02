Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Группа мужчин отжимается
Группа мужчин отжимается
© wikimedia.org by PFC Charlie Chavez is licensed under Creative Commons CC0 License
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Чем дольше делаешь отжимания, тем быстрее ловушка для спины захлопывается

Врачи назвали последствия выполнения 30 отжиманий каждый день

Отжимания — пожалуй, одно из самых универсальных упражнений. Они просты, не требуют оборудования и при правильной технике способны дать заметный результат. Многие задаются вопросом: что будет, если делать 30 отжиманий каждый день? Ответ неоднозначен: польза действительно есть, но и риски не стоит сбрасывать со счетов.

Как правильно выполнять отжимания

Главное условие безопасности — техника. Ладони должны стоять на полу чуть шире плеч, плечи находиться над запястьями, а тело образовывать прямую линию от головы до пяток. Во время движения корпус остаётся стабильным: без провалов в пояснице или "домиком" в тазу. Локти лучше разводить под углом 45 градусов к корпусу, чтобы снизить нагрузку на плечи.

Польза ежедневных отжиманий

1. Рост силы верхней части тела

Регулярные отжимания задействуют сразу несколько групп мышц — грудные, дельтовидные, бицепсы и трицепсы. Уже через месяц заметна прибавка в силе, рельеф рук становится выраженнее, а бытовые нагрузки вроде переноса пакетов или работы в саду даются легче.

2. Укрепление кора

При правильном напряжении мышц живота отжимания включают в работу не только пресс, но и глубокие мышцы, отвечающие за устойчивость. Это помогает улучшить равновесие и снижает риск болей в пояснице.

3. Улучшение осанки

Слабые мышцы груди и спины часто становятся причиной сутулости. Отжимания укрепляют связку мышц, поддерживающих плечевой пояс, что постепенно выпрямляет осанку.

4. Снижение болей в спине

Активная работа мышц поясницы и ягодиц стабилизирует позвоночник. Это особенно важно для тех, кто много времени проводит сидя.

5. Развитие чувства равновесия

Отжимания тренируют способность удерживать тело в стабильном положении и развивают навык быстрое отталкиваться руками при падении, что особенно ценно для пожилых людей.

Минусы ежедневных тренировок

1. Эффект плато

Мышцы быстро адаптируются к одинаковой нагрузке. Если каждый день ограничиваться 30 повторениями, прогресс остановится. Чтобы развиваться дальше, нужно увеличивать количество или усложнять технику — пробовать отжимания с хлопком, на одной руке или под углом.

2. Перегрузка отдельных мышц

Если уделять внимание только отжиманиям, может возникнуть дисбаланс: передняя часть корпуса станет сильнее, а мышцы верхней спины останутся слабыми. Это не только замедлит прогресс, но и может ухудшить осанку. Поэтому важно совмещать отжимания с упражнениями на спину и растяжку.

Как избежать ошибок

Лучший вариант — чередовать дни с отжиманиями и дни с другими упражнениями. Это позволит мышцам восстановиться и даст разнообразие нагрузок. Если же цель — ежедневный челлендж, начинать стоит с комфортного количества повторов и постепенно увеличивать их.

Чтобы не перегрузить одни и те же мышцы, полезно добавлять вариации:
• отжимания с узкой постановкой рук для акцента на трицепсах;
• "алмазные" или с поднятыми ногами для большей нагрузки на грудь;
• отжимания с опорой на гантели, чтобы включить стабилизаторы.

Отжимания — отличное упражнение для силы и здоровья. 30 повторов в день способны улучшить осанку, укрепить пресс, снизить боли в спине и добавить уверенности в движениях. Но максимальный эффект достигается при грамотном подходе: чередовании нагрузок, разнообразии упражнений и строгом контроле техники.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи объяснили, почему гребной тренажёр помогает снизить уровень висцерального жира сегодня в 17:10

Гребной тренажёр открывает секрет борьбы с жиром, о котором молчат фитнес-гуру

Гребной тренажёр не убирает жир точечно, но способен стать главным инструментом для сжигания калорий и укрепления всего тела.

Читать полностью » Health.gov назвало оптимальную продолжительность кардиотренировок для снижения веса сегодня в 16:50

Кардио обманет ожидания: что скрывается за видимым результатом

Бег полезен, но недостаточен: чтобы тело стало подтянутым и сильным, нужны и другие шаги. Какие именно — расскажем подробно.

Читать полностью » Вращения руками укрепляют плечи и спину — данные Департамента по делам ветеранов США сегодня в 16:30

Секретное упражнение из школьной физкультуры, которое спасает от офисных болей

Простое упражнение без оборудования помогает укрепить мышцы, снизить риски от сидячей работы и даже сжечь лишние калории.

Читать полностью » Норма отжиманий по возрасту у мужчин и женщин названа врачами сегодня в 16:10

Ошибки в технике отжиманий: привычки, которые разрушают суставы

Узнайте, сколько отжиманий считается нормой в разном возрасте и какие вариации упражнения помогут развить силу, выносливость и уверенность в движениях.

Читать полностью » Врачи назвали продукты, помогающие убрать жир с боков и живота сегодня в 15:50

Лишний жир на боках: скрытая причина, о которой забывают даже спортсмены

Бока и живот — одни из самых упрямых зон для похудения. Но правильные привычки в питании и движении помогут изменить фигуру без крайних мер.

Читать полностью » Джоуи Турман: упражнение cable hammer curl снижает нагрузку на суставы сегодня в 15:30

Один простой хват, и бицепс растёт быстрее: секрет cable hammer curl

Узнайте, как упражнение cable hammer curl помогает укрепить бицепсы и предплечья, почему оно снижает нагрузку на суставы и как правильно его выполнять.

Читать полностью » Почему пот может пахнуть аммиаком при тренировках — объяснил физиотерапевт Джейкоб ВанДенМеерендонк сегодня в 15:10

Пот пахнет аммиаком: сигнал организма, который нельзя игнорировать

Пот помогает телу справляться с перегревом, но иногда он приобретает резкий аммиачный запах. Почему это происходит и стоит ли бить тревогу?

Читать полностью » Ирина Ротач: укрепить пресс можно за пять минут в день при регулярных тренировках сегодня в 14:12

Мини-тренировка, которая работает на пресс лучше долгих занятий

Можно ли накачать пресс за 5 минут в день? Фитнес-эксперт рассказала о комплексе упражнений и главном условии появления рельефа.

Читать полностью »

Новости
ПФО

Россельхознадзор выявил нарушения контроля мёда у 40 производителей в Пензенской области
Дом

Живые растения и кристаллы на прикроватной тумбочке: мнение специалистов по фэншуй
Красота и здоровье

Профессор Университета Пенсильвании: питание влияет на развитие нейтрофильной астмы
Авто и мото

Jaguar Land Rover сообщила о кибератаке и сбоях в работе заводов и дилерской сети
Культура и шоу-бизнес

Младший сын Алена Делона потребовал признать недействительным завещание 2022 года
Спорт и фитнес

Пять причин заняться боксом: здоровье, выносливость и уверенность в себе
Еда

Исследование Университета Макгилла: соль повышает давление через воспаление в мозге
Туризм

Сочи лидирует по бронированиям семейного отдыха в сентябре — данные сервиса "Твил"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet