Белок — тайный строитель организма: сколько его на самом деле нужно каждый день
Белок играет ключевую роль в жизни человека: он необходим для работы мышц, выработки гормонов, восстановления тканей и даже для поддержания иммунитета. Но сколько протеина действительно нужно человеку каждый день и как правильно распределить его в рационе?
Сколько белка требуется организму
Роспотребнадзор указывает, что мужчинам нужно от 65 до 117 г белка в сутки, женщинам — от 58 до 87 г. В пересчете на вес тела это составляет примерно 1,2-1,5 г на каждый килограмм массы. Для примера, человеку весом 70 кг необходимо съедать около 84-105 г белка.
Спортсменам нормы выше — на 20-30%, а при снижении веса или в период активных тренировок суточная доза может увеличиваться до 2,3-3,1 г/кг. Но цифры свыше 3 г/кг, как показывают исследования, не дают дополнительной пользы для роста мышц.
Сравнение: нормы для разных групп
|Категория
|Норма белка в день
|Примечание
|Мужчины
|65-117 г
|Средний вес 70-90 кг
|Женщины
|58-87 г
|Средний вес 60-70 кг
|Спортсмены
|1,4-2,0 г/кг
|Для набора мышечной массы
|Период диеты
|2,3-3,1 г/кг
|Для сохранения мышц при похудении
Советы шаг за шагом: как добрать норму белка
-
Рассчитайте личную потребность: вес x 1,2-1,5.
-
Разбейте норму на 3-5 приемов пищи, чтобы усвоение было равномерным.
-
Используйте разные источники: мясо, рыбу, яйца, молочные продукты.
-
Добавьте растительные варианты — бобовые, гречку, орехи.
-
При высоких нагрузках включайте спортивное питание: одна порция протеина = около 20 г белка.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полагаться только на растительные источники.
-
Последствие: недополучение незаменимых аминокислот.
-
Альтернатива: комбинировать бобовые с животным белком или сывороточным протеином.
-
Ошибка: резкое превышение нормы (более 3,5 г/кг).
-
Последствие: нагрузка на почки и ЖКТ.
-
Альтернатива: держать баланс — максимум 2-2,5 г/кг при интенсивных тренировках.
-
Ошибка: делать упор только на мясо.
-
Последствие: избыток жиров, риск дисбаланса в рационе.
-
Альтернатива: чередовать мясо, рыбу, яйца, молочные продукты.
А что если…
А что если не получается добирать белок из пищи? В этом случае спортивное питание становится удобным решением. Но оно не заменяет полноценные продукты, а лишь дополняет рацион.
Плюсы и минусы разных источников
|Источник
|Плюсы
|Минусы
|Яйца
|Доступность, до 13 г белка на 100 г
|Желток повышает калорийность
|Курица
|Постное мясо, легко усваивается
|Может надоесть при частом употреблении
|Говядина
|Богата железом, до 25 г белка
|Дороже, дольше готовится
|Рыба
|Омега-3, усвояемость до 90%
|Цена и сезонность
|Бобовые
|Дешево, много клетчатки
|Белок усваивается хуже
|Протеин
|Быстрое восполнение нормы
|Высокая цена
FAQ
Как выбрать спортивный протеин?
Лучше ориентироваться на сывороточный: он быстрее усваивается и содержит полный набор аминокислот.
Сколько стоит 1 г белка?
Самый дешевый вариант — горох и гречка (0,2-0,6 руб/г), самый дорогой — спортивное питание и рыба (от 1,5 до 2,5 руб/г).
Что лучше для набора массы: мясо или протеин?
Основу должен составлять полноценный рацион из мяса, рыбы, молочных продуктов. Протеин — лишь удобное дополнение.
Мифы и правда
-
Миф: чем больше белка, тем быстрее растут мышцы.
-
Правда: избыток протеина не увеличивает скорость роста, если калорийность и тренировки не сбалансированы.
-
Миф: растительные продукты могут полностью заменить животные.
-
Правда: без комбинации с животным белком организм недополучает важные аминокислоты.
-
Миф: протеин портит почки.
-
Правда: у здоровых людей дозы до 3,5 г/кг безопасны. Риск есть только при заболеваниях почек.
3 интересных факта
• Белок усваивается по-разному: животный — до 96%, растительный — в среднем 40-60%.
• Гречка содержит всего 13 г белка на 100 г сухого продукта, что эквивалентно лишь 30-50 г мяса.
• При низкоуглеводных диетах белок помогает компенсировать энергозатраты и дольше сохранять чувство сытости.
Исторический контекст
Интересно, что еще в начале XX века норму белка считали гораздо выше — около 150-200 г в день. Со временем исследования показали, что такие количества не нужны большинству людей, и современные стандарты стали ближе к 80-100 г в сутки.
