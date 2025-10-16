Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Георгины
Георгины
© commons.wikimedia.org by Joe Mabel is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:16

Не дайте морозу забрать ваше лето: вот когда выкапывать георгины, чтобы не потерять сорт

Выкопка георгинов после заморозков помогает сохранить клубни

Георгины — гордость любого сада: они поражают формами, оттенками и продолжительным цветением. Но чтобы их красота не исчезла с первыми заморозками, осенью нужно правильно выкопать и сохранить клубни. Без этой процедуры растение просто не переживёт зиму в открытом грунте.

Почему георгины нужно выкапывать на зиму

Клубни георгинов очень нежные и не выдерживают холода ниже -3 °C. В южных регионах их иногда оставляют в земле, но в средней полосе и севернее это практически гарантированная гибель растения. Поэтому осенняя выкопка — единственный способ сохранить сорт до весны.

"Первый сигнал к выкапыванию — заморозки. Когда листья почернеют от холода, пришло время действовать", — объяснила садовод Кейт Уолц.

К этому моменту растение уже завершает рост, сокодвижение замедляется, и клубни переходят в состояние покоя. Они накопили питательные вещества, нужные для следующего сезона, и готовы к зимовке.

Когда наступает подходящее время

Лучше всего выкапывать георгины через 2-3 дня после первых заморозков. К этому времени листья темнеют и становятся мягкими, а стебель буреет у основания. Если поторопиться, клубни окажутся недозревшими и быстро загниют при хранении. Если опоздать — промёрзнут и потеряют способность к прорастанию.

Советы шаг за шагом

  1. Срежьте стебли секатором, оставив пеньки около 10-15 см.

  2. Осторожно обкопайте куст со всех сторон на расстоянии 20-25 см от центра.

  3. Подденьте корневище вилами и аккуратно выньте из земли, стараясь не повредить шейку.

  4. Стряхните лишнюю почву, при необходимости промойте клубни водой.

  5. Осмотрите их: удалите все подгнившие или повреждённые части.

  6. Разложите на бумаге или решётке и оставьте сушиться в сухом, проветриваемом помещении на 5-7 дней.

  7. После сушки обрежьте остатки стеблей и подпишите сорта, чтобы не перепутать весной.

Как хранить клубни до весны

Георгины лучше всего зимуют при температуре +4…+7 °C и влажности около 70 %. Подойдут подвал, погреб или утеплённый балкон. Важно, чтобы не было резких колебаний температуры.

Варианты хранения:

  • в ящиках, пересыпанных сухими опилками или торфом;

  • в бумажных пакетах с отверстиями для воздуха;

  • в песке или вермикулите.

Раз в месяц клубни нужно проверять: если они подсохли, слегка опрыскайте водой, если появились пятна гнили — удалите повреждённые части.

Сравнение способов хранения

Способ Влажность Удобство Риск гниения Примечание
Опилки Средняя Удобный Низкий Требует регулярной проверки
Торф Высокая Хорошая защита Средний Подходит для подвалов
Песок Низкая Прост в уходе Низкий Клубни дольше сохраняются
Вермикулит Оптимальная Чисто и удобно Минимальный Можно использовать повторно

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: выкапывать клубни до первых заморозков.
    Последствие: недозрелые клубни плохо хранятся.
    Альтернатива: дождаться, когда листья почернеют от холода.

  • Ошибка: оставлять растения в земле в умеренном климате.
    Последствие: промерзание и гибель клубней.
    Альтернатива: выкопать и хранить при температуре +4 °C.

  • Ошибка: хранить клубни в полиэтиленовых пакетах.
    Последствие: появляется плесень из-за конденсата.
    Альтернатива: использовать бумажные пакеты или ящики с опилками.

  • Ошибка: хранить клубни во влажном подвале.
    Последствие: гниль и плесень.
    Альтернатива: следить за вентиляцией и умеренной влажностью.

А что если нет подвала?

Если хранить клубни негде, можно разместить их на утеплённой лоджии в коробке, обложив сухими листьями или торфом. При сильных морозах ящик дополнительно укутывают старым одеялом. Главное — не ставить близко к батарее, чтобы не пересушить клубни.

Плюсы и минусы выкапывания

Плюсы:

  • сохранение сорта на несколько лет;

  • возможность деления и размножения весной;

  • защита от вымерзания;

  • раннее и обильное цветение в новом сезоне.

Минусы:

  • требуется место для хранения;

  • нужна регулярная проверка клубней зимой.

Часто задаваемые вопросы

Когда выкапывать георгины, если зима ранняя?
Сразу после первых заморозков — ориентируйтесь на потемнение листьев.

Можно ли хранить клубни в квартире?
Да, если держать их в прохладном месте — например, у окна или в коридоре при +10 °C.

Нужно ли делить клубни осенью?
Лучше весной, чтобы не повредить спящие почки. Осенью можно только отделить гнилые части.

Мифы и правда

  • Миф: георгины выдерживают мороз под снегом.
    Правда: даже при слабом морозе клубни погибают, если не выкопать.

  • Миф: достаточно просто оставить клубни в гараже.
    Правда: в неотапливаемом гараже температура часто опускается ниже нуля.

  • Миф: опрыскивание спиртом помогает от гнили.
    Правда: спирт сушит ткани и ускоряет разрушение клубней.

3 интересных факта

  1. Родина георгин — Мексика, где они растут в горах и не знают зимнего холода.

  2. В Европе георгины появились в XVIII веке как декоративное растение для дворцовых парков.

  3. Один клубень георгина при хорошем уходе может цвести до 8 лет подряд.

Правильная выкопка и хранение — залог того, что весной георгины снова заиграют красками. Дайте им немного заботы осенью, и в следующем сезоне они отплатят пышным цветением, напоминая, что красота — это всегда труд и внимание.

