Можно ли есть яйца каждый день: врач назвала неочевидные противопоказания

Количество яиц, которое человек может употреблять в течение суток, напрямую зависит от его индивидуальных особенностей и образа жизни. Об этом заявила детский врач-эндокринолог медицинского центра "СМ-Клиника" Дарья Хайкина. Специалист подчеркнула, что нет единой универсальной нормы для всех, и подход к этому вопросу должен быть индивидуальным.

Для обычных людей, не занимающихся профессиональным спортом и не имеющих каких-либо хронических заболеваний, Дарья Хайкина рекомендует употреблять от одного до двух яиц в день. Это количество, по мнению эксперта, является безопасным и может быть включено в здоровый рацион питания.

Холестерин в желтках: влияние на организм

В яичном желтке содержится около 200 миллиграммов пищевого холестерина. Однако, исследования показали, что у здорового человека пищевой холестерин оказывает меньшее влияние на показатели холестерина в крови, чем насыщенные жиры и сахар. Это означает, что для большинства людей умеренное потребление яиц не представляет серьезной угрозы для здоровья сердечно-сосудистой системы.

В то же время, Дарья Хайкина предупреждает о необходимости соблюдать осторожность пациентам с нарушениями липидного обмена, диабетом второго типа и ишемической болезнью сердца. В таких случаях количество потребляемых яиц необходимо согласовывать с лечащим врачом, так как избыток холестерина может негативно сказаться на состоянии здоровья.

Спортсмены и физическая активность: повышенные потребности

Спортсмены и люди, ведущие активный образ жизни и не имеющие хронических заболеваний, могут позволить себе большее количество яиц в сутки. Для них рекомендованное количество составляет до трех-четырех яиц в день. Это связано с повышенной потребностью в белке для поддержания мышечной массы и восстановления после физических нагрузок.

Яйца являются ценным источником белка, витаминов и минералов. В них содержатся витамины группы B, витамин D, холин, железо и другие полезные вещества, необходимые для поддержания здоровья. Умеренное употребление яиц способствует нормализации обмена веществ, укреплению иммунитета и улучшению работы мозга.

Разные способы приготовления: выбор за вами

Яйца можно готовить различными способами: варить, жарить, запекать, добавлять в выпечку и салаты. Выбор способа приготовления зависит от личных предпочтений и целей питания. Главное — соблюдать умеренность и учитывать индивидуальные особенности организма.

Интересные факты о яйцах:

Куриные яйца являются одним из самых распространенных продуктов питания в мире.

В среднем, курица несет около 300 яиц в год.

Размер яиц зависит от возраста и породы курицы.

Яйца можно хранить в холодильнике до трех-пяти недель.

В заключение, следует отметить, что суточная норма потребления яиц является индивидуальной и зависит от множества факторов. Умеренное употребление яиц полезно для большинства людей, но при наличии хронических заболеваний, особенно связанных с нарушениями липидного обмена, необходимо проконсультироваться с врачом.