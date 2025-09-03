Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Массажный пистолет
Массажный пистолет
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:21

Неожиданный лайфхак: как не дать повседневным мелочам украсть здоровье мозга

Невролог предупредил: массажные пистолеты в области шеи повышают риск инсульта

Американский невролог Байбин Чен из Мичиганского университета предупредил о повседневных действиях, которые могут привести к инсульту, кровоизлиянию в мозг и развитию деменции. Об этом врач рассказал в своём блоге, подчеркнув, что подобные угрозы часто недооцениваются даже медицинскими специалистами.

Опасность массажных пистолетов
Наибольшую тревогу, по словам специалиста, вызывает использование массажных пистолетов в области шеи. Чен пояснил, что в этом месте расположены позвоночные и сонные артерии, снабжающие мозг кровью. Из-за того, что они находятся близко к поверхности, повторяющиеся механические воздействия могут привести к их повреждению.

Врач отметил, что такие нагрузки повышают вероятность расслоения сосудов — опасного состояния, при котором внутренняя стенка артерии разрывается, образуются тромбы и нарушается кровоток, что может спровоцировать инсульт. Дополнительный риск, по его словам, связан с возможностью отрыва атеросклеротических бляшек, которые способны попасть в мозг и вызвать закупорку.

Громкая музыка и потеря слуха
Вторым фактором невролог назвал привычку слушать громкую музыку в наушниках. Он объяснил, что даже лёгкое снижение слуха в два раза увеличивает риск деменции, а тяжёлое — в пять раз. Это связано с тем, что мозг вынужден расходовать больше ресурсов на обработку звуковых помех в ущерб памяти и когнитивным функциям.

По словам Чена, длительное воздействие шума свыше 85 децибел (уровень городского трафика) постепенно приводит к тугоухости. Звуки около 100 децибел, сопоставимые с живым концертом или громкой музыкой в наушниках, способны необратимо повредить слух уже за 15 минут. Тем, кто уже столкнулся с потерей слуха, врач советует использовать слуховые аппараты, чтобы снизить вероятность когнитивных нарушений.

Чихание "внутрь" как угроза для сосудов
Третьей опасной привычкой Чен назвал попытку сдерживать чихание. Он подчеркнул, что в этот момент в организме возникает давление, превышающее давление в автомобильной шине. Если искусственно удерживать процесс, оно дополнительно возрастает и может привести к разрыву барабанных перепонок, повреждению тканей горла или даже проникновению воздуха в грудную клетку.

По словам невролога, в редких случаях резкий скачок давления способен вызвать разрыв сосудов головного мозга и привести к субарахноидальному кровоизлиянию — состоянию, которое угрожает жизни. Особенно подвержены риску люди с ослабленными артериями и склонностью к аневризмам.

Чен подчеркнул, что самый безопасный способ — не препятствовать естественному чиханию, прикрывая рот и нос рукой или салфеткой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ПКЯ и акне: врачи назвали признаки гормональных высыпаний на лице и теле сегодня в 22:48

Прыщи, которые не проходят неделями: чем акне при ПКЯ отличается от обычного

Глубокие болезненные высыпания, следы и «вечное» заживление — типичная картина акне при ПКЯ. Разбираем признаки, рабочие активы и лечение, которое даёт результат.

Читать полностью » Врач Залетова объяснила, какие продукты снижают риск инсульта и инфаркта сегодня в 22:27

Врачи назвали еду, которая снижает риск инсульта и инфаркта

Атеросклероз долго развивается без симптомов и внезапно приводит к инсульту или инфаркту, врач рассказала какие продукты помогают снизить риски.

Читать полностью » Французский маникюр с жёлтым акцентом назван трендом офисного стиля осени 2025 года сегодня в 16:54

Универсальный маникюр для работы: стильно и без нарушений дресс-кода

Офисный маникюр 2024: 3 тренда, которые подчеркнут ваш стиль и профессионализм. Нюдовые оттенки, жемчужный эффект и французский с акцентом - будьте в тренде!

Читать полностью » Медики сообщили, что месяц без сахара улучшает сон и работу печени сегодня в 16:44

Месяц без сахара: что на самом деле происходит с организмом шаг за шагом

Отказ от сахара кажется мучением, но уже через несколько недель организм начинает меняться. Что именно ждёт вас на этом пути?

Читать полностью » Едим бананы правильно: как возраст меняет пользу и вред любимого фрукта – советы врачей сегодня в 15:55

Врачи бьют тревогу: бананы после 40 могут нанести неожиданный удар по здоровью – вот почему

После 40 лет бананы могут нести риски для здоровья! Высокий гликемический индекс, нагрузка на печень и влияние на гормоны требуют умеренности в потреблении этого фрукта.

Читать полностью » Отравление алкоголем – как действовать: советы фельдшера, которые могут спасти жизнь сегодня в 15:51

Алкогольное отравление: роковая ошибка в первые минуты может стоить жизни

Алкогольное отравление опасно! Узнайте, как быстро и правильно оказать первую помощь. Промывание желудка, обильное питье и когда срочно нужна скорая.

Читать полностью » Дерматолог Хэдли Кинг назвала креповую кожу следствием потери упругости и истончения тканей сегодня в 15:51

Упругая кожа без филлеров: простые привычки, которые действительно замедляют возраст

Креповая кожа – не приговор! Узнайте, как сохранить упругость и молодость кожи с помощью простых, но эффективных способов. Советы от дерматологов.

Читать полностью » Эксперты советуют чередовать кардио, силовые упражнения и растяжку для поддержания мотивации сегодня в 15:34

Резкий старт — короткий путь к провалу: где прячется главная ошибка новичков в спорте

Вернуться к спорту после каникул непросто: тело сопротивляется, время ускользает. Но есть способ превратить фитнес в приятный ритуал.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Волонтёры спасли собаку из мусорной ямы в Улан-Удэ и нашли её родную семью
Авто и мото

Дистанция в две секунды снижает риск столкновений — МВД России
Красота и здоровье

Ошибки родителей в начале учебного года: советы детского психолога
Авто и мото

ВТБ Авто: более половины россиян считают будущее за электромобилями
Красота и здоровье

Врач Вялов посоветовал перед кофе выпивать воду для снижения нагрузки на организм
Садоводство

Эксперты советуют убирать листву и плоды для защиты сада от инфекций
Наука и технологии

Археологи обнаружили 3800-летнюю глиняную статуэтку лягушек в Перу
Наука и технологии

Учёные из Парижского института мозга описали уникальный случай гипертимезии у 17-летней француженки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet