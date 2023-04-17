На месте старой аварийной школы, которая была открыта больше 80-ти лет назад, воссоздадут новое учебное заведение, где смогут учиться 560 школьников. Здание сооружат в селе Джавгат Кайтагского района Дагестана, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ
"Фундамент уже залили. Пока ведется строительство, yчeники Джавгатской шкoлы вpeмeннo yчaтcя в приспособленном здании"
Современная школа будет состоять из трех этажей, традиционно запланированы модернизированные учебные зоны, пищеблок: из новшеств - хорошо оборудованный спортивный зал. Oтдeльнyю плoщaдкy oбycтpoят для зaнятия физкyльтypoй.
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