© commons.wikimedia.org by Bodhi Peace is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:10

Маленькие ритуалы, которые работают как фитнес и держат тело в тонусе

Harvard Health: комбуча с низким содержанием сахара улучшает пищеварение и работу

Даже самые дисциплинированные любители спорта иногда пропускают тренировку — и в этом нет ничего страшного. В жизни бывают дни, когда времени катастрофически не хватает, а погода или самочувствие не располагают к походу в зал. Более того, небольшие паузы полезны и для тела, и для психики. Главное — не отказываться от простых ритуалов, которые поддерживают здоровье и создают ощущение внутреннего баланса.

Десять минут с дневником

Тренер Д'Аннет Стивенс признаётся, что утро без записей в дневнике для неё немыслимо. С чашкой кофе и лёгким завтраком она уделяет всего десять минут письму — и это помогает расставить акценты на день.

"Это освобождает: когда переносишь мысли на бумагу, они становятся яснее", — сказала тренер Д'Аннет Стивенс.

Записи могут быть любыми: заметки о прошедшем дне, список дел, цели, планы на тренировку. Стивенс ведёт два блокнота — один для личных записей, другой для идей и задач. Для начинающих подойдёт и самая простая тетрадь: важно лишь позволить себе быть честным и открытым.

Мини-зарядка и активация мышц

Когда нет возможности полноценно позаниматься, основательница Made Of Protein и Nike Master Trainer Кирсти Годсо, делает ставку на короткие ритуалы, которые она называет "микро-моментами".

"Даже десяти минут растяжки и активации ягодичных и мышц кора достаточно, чтобы тело почувствовало заботу", — отметила тренер Кирсти Годсо.

По её словам, такие маленькие шаги создают основу для стабильности. Организм ценит регулярность, поэтому лучше делать небольшую практику каждый день, чем изредка изнурять себя длинной тренировкой.

Время для тишины и дыхания

Майлард Хауэлл, тренер и владелец сети студий, каждый день выделяет десять минут на то, чтобы просто быть "здесь и сейчас". Утро он начинает босиком в саду, с чашкой кофе или чая, позволяя себе просто дышать и наслаждаться моментом.

"Это помогает мне сосредоточиться на самом существовании, без целей и давления", — сказал тренер Майлард Хауэлл.

Он советует заранее планировать такие паузы — даже занести их в календарь, чтобы они не потерялись среди дел. А ещё Хауэлл устраивает себе короткие перерывы по десять минут между онлайн-встречами, чтобы очистить голову.

Забота о пищеварении

Для Каролины Араухо, сертифицированного тренера, пропущенная тренировка — повод уделить внимание пищеварению. Утро она начинает со стакана холодного комбучи натощак.

"Я всегда выбираю органический вариант с имбирём — он бодрит и даёт лёгкий заряд энергии", — сказала тренер Каролина Араухо.

Комбуча — ферментированный чай, богатый пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника и улучшают пищеварение. Врачи напоминают: при покупке стоит смотреть на состав — сахара должно быть не более 5 граммов на порцию.

Эти простые десятиминутные привычки не заменят полноценной тренировки, но они помогают держать тело и разум в тонусе. Главное — найти свой маленький ритуал и делать его частью повседневности.

