Приседания
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:11

Планка скучная? Попробуйте удержать её правильно — включаются 20 мышц сразу

Упражнения без спортзала: рекомендации тренера Дженнифер Риццуто для занятых людей

Когда график забит встречами и делами, на спортзал часто не остаётся времени. Но чтобы поддерживать форму, достаточно пары минут — главное, включить правильные упражнения.

Персональный тренер Дженнифер Риццуто советует своим клиентам три базовых движения, которые можно делать каждый день.

"Вам не нужны часы в спортзале, чтобы стать сильнее — эти упражнения займут меньше пяти минут и доступны в любом месте", — отметила тренер Дженнифер Риццуто.

Вам не потребуется оборудование, разве что коврик для удобства. Упражнения подойдут любому уровню подготовки и помогут укрепить всё тело.

План тренировки

  • Приседания — 3 подхода по 12 повторов

  • Отжимания — 3 подхода по 12 повторов

  • Планка — 3 подхода по 30 секунд

Необязательно выполнять всё сразу. Можно делать по одному подходу в перерыве между делами, во время рекламы или вечером после работы.

Упражнение 1. Приседания

Встаньте прямо, стопы на ширине таза. Спина прямая, пресс и ягодицы напряжены. Отведите таз назад и согните колени, опускаясь вниз, словно садитесь на стул. Поднимитесь обратно, выпрямляя ноги.

  • Повторы: 12x3

  • Совет: новичкам стоит использовать стул — полностью садиться и вставать. Когда мышцы окрепнут, можно приседать без опоры.

  • Усложнение: возьмите в руки тяжёлую книгу или бутылку с водой, удерживая её у груди.

Упражнение 2. Отжимания

Примите упор лёжа: ладони под плечами, тело в линии от головы до пят. Сгибая локти, опустите корпус к полу, затем вернитесь в исходное положение.

  • Повторы: 12x3

  • Совет: держите корпус прямым, не прогибайтесь в пояснице.

  • Облегчение: выполняйте отжимания с колен или стоя, упираясь руками в стену или стол.

Упражнение 3. Планка

Опуститесь на предплечья, локти под плечами, тело — в линии от головы до пят. Напрягите пресс и удерживайте положение.

  • Время: 30 секунд x 3

  • Совет: следите, чтобы бёдра не поднимались и не проваливались вниз.

  • Облегчение: встаньте на колени или выполните планку у стены.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Задействуют всё тело Нужна правильная техника
Не требуют оборудования Новичкам может быть тяжело удерживать планку
Подходят для коротких перерывов Не заменяют полноценную тренировку
Универсальны — для любого уровня Отсутствует кардио-нагрузка

Сравнение с другими вариантами

Подход Особенности Кому подойдёт
Приседания + отжимания + планка Базовые движения для силы и стабильности Всем, у кого мало времени
Йога/стретчинг Гибкость, расслабление Людям с малой подвижностью, для восстановления
Круговые тренировки Более высокий темп, кардио + сила Опытные, кто хочет комплексной нагрузки

Советы шаг за шагом

  1. Найдите 5 минут в течение дня.

  2. Начинайте с одного подхода, постепенно увеличивайте до трёх.

  3. Следите за дыханием: выдох на усилии, вдох на расслаблении.

  4. Не гонитесь за скоростью — важна техника.

  5. Делайте упражнения ежедневно, формируя привычку.

Мифы и правда

  • Миф: тренировка должна длиться минимум час.
    Правда: даже 5 минут в день дают эффект при регулярности.

  • Миф: без оборудования нельзя развить силу.
    Правда: упражнения с собственным весом укрепляют мышцы не хуже.

  • Миф: планка — слишком лёгкое упражнение.
    Правда: она включает в работу более 20 мышц одновременно.

FAQ

Можно ли делать упражнения утром?
Да, они отлично заменят быструю зарядку.

Сколько раз в неделю лучше выполнять?
Можно ежедневно, чередуя нагрузку.

Что делать, если тяжело выдерживать 30 секунд в планке?
Начните с 10-15 секунд и постепенно увеличивайте время.

Исторический контекст

Приседания, отжимания и планка относятся к базовым движениям, которые используют армейские программы подготовки и школьные нормы ГТО. Со временем они стали частью фитнеса, потому что развивают силу и выносливость без снарядов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать приседания на носках.
    Последствие: нагрузка на колени.
    Альтернатива: упор на пятки.

  • Ошибка: проваливаться в пояснице при отжиманиях.
    Последствие: боль в спине.
    Альтернатива: отжимания с колен или от стены.

  • Ошибка: долго держать планку с нарушенной техникой.
    Последствие: перегрузка спины.
    Альтернатива: несколько коротких удержаний по 10-15 секунд.

А что если…

Вы будете делать эти три упражнения каждый день — прямо между делами? Это займёт всего пару минут, но через месяц вы заметите улучшение силы и устойчивости.

Интересные факты

  1. Приседания активируют более 200 мышц одновременно.

  2. Отжимания считаются одним из лучших тестов общей силы.

  3. Планка укрепляет не только пресс, но и плечи, ягодицы и спину.

