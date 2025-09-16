Планка скучная? Попробуйте удержать её правильно — включаются 20 мышц сразу

Когда график забит встречами и делами, на спортзал часто не остаётся времени. Но чтобы поддерживать форму, достаточно пары минут — главное, включить правильные упражнения.

Персональный тренер Дженнифер Риццуто советует своим клиентам три базовых движения, которые можно делать каждый день.

"Вам не нужны часы в спортзале, чтобы стать сильнее — эти упражнения займут меньше пяти минут и доступны в любом месте", — отметила тренер Дженнифер Риццуто.

Вам не потребуется оборудование, разве что коврик для удобства. Упражнения подойдут любому уровню подготовки и помогут укрепить всё тело.

План тренировки

Приседания — 3 подхода по 12 повторов

Отжимания — 3 подхода по 12 повторов

Планка — 3 подхода по 30 секунд

Необязательно выполнять всё сразу. Можно делать по одному подходу в перерыве между делами, во время рекламы или вечером после работы.

Упражнение 1. Приседания

Встаньте прямо, стопы на ширине таза. Спина прямая, пресс и ягодицы напряжены. Отведите таз назад и согните колени, опускаясь вниз, словно садитесь на стул. Поднимитесь обратно, выпрямляя ноги.

Повторы: 12x3

Совет: новичкам стоит использовать стул — полностью садиться и вставать. Когда мышцы окрепнут, можно приседать без опоры.

Усложнение: возьмите в руки тяжёлую книгу или бутылку с водой, удерживая её у груди.

Упражнение 2. Отжимания

Примите упор лёжа: ладони под плечами, тело в линии от головы до пят. Сгибая локти, опустите корпус к полу, затем вернитесь в исходное положение.

Повторы: 12x3

Совет: держите корпус прямым, не прогибайтесь в пояснице.

Облегчение: выполняйте отжимания с колен или стоя, упираясь руками в стену или стол.

Упражнение 3. Планка

Опуститесь на предплечья, локти под плечами, тело — в линии от головы до пят. Напрягите пресс и удерживайте положение.

Время: 30 секунд x 3

Совет: следите, чтобы бёдра не поднимались и не проваливались вниз.

Облегчение: встаньте на колени или выполните планку у стены.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Задействуют всё тело Нужна правильная техника Не требуют оборудования Новичкам может быть тяжело удерживать планку Подходят для коротких перерывов Не заменяют полноценную тренировку Универсальны — для любого уровня Отсутствует кардио-нагрузка

Сравнение с другими вариантами

Подход Особенности Кому подойдёт Приседания + отжимания + планка Базовые движения для силы и стабильности Всем, у кого мало времени Йога/стретчинг Гибкость, расслабление Людям с малой подвижностью, для восстановления Круговые тренировки Более высокий темп, кардио + сила Опытные, кто хочет комплексной нагрузки

Советы шаг за шагом

Найдите 5 минут в течение дня. Начинайте с одного подхода, постепенно увеличивайте до трёх. Следите за дыханием: выдох на усилии, вдох на расслаблении. Не гонитесь за скоростью — важна техника. Делайте упражнения ежедневно, формируя привычку.

Мифы и правда

Миф: тренировка должна длиться минимум час.

Правда: даже 5 минут в день дают эффект при регулярности.

Миф: без оборудования нельзя развить силу.

Правда: упражнения с собственным весом укрепляют мышцы не хуже.

Миф: планка — слишком лёгкое упражнение.

Правда: она включает в работу более 20 мышц одновременно.

FAQ

Можно ли делать упражнения утром?

Да, они отлично заменят быструю зарядку.

Сколько раз в неделю лучше выполнять?

Можно ежедневно, чередуя нагрузку.

Что делать, если тяжело выдерживать 30 секунд в планке?

Начните с 10-15 секунд и постепенно увеличивайте время.

Исторический контекст

Приседания, отжимания и планка относятся к базовым движениям, которые используют армейские программы подготовки и школьные нормы ГТО. Со временем они стали частью фитнеса, потому что развивают силу и выносливость без снарядов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: делать приседания на носках.

Последствие: нагрузка на колени.

Альтернатива: упор на пятки.

Ошибка: проваливаться в пояснице при отжиманиях.

Последствие: боль в спине.

Альтернатива: отжимания с колен или от стены.

Ошибка: долго держать планку с нарушенной техникой.

Последствие: перегрузка спины.

Альтернатива: несколько коротких удержаний по 10-15 секунд.

А что если…

Вы будете делать эти три упражнения каждый день — прямо между делами? Это займёт всего пару минут, но через месяц вы заметите улучшение силы и устойчивости.

Интересные факты