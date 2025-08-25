Врач раскрыла правду: что на самом деле происходит с организмом от чипсов

Чипсы являются одним из самых популярных перекусов у россиян. В связи с этим Интернет буквально пестрит различного рода страшилками, касающимися этого продукта. Есть даже мнение, что если есть чипсы каждый день, то можно умереть.

Так ли это, объяснила врач-гастроэнтеролог Алёна Римская. Специалист развеяла некоторые распространенные мифы о чипсах, но подчеркнула, что их ежедневное употребление может негативно сказаться на здоровье.

Чипсы и гастрит: миф о бактериях Helicobacter pylori и аутоиммунных заболеваниях

По её словам, на самом деле чипсы не так страшны, как кажется. В частности, они не вызывают гастрит, как принято считать в народе. Причинами этой болезни являются бактерии Helicobacter pylori и аутоиммунные заболевания. Распространенное мнение о том, что чипсы вызывают гастрит, не соответствует действительности.

Кроме того, чипсы не могут поцарапать слизистую пищевода, желудка или кишечника, так как они размокают ещё во рту. Физические свойства чипсов не позволяют им наносить повреждения слизистой оболочке пищеварительного тракта.

Классический вкус и вздутие живота: отсутствие добавок и неприятные ощущения

Классический вкус без всяких добавок не должен вызывать вздутие живота и другие неприятные ощущения. Употребление чипсов с классическим вкусом в умеренных количествах не должно вызывать дискомфорт в пищеварительной системе.

При этом чипсы всё же не стоит есть каждый день. Умереть от них, конечно, вряд ли можно, однако прибавить в весе — запросто. Также этот продукт можно назвать "пустым", так в нём практически не содержатся полезные вещества. Ежедневное употребление чипсов может приводить к набору веса из-за высокой калорийности и отсутствия полезных веществ.

Энергетическая ценность: 500 ккал в 100 г чипсов против 75 ккал в 100 г варёной картошки

"Есть большая разница в энергетической ценности: в 100 г чипсов около 500 ккал, а в 100 г варёной картошки — 75 ккал. Поэтому чипсы по своей калорийности могут или заменить хороший сбалансированный прием пищи, либо отложатся в "запасы", что не очень приятно если вы стараетесь похудеть", — подчеркнула медик в разговоре.

Высокая калорийность чипсов может нарушить баланс питания и привести к набору веса.

Ещё одним значительным минусом чипсов является большое количество соли в составе. Подытожив, врач отметила, что чипсы не могут привести к летальному исходу, но если есть их слишком много, то можно довести себя до ожирения. А оно в свою очередь опасно из-за других сопутствующих заболеваний. Чрезмерное потребление соли может приводить к развитию ожирения и связанных с ним заболеваний.

Врач-гастроэнтеролог Алёна Римская рекомендует употреблять чипсы в умеренных количествах и придерживаться сбалансированного питания.

Интересные факты о чипсах и питании

Чипсы были изобретены случайно в 1853 году поваром Джорджем Крамом, который решил подшутить над капризным клиентом.

Существуют более полезные альтернативы чипсам, такие как овощные чипсы, запеченный картофель и попкорн.

Умеренное потребление вредных продуктов и сбалансированное питание являются ключом к поддержанию здоровья и долголетия.

В заключение, чипсы не так страшны, как о них говорят, но их ежедневное употребление может негативно сказаться на здоровье. Важно придерживаться умеренности в потреблении чипсов и отдавать предпочтение сбалансированному питанию, включающему овощи, фрукты, белки и сложные углеводы.