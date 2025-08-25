Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
чипсы
чипсы
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:17

Врач раскрыла правду: что на самом деле происходит с организмом от чипсов

Гастроэнтеролог Алёна Римская развеяла мифы о вреде чипсов: что правда, а что нет

Чипсы являются одним из самых популярных перекусов у россиян. В связи с этим Интернет буквально пестрит различного рода страшилками, касающимися этого продукта. Есть даже мнение, что если есть чипсы каждый день, то можно умереть.

Так ли это, объяснила врач-гастроэнтеролог Алёна Римская. Специалист развеяла некоторые распространенные мифы о чипсах, но подчеркнула, что их ежедневное употребление может негативно сказаться на здоровье.

Чипсы и гастрит: миф о бактериях Helicobacter pylori и аутоиммунных заболеваниях

По её словам, на самом деле чипсы не так страшны, как кажется. В частности, они не вызывают гастрит, как принято считать в народе. Причинами этой болезни являются бактерии Helicobacter pylori и аутоиммунные заболевания. Распространенное мнение о том, что чипсы вызывают гастрит, не соответствует действительности.

Кроме того, чипсы не могут поцарапать слизистую пищевода, желудка или кишечника, так как они размокают ещё во рту. Физические свойства чипсов не позволяют им наносить повреждения слизистой оболочке пищеварительного тракта.

Классический вкус и вздутие живота: отсутствие добавок и неприятные ощущения

Классический вкус без всяких добавок не должен вызывать вздутие живота и другие неприятные ощущения. Употребление чипсов с классическим вкусом в умеренных количествах не должно вызывать дискомфорт в пищеварительной системе.

При этом чипсы всё же не стоит есть каждый день. Умереть от них, конечно, вряд ли можно, однако прибавить в весе — запросто. Также этот продукт можно назвать "пустым", так в нём практически не содержатся полезные вещества. Ежедневное употребление чипсов может приводить к набору веса из-за высокой калорийности и отсутствия полезных веществ.

Энергетическая ценность: 500 ккал в 100 г чипсов против 75 ккал в 100 г варёной картошки

"Есть большая разница в энергетической ценности: в 100 г чипсов около 500 ккал, а в 100 г варёной картошки — 75 ккал. Поэтому чипсы по своей калорийности могут или заменить хороший сбалансированный прием пищи, либо отложатся в "запасы", что не очень приятно если вы стараетесь похудеть", — подчеркнула медик в разговоре.

Высокая калорийность чипсов может нарушить баланс питания и привести к набору веса.

Ещё одним значительным минусом чипсов является большое количество соли в составе. Подытожив, врач отметила, что чипсы не могут привести к летальному исходу, но если есть их слишком много, то можно довести себя до ожирения. А оно в свою очередь опасно из-за других сопутствующих заболеваний. Чрезмерное потребление соли может приводить к развитию ожирения и связанных с ним заболеваний.

Врач-гастроэнтеролог Алёна Римская рекомендует употреблять чипсы в умеренных количествах и придерживаться сбалансированного питания.

Интересные факты о чипсах и питании

Чипсы были изобретены случайно в 1853 году поваром Джорджем Крамом, который решил подшутить над капризным клиентом.
Существуют более полезные альтернативы чипсам, такие как овощные чипсы, запеченный картофель и попкорн.
Умеренное потребление вредных продуктов и сбалансированное питание являются ключом к поддержанию здоровья и долголетия.

В заключение, чипсы не так страшны, как о них говорят, но их ежедневное употребление может негативно сказаться на здоровье. Важно придерживаться умеренности в потреблении чипсов и отдавать предпочтение сбалансированному питанию, включающему овощи, фрукты, белки и сложные углеводы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кардиолог Крулев: новые препараты помогают уменьшать атеросклеротические бляшки сегодня в 11:52

"Обратного пути нет" оказалось мифом: бляшки в сосудах можно уменьшить

Кардиолог рассказал, что холестериновые бляшки можно уменьшить: статины в сочетании с новыми препаратами показали реальное снижение их размеров.

Читать полностью » Врачи и бухгалтеры тяжелее всего возвращаются к работе после отдыха сегодня в 11:19

Почему женщины тяжелее переносят выход на работу после отдыха

Опрос показал: 31% жителей Нижнего Тагила испытывают стресс после отпуска. Особенно тяжело возвращаться к работе медикам и специалистам с высокой ответственностью, а дольше всех скучают по работе… дизайнеры и учителя.

Читать полностью » Врач Кылосова предупреждает: отказ от соли может привести к серьезным проблемам со здоровьем сегодня в 11:17

Белая смерть или эликсир жизни: сколько соли нужно есть каждый день, чтобы не навредить здоровью

Ученый объяснил, почему полный отказ от соли может навредить здоровью. Дефицит натрия приводит к задержке воды и отёкам. Важно умеренное потребление соли для здоровья.

Читать полностью » Аллерголог Елена Душина: сезон клещей продолжается, риск заражения остаётся высоким сегодня в 10:15

Как отличить клеща от безобидного жучка: простой способ за секунду

Врачи из Екатеринбурга рассказали, как распознать опасного клеща и почему маленькие «точки» на коже могут быть самыми опасными. В августе активны нимфы – их почти невозможно заметить, но они переносят энцефалит и боррелиоз.

Читать полностью » Онкологи в замешательстве: у пациента нашли сразу рак легких, кишечника и мозга сегодня в 10:04

Три жизни под угрозой: история пациента, победившего сразу три раковые опухоли – уникальный случай в медицине

Мужчина обратился в больницу с жалобами, а врачи обнаружили сразу три раковые опухоли. Редкий случай множественного рака потребовал особого подхода к лечению.

Читать полностью » Сердечно-сосудистые хирурги Тюмени выполнили сложную операцию на сердце 60-летнему Владимиру сегодня в 9:10

Операция на сердце стала единственным шансом выжить

В Тюмени врачи провели сложную операцию по повторной замене аортального клапана 60-летнему мужчине. Из-за отказа биопротеза пациент едва мог пройти несколько шагов. Сейчас он проходит реабилитацию и идёт на поправку.

Читать полностью » Алкоголь рушит жизни в Санкт-Петербурге: истории, статистика, решения сегодня в 9:04

Жизнь на дне рюмки: как Санкт-Петербург борется с алкогольной зависимостью

В Санкт-Петербурге более 18 тысяч человек страдают алкоголизмом. Узнайте о программах реабилитации, историях пациентов и методах борьбы с зависимостью.

Читать полностью » Биолог Роман Хряпин: в Подмосковье всё чаще встречают полосатых пауков-аргиоп сегодня в 8:05

Южные пауки добрались до Москвы: почему их становится всё больше

В Подмосковье всё чаще встречают ядовитую аргиопу — паука с яркой «осиной» окраской. Биолог объяснил, что вид мигрирует на север из-за потепления. Укус для детей и аллергиков может быть опасен.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ученые объясняют, как собаки реагируют на распорядок дня хозяев
Красота и здоровье

Диетолог Анна Цуканова объяснила резкие колебания веса Филиппа Киркорова
Садоводство

Агрономы: для цветения гортензии нужен фосфор и калий, азот допустим только весной
Спорт и фитнес

В Щёлкове избили футболиста Арсения Ерошевича: игрок в коме после двух операций
Спорт и фитнес

Президент "Сьона" подвёл итоги выступления Миранчука перед его переходом в "Динамо"
Еда

Приготовление пельменей под сыром и майонезом
Авто и мото

На Ульяновском автозаводе проходят испытания обновлённого двигателя ZMZ Pro для внедорожников
Авто и мото

Эксперт Турсунова объяснила, почему кондиционер в машине может перестать работать
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru