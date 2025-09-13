Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Георгины
Георгины
© commons.wikimedia.org by Bernard Spragg. NZ from Christchurch, New Zealand is licensed under CC0
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 16:06

Правильная пересадка — гарантия пышного цветения до поздней осени: вот что требуют георгины

Садоводы объяснили, когда и как пересаживать георгины для обильного цветения

Когда георгины радуют яркими цветами, кажется, что сад расцвел вторым дыханием. Эти растения любят не только за красоту, но и за относительную неприхотливость: даже начинающий садовод справится с их выращиванием. Но у георгин есть одно важное условие — правильно выбрать время и способ пересадки. Ошибка может стоить пышного цветения, а иногда и всего куста.

Как вырастить больше посадочного материала

Опытные садоводы знают: георгины легко размножить. Для этого используют несколько способов: деление корней, черенкование и посев семян. Первый вариант позволяет сохранить точную копию материнского растения. Черенки тоже передают все качества сорта. А вот семенной способ часто становится сюрпризом — из него получаются новые, непохожие друг на друга растения, созданные совместно с природой и пчёлами.

Выращенные в горшках саженцы нужно пересаживать, как только они окрепнут и разовьют мощную корневую систему. Именно тогда у растения появляется шанс полноценно прижиться в открытом грунте и подарить обильное цветение.

Когда высаживать георгины

Главный ориентир — отсутствие ночных заморозков. Если почва уже прогрелась, а прогнозы обещают стабильное тепло, смело начинайте пересадку. Перед этим важно провести закаливание: вынести рассаду на улицу сначала в тень, потом постепенно увеличивать время пребывания на солнце. Обычно этот процесс занимает от недели до десяти дней.

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте место для посадки. Пока ждёте тёплой погоды, внесите в почву компост или перепревший навоз.

  2. При желании используйте удобрение с низким содержанием азота — формула 5-10-5 или 5-10-10 считается оптимальной.

  3. Выкопайте яму глубиной около 2-3 см больше корневого кома.

  4. Аккуратно поместите растение и засыпьте землёй до уровня почвы.

  5. Обильно полейте.

  6. Сразу установите колышек для подвязки: позже это сделать сложнее и опаснее для клубней.

Эти простые шаги помогут кустам быстро адаптироваться и уйти в рост.

Мифы и правда

• Миф: георгины можно пересаживать в любое время лета.
Правда: оптимальный период — весна, когда минует угроза заморозков. Позднее пересаженные растения хуже приживаются.

• Миф: георгины не нуждаются в удобрениях.
Правда: органика и минеральные смеси усиливают цветение и повышают устойчивость к болезням.

• Миф: достаточно один раз посадить и забыть.
Правда: георгины требуют регулярного ухода — полива, подвязки и защиты от вредителей.

FAQ

Как выбрать место для посадки?
Георгины любят солнце и рыхлую плодородную почву. Тень снижает интенсивность цветения.

Сколько стоит посадочный материал?
Цена зависит от сорта: клубни начинаются от 200-300 рублей за упаковку, редкие декоративные сорта — от 800 рублей.

Что лучше: семена или клубни?
Для стабильного результата используют клубни и деление корня. Семена дают новые уникальные формы, но предсказать цвет и размер сложно.

Исторический контекст

Георгины пришли в Европу из Мексики в конце XVIII века. Сначала их выращивали как овощное растение: клубни считались съедобными. Позднее внимание сместилось к декоративным свойствам, и уже к XIX веку георгины стали украшением дворцовых парков. Сегодня известно более 15 тысяч сортов, различающихся по форме и цвету.

А что если пересадить поздно?

Если отложить пересадку до середины лета, растения рискуют не успеть развиться и зацвести. В этом случае георгины могут дать только скромные бутоны, а клубни будут слабыми. Поэтому лучше перенести посадку на весну или оставить до следующего сезона.

Интересные факты

• В Японии георгин символизирует достоинство и благородство.
• В США этот цветок признан национальным символом в штате Вашингтон.
• Селекционеры до сих пор создают новые сорта, и ежегодно в реестр добавляют десятки разновидностей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сад без крыс: уксус, мята и чеснок – натуральные союзники в борьбе с грызунами сегодня в 15:01

Эти запахи крысы не переносят: натуральные средства для защиты сада – грызуны покинут участок навсегда

Крысы в саду – проблема? Эксперты Garolla рекомендуют натуральные средства: мята, уксус, чеснок и профилактика. Защитите свой участок от грызунов!

Читать полностью » Учёные: корн-салат остаётся урожайным даже зимой благодаря холодостойкости сегодня в 14:10

Посеяли слишком рано — получите горькие листья: правила осеннего посева корн-салата

Хотите свежую зелень даже зимой? Есть культура, которая переживает морозы и не требует особого ухода — и это отличный способ продлить сезон урожая.

Читать полностью » Запрет на мытьё и этилен: 7 строгих правил хранения тыквенных плодов сегодня в 14:01

Почему соседка обматывает плодоножки тканью? Маленький трюк для большого урожая тыкв

Раскрываем секреты сохранения тыквы до весны: как определить зрелость, правильно срезать плоды и создать идеальные условия. Советы по сортам Хоккайдо и тонкости защиты от гниения.

Читать полностью » Азот и хлор в огороде: почему опасна дозировка 20 г/кв.м и как её контролировать сегодня в 13:28

Тихий убийца плодородия: три ошибки, которые превращают удобрения в мину замедленного действия

Неправильное использование удобрений приводит к накоплению химии в почве, гибели урожая и болезням растений. Узнайте, какие подкормки опасны, как их дозировать и чем заменить, чтобы спасти грядки.

Читать полностью » Садовод Ретлинг: яблони и вишни легче всего укореняются при осенней посадке сегодня в 13:11

Корни без защиты превращаются в лёд: ошибка осенней посадки, которая убивает деревья

Осень — идеальный момент для посадки плодовых деревьев. Узнайте, какие культуры лучше приживаются и как помочь им пережить зиму.

Читать полностью » Капельный полив против ручного: как сэкономить до 50% воды на огороде сегодня в 12:28

Древний метод полива, который до сих пор работает — проверено египтянами

Узнайте, как правильно поливать огород: нормы воды, лучшее время, профилактика гнили. Техники полива, тип почвы и как избежать ошибок для богатого урожая.

Читать полностью » Хризантемы цветут при сокращении дня до 10–12 часов: правила ухода в сентябре сегодня в 12:12

Удобрение, превращающее куст хризантемы в фейерверк: лепестки взрываются красками, словно искры в ночи

Хризантема — символ осени. Узнайте, какие шаги в сентябре помогут продлить её цветение и сохранить пышный вид до первых морозов.

Читать полностью » В Магаданской области сушат яблоки, груши, чернику и бруснику для зимнего хранения сегодня в 11:35

Лето в Магадане длится месяц, но сушёные фрукты растягивают его до весны: вот как их заготовить

Как жители Магаданской области сохраняют вкус лета на долгую зиму: практичные способы сушки фруктов и ягод, ошибки и секретные приёмы хозяек.

Читать полностью »

Новости
Наука

NASA: Юнона показала след Каллисто в атмосфере Юпитера
Спорт и фитнес

Егор Янсон рассказал, какую шапочку и очки выбрать для плавания в бассейне
Питомцы

Мошенники при продаже домашних животных обманывают покупателей через поддельные объявления
Красота и здоровье

Названы популярные ароматы на осень 2025: ваниль, древесные и пряные ноты
Садоводство

Как продлить жизнь срезанным цветам: 3 ключевых ошибки, которые вы совершаете
Питомцы

Акваскейп использует растения для оформления аквариумов
Спорт и фитнес

Физиологи объяснили, как правильно выполнять бёрпи для снижения риска травм
Наука

К 2050 году климат сравняется с урбанизацией как фактор роста ожирения – исследование
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet