Цветут как сумасшедшие: как сохранить георгины зимой без погреба – 4 золотых правила

Георгины известны своей красотой и продолжительным цветением, но эти растения требуют особого внимания после окончания сезона. Чтобы весной снова любоваться яркими соцветиями, нужно грамотно сохранить клубни. Даже если у вас нет погреба или подвала, существуют проверенные способы, которые позволяют обеспечить посадочному материалу надёжную зимовку.

Хранение в песке

Один из самых простых и доступных методов — пересыпать клубни сухим песком. Для этого берут деревянный ящик, на дно кладут небольшой слой песка, затем аккуратно раскладывают корневища так, чтобы они не соприкасались, и снова присыпают сверху. Ящик можно держать на застеклённом балконе или в прохладной кладовой. Чтобы защитить клубни от пересыхания и резких перепадов температуры, сверху ёмкость накрывают мешковиной или плотной бумагой.

Торф как защитный материал

Торф отлично удерживает влагу и помогает поддерживать оптимальный микроклимат. На дно ящика или контейнера насыпают слой торфа, затем кладут клубни и снова присыпают сверху. В результате корни находятся в мягкой "подушке", которая предотвращает пересыхание. Хранить такие ёмкости лучше в прохладном месте: подвале, лоджии или неотапливаемой кладовке.

Компактное хранение в опилках

Когда нет возможности использовать большие ящики, можно обойтись опилками, особенно хвойными. Они не вытягивают влагу из клубней и хорошо защищают их от порчи. Клубни удобно складывать в бумажные пакеты, пересыпая слоем стружки, и убирать в холодильник или другое прохладное помещение. Такой способ экономит место и подходит даже для небольших квартир.

Полезные советы перед закладкой

Перед хранением клубни нужно тщательно просушить. Важно удалить повреждённые или загнившие части, чтобы инфекция не передалась здоровым. Оптимальная температура для хранения — от +3 до +7 °C. Зимой стоит регулярно проверять состояние клубней и при необходимости удалять испорченные экземпляры.

Грамотно сохранив георгины, весной вы сможете снова получить пышные кусты и сэкономить на покупке нового посадочного материала.

Три интересных факта