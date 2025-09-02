Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка после тренировки
Девушка после тренировки
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:10

20 минут, которые стирают жир: секрет, о котором молчат фитнес-гуру

Сколько времени занимает похудение при тренировках по 20 минут в день — расчёты врачей

Рекомендации по физической активности для американцев советуют уделять от 150 до 300 минут умеренной кардионагрузке в неделю. Под умеренной нагрузкой понимается работа в диапазоне 50-65% от максимальной частоты сердечных сокращений. Это минимальный объём, достаточный для запуска положительных изменений у людей с малоподвижным образом жизни. Со временем интенсивность и продолжительность тренировок стоит корректировать, чтобы прогресс не останавливался.

20 минут в день: работает ли это

Если ежедневно уделять тренировке хотя бы 20 минут, можно рассчитывать на постепенное снижение веса. Один фунт жира равен примерно 3500 калориям. Чтобы избавиться от него, нужно создать дефицит калорий. Самый надёжный способ — сочетать сокращение питания и физическую активность. Если цель — потеря одного фунта за неделю, придётся ежедневно уходить в "минус" на 500 калорий: часть можно компенсировать уменьшением порций, часть — движением.

Сколько калорий уходит за короткую тренировку

Расход энергии зависит от выбранной активности и веса человека. Так, 20 минут пешей прогулки с умеренной скоростью "сжигают" 80-110 калорий, тогда как интервальная тренировка высокой интенсивности или кардио-комплекс — от 198 до 237 калорий для людей весом 70-85 кг. Даже такие цифры показывают: регулярная короткая нагрузка постепенно даст результат, пусть и не молниеносный.

Почему медленный темп тоже полезен

Если тратить на занятие от 80 до 300 калорий, снижение одного фунта может занять от 10 дней до месяца. Но стоит увеличить тренировку хотя бы до получаса, эффект заметно возрастает. Например, человек весом 70 кг, проходя 4 мили в час, потратит 111 калорий за 20 минут, а за 30 минут — уже 167. Прибавка в 10 минут делает вклад в процесс гораздо ощутимее.

Влияние питания

Коррекция рациона способна ускорить процесс почти в два раза. Если уменьшить дневное потребление на 250 калорий и дополнительно сжигать столько же на тренировке, то путь к минусу в один фунт займёт не месяц, а всего 5-17 дней. При этом срабатывает психологический фактор: человек, начавший тренироваться, чаще придерживается и пищевых ограничений, что усиливает результат.

Реальные ожидания

Эксперты напоминают: безопасное ограничение калорий не должно превышать 500 в день от рекомендованного уровня. Более жёсткие дефициты могут привести к обратному эффекту — замедлению обмена веществ. Поэтому, если хочется ускорить похудение, лучше увеличить продолжительность и частоту тренировок. Здоровой и реалистичной скоростью снижения веса считается потеря 0,5-1 кг в неделю.

Велосипедные скручивания: какие мышцы работают — объяснил тренер Нико Гонсалес сегодня в 2:50

Одно упражнение, которое работает там, где обычные скручивания бессильны

Велосипедные скручивания делают пресс сильнее и выносливее, но не только. Узнайте, какие мышцы они включают и как правильно их выполнять.

Читать полностью » Сочетание лёгких и тяжёлых весов наиболее эффективно для похудения — тренер Лорен Фортнер сегодня в 2:30

Лёгкие гантели против тяжёлых: неожиданный результат в споре десятилетий

Лёгкие или тяжёлые веса? Узнайте, как правильно подобрать нагрузку, чтобы тренировки приносили пользу и помогали достигать целей.

Читать полностью » Лучшие упражнения для тренировки плеч: жимы, разводки и тяга штанги сегодня в 2:16

Беру всего два упражнения — и плечи становятся шире за пару недель

Правильная тренировка плеч делает спину шире, а фигуру V-образной. Разбираем лучшие упражнения, стратегию и техники для роста и силы.

Читать полностью » Нейропсихолог Роджер Миллер назвал шахматы лучшей тренировкой для лобной доли мозга вчера в 23:09

Мозг начинает сжиматься после 35 лет — шахматы помогают замедлить процесс

Шахматы — это не просто игра. Учёные доказали: они развивают память, креативность и даже защищают мозг от возрастных изменений.

Читать полностью » Восемь экстремальных видов спорта, которые развивают мозг и когнитивные навыки вчера в 22:05

Экстремальный спорт тренирует мозг сильнее, чем кроссворды

Скалолазание, серфинг и даже шахбокс: 8 видов спорта, которые одновременно развивают тело и мозг, помогая достигать успеха в жизни.

Читать полностью » Пять причин заняться боксом: здоровье, выносливость и уверенность в себе 01.09.2025 в 23:54

Бокс без синяков: пять причин, почему он полезнее фитнеса

Бокс — это не только удары на ринге. Он укрепляет тело и психику, помогает снять стресс и развить выносливость. Вот 5 причин начать прямо сейчас.

Читать полностью » Врачи назвали последствия выполнения 30 отжиманий каждый день вчера в 19:50

Чем дольше делаешь отжимания, тем быстрее ловушка для спины захлопывается

30 отжиманий в день могут изменить тело и самочувствие. Но всегда ли ежедневные тренировки идут на пользу, и где скрыта опасность?

Читать полностью » Джефф Трипп предложил 30-минутную тренировку с гантелями для новичков и опытных спортсменов вчера в 19:30

30 минут, которые меняют тело: тайна простой тренировки с гантелями

Простая 30-минутная тренировка с гантелями поможет укрепить всё тело и создать базу для дальнейшего прогресса. Но один нюанс делает её особенно ценной.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Осенняя пересадка фиалки: как не навредить и добиться повторного цветения
Наука и технологии

TLS-сертификат: как браузеры Chrome и Firefox проверяют безопасность сайтов
Культура и шоу-бизнес

Орландо Блум заявил о планах получить ирландский паспорт
Авто и мото

Цены на новые автомобили в России в сентябре: эксперты прогнозируют рост до 5%
Красота и здоровье

Профессор Некрасов: осенью усиливаются проявления сезонной депрессии
Авто и мото

ГИБДД напомнила о штрафах за использование клаксона в жилых зонах
Спорт и фитнес

Тренер Каролина Араухо объяснила, какие мышцы работают на скамье для скручиваний
Еда

Королевские креветки варят в панцире без разморозки
