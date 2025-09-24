Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Протеиновое мороженое
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:34

Белок — тайный строитель организма: сколько его на самом деле нужно каждый день

Роспотребнадзор: спортсменам нужно на 30% больше белка в рационе

Белок играет ключевую роль в жизни человека: он необходим для работы мышц, выработки гормонов, восстановления тканей и даже для поддержания иммунитета. Но сколько протеина действительно нужно человеку каждый день и как правильно распределить его в рационе?

Сколько белка требуется организму

Роспотребнадзор указывает, что мужчинам нужно от 65 до 117 г белка в сутки, женщинам — от 58 до 87 г. В пересчете на вес тела это составляет примерно 1,2-1,5 г на каждый килограмм массы. Для примера, человеку весом 70 кг необходимо съедать около 84-105 г белка.

Спортсменам нормы выше — на 20-30%, а при снижении веса или в период активных тренировок суточная доза может увеличиваться до 2,3-3,1 г/кг. Но цифры свыше 3 г/кг, как показывают исследования, не дают дополнительной пользы для роста мышц.

Сравнение: нормы для разных групп

Категория Норма белка в день Примечание
Мужчины 65-117 г Средний вес 70-90 кг
Женщины 58-87 г Средний вес 60-70 кг
Спортсмены 1,4-2,0 г/кг Для набора мышечной массы
Период диеты 2,3-3,1 г/кг Для сохранения мышц при похудении

Советы шаг за шагом: как добрать норму белка

  1. Рассчитайте личную потребность: вес x 1,2-1,5.

  2. Разбейте норму на 3-5 приемов пищи, чтобы усвоение было равномерным.

  3. Используйте разные источники: мясо, рыбу, яйца, молочные продукты.

  4. Добавьте растительные варианты — бобовые, гречку, орехи.

  5. При высоких нагрузках включайте спортивное питание: одна порция протеина = около 20 г белка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на растительные источники.

  • Последствие: недополучение незаменимых аминокислот.

  • Альтернатива: комбинировать бобовые с животным белком или сывороточным протеином.

  • Ошибка: резкое превышение нормы (более 3,5 г/кг).

  • Последствие: нагрузка на почки и ЖКТ.

  • Альтернатива: держать баланс — максимум 2-2,5 г/кг при интенсивных тренировках.

  • Ошибка: делать упор только на мясо.

  • Последствие: избыток жиров, риск дисбаланса в рационе.

  • Альтернатива: чередовать мясо, рыбу, яйца, молочные продукты.

А что если…

А что если не получается добирать белок из пищи? В этом случае спортивное питание становится удобным решением. Но оно не заменяет полноценные продукты, а лишь дополняет рацион.

Плюсы и минусы разных источников

Источник Плюсы Минусы
Яйца Доступность, до 13 г белка на 100 г Желток повышает калорийность
Курица Постное мясо, легко усваивается Может надоесть при частом употреблении
Говядина Богата железом, до 25 г белка Дороже, дольше готовится
Рыба Омега-3, усвояемость до 90% Цена и сезонность
Бобовые Дешево, много клетчатки Белок усваивается хуже
Протеин Быстрое восполнение нормы Высокая цена

FAQ

Как выбрать спортивный протеин?
Лучше ориентироваться на сывороточный: он быстрее усваивается и содержит полный набор аминокислот.

Сколько стоит 1 г белка?
Самый дешевый вариант — горох и гречка (0,2-0,6 руб/г), самый дорогой — спортивное питание и рыба (от 1,5 до 2,5 руб/г).

Что лучше для набора массы: мясо или протеин?
Основу должен составлять полноценный рацион из мяса, рыбы, молочных продуктов. Протеин — лишь удобное дополнение.

Мифы и правда

  • Миф: чем больше белка, тем быстрее растут мышцы.

  • Правда: избыток протеина не увеличивает скорость роста, если калорийность и тренировки не сбалансированы.

  • Миф: растительные продукты могут полностью заменить животные.

  • Правда: без комбинации с животным белком организм недополучает важные аминокислоты.

  • Миф: протеин портит почки.

  • Правда: у здоровых людей дозы до 3,5 г/кг безопасны. Риск есть только при заболеваниях почек.

3 интересных факта

• Белок усваивается по-разному: животный — до 96%, растительный — в среднем 40-60%.
• Гречка содержит всего 13 г белка на 100 г сухого продукта, что эквивалентно лишь 30-50 г мяса.
• При низкоуглеводных диетах белок помогает компенсировать энергозатраты и дольше сохранять чувство сытости.

Исторический контекст

Интересно, что еще в начале XX века норму белка считали гораздо выше — около 150-200 г в день. Со временем исследования показали, что такие количества не нужны большинству людей, и современные стандарты стали ближе к 80-100 г в сутки.

