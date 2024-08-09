Инцидент в Дагестане: подозреваемый в никабе открыл огонь по полицейским, ведется розыск

В Дагестане произошел инцидент, в результате которого мужчина в никабе открыл огонь по сотрудникам полиции при проверке документов. МВД региона разыскивает 41-летнего уроженца Чечни Али Демильханова, который находился в автомобиле "Лада Калина" во время нападения. Подробности о возможных ранениях полицейских не были уточнены.
Полиция обратилась к гражданам с просьбой быть внимательными и сообщать о местонахождении подозреваемого по указанному номеру. В то время как этот инцидент произошел, в регионе также наблюдаются серьезные проблемы с терроризмом. Так, 23 июня в Дербенте и Махачкале группа террористов осуществила нападение на церкви и синагоги, в результате чего погибли 22 человека, включая 17 полицейских.
Таким образом, ситуация в Дагестане остается напряженной, и правоохранительные органы прилагают усилия для обеспечения безопасности и ликвидации угроз.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Евгений Половодов (Creative Commons Attribution 4.0 Licence)
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