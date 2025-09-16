Планка скучная? Попробуйте удержать её правильно — включаются 20 мышц сразу
Когда график забит встречами и делами, на спортзал часто не остаётся времени. Но чтобы поддерживать форму, достаточно пары минут — главное, включить правильные упражнения.
Персональный тренер Дженнифер Риццуто советует своим клиентам три базовых движения, которые можно делать каждый день.
"Вам не нужны часы в спортзале, чтобы стать сильнее — эти упражнения займут меньше пяти минут и доступны в любом месте", — отметила тренер Дженнифер Риццуто.
Вам не потребуется оборудование, разве что коврик для удобства. Упражнения подойдут любому уровню подготовки и помогут укрепить всё тело.
План тренировки
-
Приседания — 3 подхода по 12 повторов
-
Отжимания — 3 подхода по 12 повторов
-
Планка — 3 подхода по 30 секунд
Необязательно выполнять всё сразу. Можно делать по одному подходу в перерыве между делами, во время рекламы или вечером после работы.
Упражнение 1. Приседания
Встаньте прямо, стопы на ширине таза. Спина прямая, пресс и ягодицы напряжены. Отведите таз назад и согните колени, опускаясь вниз, словно садитесь на стул. Поднимитесь обратно, выпрямляя ноги.
-
Повторы: 12x3
-
Совет: новичкам стоит использовать стул — полностью садиться и вставать. Когда мышцы окрепнут, можно приседать без опоры.
-
Усложнение: возьмите в руки тяжёлую книгу или бутылку с водой, удерживая её у груди.
Упражнение 2. Отжимания
Примите упор лёжа: ладони под плечами, тело в линии от головы до пят. Сгибая локти, опустите корпус к полу, затем вернитесь в исходное положение.
-
Повторы: 12x3
-
Совет: держите корпус прямым, не прогибайтесь в пояснице.
-
Облегчение: выполняйте отжимания с колен или стоя, упираясь руками в стену или стол.
Упражнение 3. Планка
Опуститесь на предплечья, локти под плечами, тело — в линии от головы до пят. Напрягите пресс и удерживайте положение.
-
Время: 30 секунд x 3
-
Совет: следите, чтобы бёдра не поднимались и не проваливались вниз.
-
Облегчение: встаньте на колени или выполните планку у стены.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Задействуют всё тело
|Нужна правильная техника
|Не требуют оборудования
|Новичкам может быть тяжело удерживать планку
|Подходят для коротких перерывов
|Не заменяют полноценную тренировку
|Универсальны — для любого уровня
|Отсутствует кардио-нагрузка
Сравнение с другими вариантами
|Подход
|Особенности
|Кому подойдёт
|Приседания + отжимания + планка
|Базовые движения для силы и стабильности
|Всем, у кого мало времени
|Йога/стретчинг
|Гибкость, расслабление
|Людям с малой подвижностью, для восстановления
|Круговые тренировки
|Более высокий темп, кардио + сила
|Опытные, кто хочет комплексной нагрузки
Советы шаг за шагом
-
Найдите 5 минут в течение дня.
-
Начинайте с одного подхода, постепенно увеличивайте до трёх.
-
Следите за дыханием: выдох на усилии, вдох на расслаблении.
-
Не гонитесь за скоростью — важна техника.
-
Делайте упражнения ежедневно, формируя привычку.
Мифы и правда
-
Миф: тренировка должна длиться минимум час.
Правда: даже 5 минут в день дают эффект при регулярности.
-
Миф: без оборудования нельзя развить силу.
Правда: упражнения с собственным весом укрепляют мышцы не хуже.
-
Миф: планка — слишком лёгкое упражнение.
Правда: она включает в работу более 20 мышц одновременно.
FAQ
Можно ли делать упражнения утром?
Да, они отлично заменят быструю зарядку.
Сколько раз в неделю лучше выполнять?
Можно ежедневно, чередуя нагрузку.
Что делать, если тяжело выдерживать 30 секунд в планке?
Начните с 10-15 секунд и постепенно увеличивайте время.
Исторический контекст
Приседания, отжимания и планка относятся к базовым движениям, которые используют армейские программы подготовки и школьные нормы ГТО. Со временем они стали частью фитнеса, потому что развивают силу и выносливость без снарядов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: делать приседания на носках.
Последствие: нагрузка на колени.
Альтернатива: упор на пятки.
-
Ошибка: проваливаться в пояснице при отжиманиях.
Последствие: боль в спине.
Альтернатива: отжимания с колен или от стены.
-
Ошибка: долго держать планку с нарушенной техникой.
Последствие: перегрузка спины.
Альтернатива: несколько коротких удержаний по 10-15 секунд.
А что если…
Вы будете делать эти три упражнения каждый день — прямо между делами? Это займёт всего пару минут, но через месяц вы заметите улучшение силы и устойчивости.
Интересные факты
-
Приседания активируют более 200 мышц одновременно.
-
Отжимания считаются одним из лучших тестов общей силы.
-
Планка укрепляет не только пресс, но и плечи, ягодицы и спину.
