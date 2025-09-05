Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сулакский каньон. Горный серпантин
© commons.wikimedia.org by Александр Байдуков is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:31

Путешествие без неловких ситуаций: что нужно знать о дагестанских традициях

В Дагестане не принято публично обниматься и целоваться — это может вызвать осуждение

Поездка в Дагестан — это не только красивые горные пейзажи и вкусная кухня, но и знакомство с культурой, где особое внимание уделяют традициям, уважению и гостеприимству. Чтобы путешествие прошло без неловких ситуаций, важно знать местные правила поведения и бытовые нюансы.

Как приветствовать местных жителей

Общение здесь начинается с уважительного приветствия. На слова "Ас-саляму алейкум!" (мир вам) принято отвечать "Ва-алейкум ас-салям!" (и вам мир). Но инициировать такое приветствие стоит только мусульманам. Если вы приезжий, достаточно сказать привычное "Здравствуйте" или "Добрый день". Даже мальчишки здороваются за руку, как взрослые — это проявление уважения.

Посещение мечети и традиция садака

Заходить в мечети туристам не запрещено. Главное — снять обувь у входа, говорить тихо и не мешать молящимся. Женщинам нужно покрывать голову и носить скромную одежду. Чаще всего при входе можно взять соответствующий наряд.
Есть особая традиция — садака, добровольная милостыня. Иногда вам могут неожиданно дать деньги или угощение. Это не подаяние, а проявление доброй воли. Отказываться не принято: лучше принять и передать добро дальше — подарить что-то другому человеку.

Что не стоит делать публично

Кавказские народы ревностно относятся к проявлению чувств на людях. Обниматься и целоваться в общественных местах не принято, особенно молодым парам. Сюда же относится ругань и мат — за грубость, особенно при женщинах, можно получить резкий отпор. И помните: фотографировать людей без их согласия не стоит.

Алкоголь и кафе

В Дагестане много заведений, где не продают алкоголь. В период Рамадана спиртное исчезает даже из супермаркетов, а кафе начинают работать только после захода солнца. Но переживать не нужно: местные всегда помогут найти подходящее место, где можно вкусно поесть. В деревнях путника и вовсе не оставят без обеда.

Курение для женщин

Хотя в регионе курят часто, девушкам стоит быть осторожнее. Женщина с сигаретой на улице может вызвать неодобрение. Лучше курить в уединении или с разрешения хозяев дома. Если всё же курите в общественном месте, не демонстрируйте сигарету открыто.

Женщинам о дресс-коде и безопасности

Строгость традиций в разных районах отличается. В одном месте девушка без платка вызовет осуждение, а в другом можно встретить барышень в мини-юбках. Туристок воспринимают мягче, но девушкам, путешествующим без спутника, стоит быть настороже. В случае навязчивого внимания можно вежливо, но твердо заявить, что вас ждёт муж или брат. Работает и фраза: "Хотели бы вы, чтобы так приставали к вашей сестре?". Носить кольцо, похожее на обручальное, — тоже хорошая идея.

Как попасть в дом горцев

В горах туристов принимают радушно. Часто хозяева сами приглашают к себе домой, предложат еду или ночлег. Важно помнить: деньгами благодарить нельзя, это может обидеть. Лучше преподнести подарок или купить у мастера его изделия. А если в доме вам понравился какой-то предмет, лучше не хвалить его вслух — хозяин может почувствовать себя обязанным подарить его.

Полиция и погранзоны

Стражи порядка с туристами ведут себя вежливо, хотя иногда чрезмерно дотошно проверяют багаж или запрещают снимать фото. По закону запрет касается только стратегических объектов вроде таможни или тюрем. Если едете в приграничную зону, заранее уточните, не требуется ли пропуск. Особенно это касается побережья Каспия за пределами городов.

Движение на дорогах

Дороги Дагестана — отдельная тема. Молодые водители нередко игнорируют правила, поэтому будьте максимально внимательны. Опытные автомобилисты уступают дорогу "Приорам" — любимым машинам горячих джигитов. Автостоп здесь распространён, но будьте готовы, что ремни безопасности могут отсутствовать. Пешеходам стоит быть предельно осторожными: зелёный свет ещё не гарантия безопасности.

Лезгинка на праздниках

Ни одна свадьба или праздник в Дагестане не обходится без лезгинки. Если девушка вручила вам фантик — это приглашение к танцу. Отказываться невежливо. Танец — это не просто развлечение, а часть традиции, поэтому туристу стоит заранее выучить хотя бы несколько движений. Главное правило — мужчина во время танца не прикасается к женщине.

Улыбайтесь чаще

Самое простое, что можно сделать для комфортной поездки, — улыбаться и быть открытым. Жители республики очень гостеприимны, и если относиться к ним с уважением, они обязательно ответят тем же.

