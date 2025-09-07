Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Георгины
© unsplash.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:42

Южная зима Краснодарского края — тихий враг георгинов: как не растерять богатство за одну зиму

В Краснодарском крае георгины продолжают цвести до ноября, клубни выкапывают после первых заморозков

Клубни георгинов — гордость многих садоводов Краснодарского края. Яркие и пышные цветы украшают двор и клумбы с конца лета до самых заморозков. Но каждый, кто выращивает георгины, знает: их красота напрямую зависит от того, как переживут клубни зиму. В нашем регионе с мягким климатом условия хранения отличаются от северных, и именно об этом стоит поговорить подробно.

Когда выкапывать клубни в Краснодарском крае

Погода здесь играет решающую роль. В центральных и северных районах России клубни убирают сразу после первых заморозков. В Краснодарском крае же торопиться не стоит: обычно растения цветут до конца октября, а нередко и до середины ноября. Но ждать сильного похолодания нельзя — стоит ориентироваться на устойчивые ночные температуры ниже +3 °С.

"Я всегда жду, пока первые морозные ночи слегка прихватят листья, и только потом выкапываю. Так клубни успевают вызреть", — делится опытом жительница станицы Каневской Марина.

Подготовка к хранению

После выкопки важно аккуратно обрезать стебель, оставив пенёк 5-7 см. Сами клубни лучше тщательно промыть от земли и просушить. В нашем климате, где осень часто влажная, этот этап особенно важен — из-за лишней влаги легко появляется плесень.

Опытные садоводы советуют перед закладкой обработать клубни слабым раствором марганцовки или древесной золой. Это простое действие помогает снизить риск загнивания.

Где и как хранить

Самый популярный вариант — подвал или погреб. Но в Краснодарском крае зимы тёплые, и температура там редко держится в нужных пределах +3…+6 °С. Поэтому стоит учитывать особенности местности:

  • В частных домах с сухим погребом клубни складывают в ящики и пересыпают песком или опилками.
  • В квартирах или домах без подвала часто используют утеплённые лоджии или гаражи, где температура не поднимается выше +10 °С.

Местные садоводы придумали ещё один способ: хранение в пластиковых контейнерах с вермикулитом. Он хорошо удерживает влагу, но при этом не даёт клубням загнивать.

Особенности хранения в условиях юга

Главная проблема в Краснодарском крае — не холод, а, наоборот, излишнее тепло и сухость. Если температура поднимается выше +10 °С, клубни могут проснуться и пойти в рост слишком рано. В таких случаях их лучше периодически проверять и при необходимости опрыскивать водой, чтобы не пересохли.

Нередко дачники практикуют и "комбинированный" метод: часть клубней хранят в подвале, часть — в холодильнике, в отсеке для овощей. Такой способ особенно выручает тех, у кого мало места.

Весенняя проверка

В начале марта клубни достают на осмотр. Те, что подсохли, можно "оживить", замочив их на несколько часов в слабом растворе стимулятора роста. А проросшие клубни стоит рассадить по отдельным горшкам, чтобы они набрались сил до высадки в грунт.

Краснодарский край со своим тёплым климатом дарит садоводам больше свободы, но и накладывает определённые требования. Если в северных регионах главная угроза — мороз, то у нас — тепло и пересыхание. Правильное хранение клубней позволит ежегодно радоваться буйству красок на клумбе и гордиться результатом своего труда.

