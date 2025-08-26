Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:50

Тренировка, которая кажется полезной, но заканчивается хронической болью

Отжимания каждый день вызывают риск травм, предупредил физиотерапевт Уильям Келли

Можно ли делать отжимания каждый день? На первый взгляд, кажется, что чем больше упражнений — тем лучше результат. Но именно здесь кроется ошибка: ежедневные отжимания далеко не всегда ведут к росту силы и мышц, а иногда и вовсе тормозят прогресс.

Почему телу нужны паузы

Во время отжиманий мышцы испытывают нагрузку и получают микроповреждения. Это абсолютно нормально: именно эти микротрещины позволяют мышцам расти. Но рост происходит не во время самой тренировки, а в моменты отдыха, когда организм восстанавливается. Если лишить себя этих "передышек", можно не только замедлить прогресс, но и заработать травму.

Национальная академия спортивной медицины подчёркивает: отдых — важнейшая часть процесса. А физиотерапевт и тренер Уильям Келли советует подходить к нагрузкам постепенно:

"Начинайте медленно и увеличивайте объём по мере укрепления мышц".

Ошибки, которые делают почти все

Отжимания кажутся простым упражнением, но на практике большинство выполняет их с ошибками. Тренер Том Биггарт отмечает: у многих плечи и голова подаются вперёд, спина округляется. При ежедневных отжиманиях это может привести к хроническим болям в шее и плечах, а также к воспалению сухожилия бицепса.

Есть и другие частые проблемы:

  • Провал поясницы. Если спина не держится ровно, регулярные отжимания перегружают позвоночник и вызывают боли в пояснице.
  • Боль в запястьях. При слабых кистях ежедневная нагрузка в положении полного разгибания быстро приводит к воспалению.

Что насчёт разных видов отжиманий?

Может показаться, что спасением будут вариации — например, отжимания с хлопком, "человек-паук" или узкие (на трицепс). Действительно, они включают в работу разные группы мышц. Но если стандартные отжимания даются тяжело, вариации только усугубят проблему.

Биггарт напоминает: если вы не можете уверенно выполнить несколько подходов по 12 повторений классических отжиманий, рано переходить к сложным версиям.

Новичкам — шаг за шагом

Для тех, кто только начинает, ежедневные тренировки — плохая идея. Это всё равно что сразу выйти на марафон, никогда не бегая. Оптимально начинать с двух тренировочных дней в неделю, постепенно добавляя третий, четвёртый и только потом — пятый.

Лучше всего использовать облегчённые варианты:

  • отжимания от колен,
  • отжимания с опорой на скамью,
  • "коммандо" или лопаточные отжимания.

А если вы продвинутый спортсмен?

Тем, кто способен без труда выполнить 50 отжиманий (для мужчин) или 30 (для женщин), а также владеет продвинутыми вариациями вроде отжиманий в стойке на руках или взрывных отжиманий, ежедневная практика может быть допустимой. Но даже здесь важно слушать своё тело: любые боли, сильная усталость или потеря техники — повод взять паузу.

Ежедневные отжимания — не универсальное решение. Для большинства это скорее путь к боли, чем к мышцам. Лучше сочетать их с другими упражнениями: подтягиваниями, тягами, приседаниями и становой тягой. Сила рождается из баланса, а не из упорного "чем больше — тем лучше".

