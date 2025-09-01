Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Беговая тренировка осенью
Беговая тренировка осенью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Тело против тебя: что скрывает привычка бегать каждый день

Бег 5 км в день улучшает работу сердца и лёгких — физиолог Биара Вебстер

Ежедневный бег на 5 километров — привычка, которая может полностью изменить самочувствие, внешний вид и даже настроение. Несмотря на очевидную пользу, такой режим подходит не каждому: важно учитывать состояние здоровья, физическую подготовку и правильный подход к нагрузкам.

Влияние на мышцы и выносливость

Регулярный бег укрепляет основные рабочие группы мышц — квадрицепсы, бицепсы бедра, ягодицы, икры и сгибатели бедра. Они становятся более выносливыми, а при достаточной нагрузке и немного увеличиваются в объёме. Учёные давно спорят, способен ли бег конкурировать со штангой и тренажёрами в плане мышечного роста. Исследования показывают, что аэробные нагрузки не только повышают выносливость, но и помогают сохранить мышечную массу с возрастом.

Однако стоит помнить: если цель — именно рост мышц, без силовых тренировок не обойтись. Метанализ научных данных подтверждает, что анаэробные нагрузки, вроде работы с весами, эффективнее в плане гипертрофии.

Суставы: мифы и реальность

Многие уверены, что бег разрушает суставы и приводит к артрозу. Но статистика говорит обратное: у бегунов риск проблем с коленями и тазобедренными суставами ниже, чем у тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни. В крупных обзорах десятков исследований с участием тысяч человек учёные не выявили значимых различий в частоте остеоартрита между бегунами и не бегунами. Более того, у людей, регулярно занимающихся бегом, операции по замене коленного сустава встречались реже.

Тем не менее, для новичков ежедневный пятикилометровый бег может стать серьёзным испытанием. Особенно если есть лишний вес или слабые мышцы ног и корпуса.

"Чтобы снизить риск травм у новичков, я бы советовала бегать через день, чередуя пробежки с силовыми тренировками и плаванием или велосипедом", — сказала физиолог из Sydney Spine Institute Биара Вебстер.

Сердце и дыхательная система

Бег — один из самых надёжных способов развить кардиореспираторную выносливость. При регулярных пробежках сердце работает эффективнее, лёгкие лучше усваивают кислород, а мышцы способны дольше сохранять ритм сокращений.

"Ежедневные пробежки укрепляют сердце, повышают объём лёгких и позволяют мышцам дольше выдерживать нагрузку", — отметила физиолог Биара Вебстер.

Но есть нюанс: если бегать в одном и том же темпе и на одинаковую дистанцию, со временем тренировки перестанут давать прогресс, а будут лишь поддерживать форму. Чтобы улучшать показатели, нужно повышать темп, добавлять интервалы или увеличивать дистанцию.

Бег и снижение веса

Одно из самых популярных последствий ежедневных 5 км — потеря лишних килограммов. Исследования показывают: у людей, которые пробегают 20-30 километров в неделю, уровень жира в организме значительно ниже, чем у тех, кто избегает кардионагрузок.

Даже без строгих диет бег помогает корректировать вес. Всё дело в энергетическом балансе: при регулярных пробежках организм сжигает больше калорий, чем получает, что постепенно ведёт к снижению массы. К примеру, человек весом около 68 килограммов, пробегая 5 км со скоростью 8 км/ч, расходует примерно 360 калорий.

Но важно помнить: если питание остаётся чрезмерно калорийным, даже ежедневный бег не гарантирует стройности.

Психологический эффект

Бег помогает не только телу, но и психике. Учёные всё чаще говорят о связи физической активности с профилактикой депрессии. Даже относительно небольшие нагрузки заметно снижают риск развития этого состояния.

Ежедневные пробежки становятся естественным способом справиться со стрессом, улучшить настроение и стабилизировать эмоциональный фон.

Сон и восстановление

Бег на 5 км каждый день положительно влияет и на качество сна. Обзоры десятков исследований подтверждают: регулярная физическая активность улучшает глубину и продолжительность сна, а также помогает быстрее засыпать. Особенно полезными оказываются тренировки средней интенсивности.

Правда, врачи советуют не откладывать пробежку на поздний вечер: интенсивная нагрузка перед сном может вызвать трудности с засыпанием.

Ежедневный бег на 5 километров способен заметно укрепить мышцы и сердце, улучшить работу лёгких, помочь в борьбе с лишним весом, наладить сон и настроение. Но новичкам стоит быть осторожными: лучше начинать с коротких дистанций и постепенного увеличения нагрузки. Важно прислушиваться к своему телу, давать ему отдых и при необходимости консультироваться с врачом.

