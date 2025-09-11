Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Георгины
Георгины
© commons.wikimedia.org by Axel Kristinsson from Reykjavík, Iceland is licensed under CC BY 2.0
Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:04

Цветут как сумасшедшие: как сохранить георгины зимой без погреба – 4 золотых правила

Георгины весной: что сделать с клубнями осенью для гарантированной зимовки – советы садоводам

Георгины известны своей красотой и продолжительным цветением, но эти растения требуют особого внимания после окончания сезона. Чтобы весной снова любоваться яркими соцветиями, нужно грамотно сохранить клубни. Даже если у вас нет погреба или подвала, существуют проверенные способы, которые позволяют обеспечить посадочному материалу надёжную зимовку.

Хранение в песке

Один из самых простых и доступных методов — пересыпать клубни сухим песком. Для этого берут деревянный ящик, на дно кладут небольшой слой песка, затем аккуратно раскладывают корневища так, чтобы они не соприкасались, и снова присыпают сверху. Ящик можно держать на застеклённом балконе или в прохладной кладовой. Чтобы защитить клубни от пересыхания и резких перепадов температуры, сверху ёмкость накрывают мешковиной или плотной бумагой.

Торф как защитный материал

Торф отлично удерживает влагу и помогает поддерживать оптимальный микроклимат. На дно ящика или контейнера насыпают слой торфа, затем кладут клубни и снова присыпают сверху. В результате корни находятся в мягкой "подушке", которая предотвращает пересыхание. Хранить такие ёмкости лучше в прохладном месте: подвале, лоджии или неотапливаемой кладовке.

Компактное хранение в опилках

Когда нет возможности использовать большие ящики, можно обойтись опилками, особенно хвойными. Они не вытягивают влагу из клубней и хорошо защищают их от порчи. Клубни удобно складывать в бумажные пакеты, пересыпая слоем стружки, и убирать в холодильник или другое прохладное помещение. Такой способ экономит место и подходит даже для небольших квартир.

Полезные советы перед закладкой

  1. Перед хранением клубни нужно тщательно просушить.
  2. Важно удалить повреждённые или загнившие части, чтобы инфекция не передалась здоровым.
  3. Оптимальная температура для хранения — от +3 до +7 °C.
  4. Зимой стоит регулярно проверять состояние клубней и при необходимости удалять испорченные экземпляры.

Грамотно сохранив георгины, весной вы сможете снова получить пышные кусты и сэкономить на покупке нового посадочного материала.

Три интересных факта

  1. В XIX веке георгины использовались не только как декоративные растения: клубни пробовали употреблять в пищу, но они оказались слишком жёсткими и безвкусными.
  2. Родина георгинов — Мексика, где эти цветы издавна считались символом силы и стойкости.
  3. В Европе георгины стали особенно популярны во времена Наполеона: их выращивали при дворцах и ботанических садах как экзотическую редкость.

