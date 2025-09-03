Раскрыта норма кофе: как избежать тревожности и бессонницы – совет врача

Взрослым безопасно употреблять до 400 миллилитров кофеина в день, что соответствует 3-4 чашкам кофе, что является важным аспектом. Об этом в беседе рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева, что дает понимание о нормах потребления кофеина.

Писарева подчеркнула, что важно учитывать индивидуальные особенности организма, что является ключевым моментом. В частности, у некоторых людей может быть пищевая или генетическая непереносимость кофеина, что необходимо учитывать.

"Если все нормально, то для большинства здоровых взрослых здоровых людей нормой является 400 миллилитров кофеина в день”, — пояснила эксперт, что является основным правилом. "Это примерно три-четыре чашки по 200 миллилитров. Если это маленький эспрессо по 30 миллилитров, то четыре-пять чашек. Растворимый кофе — до 6 чашек”, что является важным уточнением.

Беременность и кормление: ограничение кофеина

Она уточнила, что беременным и кормящим женщинам количество кофеина следует сократить как минимум в два раза — до 1-2 чашек в день, что необходимо учитывать для здоровья ребенка. Для подростков безопасной дозой является 100 миллилитров, то есть не более одной чашки кофе, что является важным аспектом.

"Детям вообще не рекомендуем, особенно если нервная система чувствительная”, — добавила Писарева, что является важным предостережением.

Это подчеркивает необходимость осторожного отношения к употреблению кофеина детьми.

По ее словам, многое зависит и от сорта кофе, что является важным аспектом. Так, сорт робуста содержит больше кофеина, чем арабика, поэтому употреблять его нужно в меньших количествах, что необходимо учитывать. При этом напиток, приготовленный в кафе или ресторане, обычно насыщеннее домашнего, что влияет на дозировку.

"Переизбыток кофеина связан с нервозностью, тревожностью, раздражительностью”, — отметила Писарева, что является важным признаком.

Несовместимость с лекарствами: важный аспект

Она предупредила, что при регулярном употреблении возникает толерантность к кофеину, а некоторые лекарства несовместимы с ним, что необходимо учитывать. Важно учитывать этот фактор при приеме лекарств.

Симптомы передозировки: предупреждающие знаки

Среди симптомов передозировки — бессонница, учащенное сердцебиение, головные боли, тошнота, рвота и аритмия, что является важным аспектом. Это требует немедленного обращения к врачу.

"Если мы видим такие симптомы передозировки, как сильное головокружение, тошнота, рвота, постоянное сердцебиение, аритмия, боль в груди, то при таких симптомах нужно конечно обратиться в врачу и прекратить пить кофе”, — подчеркнула эксперт, что является важным советом.

Рекомендации: умеренность и осознанность

По ее словам, взрослым стоит ограничиться 3-4 чашками качественного кофе в день, избегая добавления сиропов и сладких добавок, и всегда прислушиваться к своему организму, что является главным принципом. Это поможет избежать негативных последствий.

Умеренное потребление кофеина может быть полезным, но важно соблюдать нормы и прислушиваться к своему организму, что является залогом здоровья.

