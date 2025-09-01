Съедайте не больше двух: вот что произойдет с вашим телом, если есть слишком много яблок

Яблоки — один из самых популярных и доступных фруктов, но, как и любые продукты, их потребление имеет свои нормы и ограничения. Доктор медицинских наук, профессор Николай Кириленко, в беседе с изданием "Подмосковье сегодня" рассказал, сколько яблок можно съедать в день, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Максимальная норма яблок в день

По словам эксперта, яблоки, как и другие фрукты, могут стать причиной постпрандиальной гипергликемии - состояния, при котором уровень сахара в крови резко повышается после еды. Это особенно важно для людей с диабетом, которые должны тщательно контролировать потребление фруктов. Профессор советует употреблять не более 200 граммов яблок в день. Людям с диабетом стоит разделить эту норму на две порции по 100 граммов и съедать их в разное время.

Полезные свойства яблок

При этом, несмотря на предупреждения, яблоки в умеренных дозах действительно полезны для организма. Они богаты пектином, который улучшает пищеварение, а также антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалениями и замедляют процессы старения клеток. Народная мудрость подтверждается исследованиями: два яблока в день могут снизить риски развития склероза и других заболеваний, связанных с возрастом.

Кроме того, яблоки помогают снижать уровень холестерина, однако, как отметил Кириленко, для серьезного снижения холестерина все же потребуются лекарства, а яблоки могут стать только частью поддерживающей диеты.

Сбалансированное питание

Профессор также отметил, что важно разнообразить рацион. Оставаться на яблоках в течение дня не стоит — они должны быть частью сбалансированного питания. В день человеку следует съедать не менее 250 граммов овощей и 150 граммов фруктов и ягод, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами.

Кислые vs сладкие яблоки

Особое внимание стоит уделить типу яблок, которые мы едим. Диетологи отмечают, что кислые яблоки могут быть опаснее сладких, поскольку они содержат больше кислоты, которая может раздражать желудок и кишечник, особенно при повышенной кислотности. Однако сладкие яблоки также содержат больше сахара, что стоит учитывать при контроле уровня сахара в крови.

