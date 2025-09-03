Неожиданный лайфхак: как не дать повседневным мелочам украсть здоровье мозга

Американский невролог Байбин Чен из Мичиганского университета предупредил о повседневных действиях, которые могут привести к инсульту, кровоизлиянию в мозг и развитию деменции. Об этом врач рассказал в своём блоге, подчеркнув, что подобные угрозы часто недооцениваются даже медицинскими специалистами.

Опасность массажных пистолетов

Наибольшую тревогу, по словам специалиста, вызывает использование массажных пистолетов в области шеи. Чен пояснил, что в этом месте расположены позвоночные и сонные артерии, снабжающие мозг кровью. Из-за того, что они находятся близко к поверхности, повторяющиеся механические воздействия могут привести к их повреждению.

Врач отметил, что такие нагрузки повышают вероятность расслоения сосудов — опасного состояния, при котором внутренняя стенка артерии разрывается, образуются тромбы и нарушается кровоток, что может спровоцировать инсульт. Дополнительный риск, по его словам, связан с возможностью отрыва атеросклеротических бляшек, которые способны попасть в мозг и вызвать закупорку.

Громкая музыка и потеря слуха

Вторым фактором невролог назвал привычку слушать громкую музыку в наушниках. Он объяснил, что даже лёгкое снижение слуха в два раза увеличивает риск деменции, а тяжёлое — в пять раз. Это связано с тем, что мозг вынужден расходовать больше ресурсов на обработку звуковых помех в ущерб памяти и когнитивным функциям.

По словам Чена, длительное воздействие шума свыше 85 децибел (уровень городского трафика) постепенно приводит к тугоухости. Звуки около 100 децибел, сопоставимые с живым концертом или громкой музыкой в наушниках, способны необратимо повредить слух уже за 15 минут. Тем, кто уже столкнулся с потерей слуха, врач советует использовать слуховые аппараты, чтобы снизить вероятность когнитивных нарушений.

Чихание "внутрь" как угроза для сосудов

Третьей опасной привычкой Чен назвал попытку сдерживать чихание. Он подчеркнул, что в этот момент в организме возникает давление, превышающее давление в автомобильной шине. Если искусственно удерживать процесс, оно дополнительно возрастает и может привести к разрыву барабанных перепонок, повреждению тканей горла или даже проникновению воздуха в грудную клетку.

По словам невролога, в редких случаях резкий скачок давления способен вызвать разрыв сосудов головного мозга и привести к субарахноидальному кровоизлиянию — состоянию, которое угрожает жизни. Особенно подвержены риску люди с ослабленными артериями и склонностью к аневризмам.

Чен подчеркнул, что самый безопасный способ — не препятствовать естественному чиханию, прикрывая рот и нос рукой или салфеткой.