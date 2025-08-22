Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:10

Слабость, падения и боль: чего боятся тысячи людей в собственной ванной

Йога-инструктор Бонни Страти перечислила упражнения для укрепления мышц и баланса у пожилых людей

Каждый день мы совершаем десятки простых движений, не задумываясь о том, что в какой-то момент они могут стать настоящим испытанием. Обычный подъём с пола или выход из ванной превращается в задачу, требующую усилий и уверенности. Почему так происходит — и как этого избежать?

Почему выход из ванной становится сложнее с возрастом

Секрет в том, что подобные движения требуют целого набора физических качеств: силы, гибкости и координации. Если их не поддерживать, то со временем тело теряет подвижность, а простые действия становятся небезопасными. Йога-инструктор и флексолог Бонни Страти отмечает:

"Чтобы выйти из ванны, нужно уметь подняться из положения сидя в полуприсед и затем полностью встать. Это задействует суставы — от голеностопа до бедра, а также мышцы рук и ног."

Дополнительная сложность — скользкая поверхность. В такие моменты приходится балансировать на одной ноге, перенося другую через высокий бортик.

Как тренировки помогают справиться с бытовыми задачами

Хорошая новость в том, что правильные упражнения помогают не только укрепить мышцы, но и вернуть уверенность в движениях. Регулярные тренировки два-три раза в неделю могут заметно облегчить повседневные задачи — от выхода из ванной до прогулки по лестнице.

Страти рекомендует четыре простых, но эффективных упражнения:

Split Sit and Stand

  • Модификация приседа, которая учит вставать из положения на колене. Укрепляет квадрицепсы, ягодицы и мышцы голени.

Совет: усложните задачу, если легко — начинайте с положения стоя и опускайтесь почти до стула.

Wall Push-Up

  • Отжимания от стены — щадящий, но результативный вариант для мышц груди, плеч и трицепсов. Они пригодятся при подъёме из сидячего положения.

Факт: по данным исследований, регулярные отжимания от стены улучшают не только силу, но и осанку.

Figure Four Stretch

  • Растяжка для гибкости бедра и ягодиц. Без достаточной амплитуды движения перешагнуть бортик ванной становится рискованно.

Интересно: растяжка в форме "четвёрки" применяется даже в йоге как элемент для улучшения подвижности таза.

Cone Step-Over

  • Упражнение на баланс и контроль корпуса. Оно имитирует шаг через препятствие — тот самый момент, когда нога оказывается над бортиком.

Совет: представьте, что перед вами именно край ванны — так мышцы будут работать в нужной модели движения.

Почему стоит начать прямо сейчас

Регулярная работа с телом помогает не только справляться с бытовыми задачами, но и снижает риск падений — одной из главных угроз для пожилых людей. По статистике Всемирной организации здравоохранения, именно падения становятся причиной большинства травм у людей старшего возраста.

Поэтому простые тренировки можно рассматривать не как фитнес-рутинy, а как инвестицию в безопасность и независимость в будущем.

