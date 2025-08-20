Умственная растяжка против деменции: что делать утром, чтобы мозг не подводил вечером

Эксперты в области когнитивного здоровья утверждают, что простая ежедневная привычка способна укрепить мозг и снизить вероятность развития деменции.

Специалист по болезни Альцгеймера доктор Хелен Мур, которая более 20 лет занимается исследованием когнитивного здоровья, отмечает: достаточно уделять всего пять минут в день занятиям, которые бросают вызов привычному образу мышления. Она подчеркнула, что это может быть чтение статьи на незнакомую тему, поиск нового иностранного слова или решение необычной головоломки. По ее словам, именно такие "умственные растяжки" создают когнитивный резерв — способность мозга сопротивляться возрастным изменениям.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) напоминает, что деменция — это не только потеря памяти. Заболевание влияет на речь, мышление, эмоции и поведение. Существует множество ее форм и причин, однако регулярная умственная активность способна отсрочить проявление симптомов.

Доктор Мур сравнила тренировки для мозга с физическими упражнениями: необязательно бежать марафон, достаточно коротких, но регулярных "подходов", чтобы укрепить нейронные связи и поддержать работу памяти.

Преимущества умственной стимуляции подтверждают и сотрудники службы ухода Alderberry Care, которые ежедневно помогают людям с деменцией. Представитель организации отметил, что простые занятия — будь то игра в карты, прослушивание подкаста или обсуждение новостей — не только поддерживают когнитивные функции, но и улучшают настроение и уверенность в себе.

В Alderberry Care также подчеркивают важность разнообразия. Специалисты советуют чередовать виды деятельности: в один день разгадывать кроссворд, в другой — отправиться на короткую прогулку с обсуждением окружающего. По их словам, именно такие небольшие привычки в долгосрочной перспективе способны принести ощутимую пользу.

Доктор Мур предлагает несколько простых способов начать "пятиминутные тренировки для мозга":

ежедневно узнавать новый факт;

решать непривычные головоломки;

слушать подкасты на неизвестные ранее темы;

учить иностранные слова;

записывать три новые детали, замеченные в течение дня.

Эксперты уверены: хотя стопроцентной защиты от деменции не существует, поддержание активности мозга остается одним из самых эффективных способов снизить риск болезни. В Alderberry Care добавляют, что начинать полезнее как можно раньше, ведь несколько минут сегодня могут обернуться сохраненными воспоминаниями завтра.