Правильная пересадка — гарантия пышного цветения до поздней осени: вот что требуют георгины
Когда георгины радуют яркими цветами, кажется, что сад расцвел вторым дыханием. Эти растения любят не только за красоту, но и за относительную неприхотливость: даже начинающий садовод справится с их выращиванием. Но у георгин есть одно важное условие — правильно выбрать время и способ пересадки. Ошибка может стоить пышного цветения, а иногда и всего куста.
Как вырастить больше посадочного материала
Опытные садоводы знают: георгины легко размножить. Для этого используют несколько способов: деление корней, черенкование и посев семян. Первый вариант позволяет сохранить точную копию материнского растения. Черенки тоже передают все качества сорта. А вот семенной способ часто становится сюрпризом — из него получаются новые, непохожие друг на друга растения, созданные совместно с природой и пчёлами.
Выращенные в горшках саженцы нужно пересаживать, как только они окрепнут и разовьют мощную корневую систему. Именно тогда у растения появляется шанс полноценно прижиться в открытом грунте и подарить обильное цветение.
Когда высаживать георгины
Главный ориентир — отсутствие ночных заморозков. Если почва уже прогрелась, а прогнозы обещают стабильное тепло, смело начинайте пересадку. Перед этим важно провести закаливание: вынести рассаду на улицу сначала в тень, потом постепенно увеличивать время пребывания на солнце. Обычно этот процесс занимает от недели до десяти дней.
Советы шаг за шагом
-
Подготовьте место для посадки. Пока ждёте тёплой погоды, внесите в почву компост или перепревший навоз.
-
При желании используйте удобрение с низким содержанием азота — формула 5-10-5 или 5-10-10 считается оптимальной.
-
Выкопайте яму глубиной около 2-3 см больше корневого кома.
-
Аккуратно поместите растение и засыпьте землёй до уровня почвы.
-
Обильно полейте.
-
Сразу установите колышек для подвязки: позже это сделать сложнее и опаснее для клубней.
Эти простые шаги помогут кустам быстро адаптироваться и уйти в рост.
Мифы и правда
• Миф: георгины можно пересаживать в любое время лета.
Правда: оптимальный период — весна, когда минует угроза заморозков. Позднее пересаженные растения хуже приживаются.
• Миф: георгины не нуждаются в удобрениях.
Правда: органика и минеральные смеси усиливают цветение и повышают устойчивость к болезням.
• Миф: достаточно один раз посадить и забыть.
Правда: георгины требуют регулярного ухода — полива, подвязки и защиты от вредителей.
FAQ
Как выбрать место для посадки?
Георгины любят солнце и рыхлую плодородную почву. Тень снижает интенсивность цветения.
Сколько стоит посадочный материал?
Цена зависит от сорта: клубни начинаются от 200-300 рублей за упаковку, редкие декоративные сорта — от 800 рублей.
Что лучше: семена или клубни?
Для стабильного результата используют клубни и деление корня. Семена дают новые уникальные формы, но предсказать цвет и размер сложно.
Исторический контекст
Георгины пришли в Европу из Мексики в конце XVIII века. Сначала их выращивали как овощное растение: клубни считались съедобными. Позднее внимание сместилось к декоративным свойствам, и уже к XIX веку георгины стали украшением дворцовых парков. Сегодня известно более 15 тысяч сортов, различающихся по форме и цвету.
А что если пересадить поздно?
Если отложить пересадку до середины лета, растения рискуют не успеть развиться и зацвести. В этом случае георгины могут дать только скромные бутоны, а клубни будут слабыми. Поэтому лучше перенести посадку на весну или оставить до следующего сезона.
Интересные факты
• В Японии георгин символизирует достоинство и благородство.
• В США этот цветок признан национальным символом в штате Вашингтон.
• Селекционеры до сих пор создают новые сорта, и ежегодно в реестр добавляют десятки разновидностей.
