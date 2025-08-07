Нежные снаружи, коварные внутри: чем персики могут навредить организму

Лето — время, когда персики становятся настоящими фаворитами на столе. Их аромат, сладкий вкус и сочная мякоть создают ощущение беззаботных каникул. Но безопасно ли есть их каждый день и в любом количестве? Разбираемся, сколько персиков в день можно съесть без вреда для здоровья.

Почему персики полезны?

Персики — не только вкусный, но и ценный с точки зрения питания фрукт. В них:

Много клетчатки, которая стимулирует пищеварение и помогает при проблемах ЖКТ;

Антиоксиданты и минералы, укрепляющие сердечно-сосудистую систему и нормализующие давление;

Кальций и фосфор, поддерживающие здоровье костей и суставов;

Мочегонные свойства, полезные при отёках, подагре, мочекаменной болезни и ревматизме;

Витамины и микроэлементы, повышающие гемоглобин, поддерживающие иммунитет и зрение;

И, наконец, они низкокалорийны и почти на 80% состоят из воды, что делает их отличной опцией для тех, кто следит за весом.

Кому стоит быть осторожным?

Несмотря на внушительный список плюсов, персики подходят не всем. Их следует ограничить или исключить:

При аллерии и индивидуальной непереносимости;

При повышенной кислотности желудка, гастрите и язве;

Людям с панкреатитом, диабетом и избыточным весом — после консультации с врачом.

Роспотребнадзор напоминает: при хронических заболеваниях лучше уточнить у специалиста, допустимо ли включать персики в рацион.

Сколько персиков — это норма?

Диетологи советуют придерживаться умеренности:

Взрослым — не более 2-3 плодов в день;

Детям — 1-2 штуки;

При снижении веса — максимум 1-2 персика, желательно в первой половине дня;

При диабете — также 1-2 штуки, с контролем уровня глюкозы;

При проблемах с ЖКТ — не более 1 персика за раз, лучше без кожуры.

Когда и как есть персики?

"Лучше употреблять персики отдельно от основной пищи — в виде утреннего или дневного перекуса", — отмечает член Национального общества диетологов Юлия Зинченко.

Если съесть их вместе с молочными продуктами или углеводами, они могут вызвать брожение в кишечнике. По этой же причине фрукты не стоит есть перед сном.

Вывод

Персики — полезные и вкусные, но не такие безобидные, как кажутся. Умеренность, внимание к состоянию здоровья и правильное время приёма — вот что делает их действительно безопасным лакомством.