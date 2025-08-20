Нарциссы в газоне: приём, который создаёт естественный "лес" из цветов

Нарциссы — символ весны. Эти нежные луковичные растения (лат. Narcissus) первыми встречают садоводов после долгой зимы и радуют жёлтыми, белыми и двухцветными цветами. Важно знать, что посадка луковиц проводится осенью, ведь именно в этот период закладывается основа будущего цветения.

Время посадки

Лучшее время для посадки нарциссов — с сентября по ноябрь. За это время луковицы успеют пустить корни до заморозков. Тогда весной они быстро тронутся в рост и зацветут.

Можно посадить их и позже — даже в декабре или январе. Главное, чтобы луковицы были твёрдыми, без следов плесени и гнили. Правда, растениям может потребоваться больше времени на адаптацию, и первое цветение будет скромнее. Но через пару лет они "догонят" свои осенние посадки.

Подготовка и выбор места

Почва. Нарциссы любят рыхлые, влажные, но дренированные почвы. В тяжёлую землю добавляют компост или перегной.

Нарциссы любят рыхлые, влажные, но дренированные почвы. В тяжёлую землю добавляют компост или перегной. Освещение. Лучше всего они растут на солнце, но могут мириться с лёгкой тенью.

Лучше всего они растут на солнце, но могут мириться с лёгкой тенью. Луковицы. Выбирайте крупные и твёрдые экземпляры. Мягкие или повреждённые стоит сразу отбраковать.

Как сажать

Глубина посадки — примерно в два раза больше высоты самой луковицы (обычно около 10 см).

В открытом грунте сажают группами по 5-6 штук, оставляя между ними расстояние в две ширины луковицы.

В горшках допускается более плотная посадка, но каждые 1-2 года растения нужно пересаживать в сад.

Совет: для естественного вида в газоне просто бросьте горсть луковиц на траву и посадите их в том порядке, как они упали.

Уход после цветения

После того как цветы отцвели, срезать листья не нужно — они должны естественным образом засохнуть. Это позволит питательным веществам вернуться в луковицу и усилить цветение на следующий год.

Если нарциссы растут в траве, косить газон можно только после того, как листья полностью пожелтеют — обычно в июне.

Можно ли сажать весной?

Весенняя посадка тоже возможна, но такие нарциссы зацветут не раньше следующего года. Поэтому оптимальный выбор для садоводов — именно осень.

Интересные факты о нарциссах

В Древней Греции нарцисс считался символом скорби и возрождения — его часто высаживали возле храмов.

Существует более 25 000 зарегистрированных сортов нарциссов — от миниатюрных "ангелов" до высоких жёлтых гигантов.

Эфирное масло нарцисса используется в парфюмерии: оно придаёт ароматам свежие, травяные нотки.

Нарциссы — неприхотливые растения, но залог их яркого весеннего цветения — грамотная посадка осенью. Подберите правильное место, не спешите удалять листья после цветения и следите за качеством луковиц. Тогда ваш сад будет сиять золотыми и белыми цветами уже с первых тёплых дней.