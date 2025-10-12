Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Не революция, а хладнокровная эволюция: как Dacia перестраивает свою империю

Renault Group сообщила о планах перевести Dacia Stepway на отдельную платформу к 2028 году

Последние годы стали для Dacia по-настоящему переломными. Бренд, который долгое время воспринимался как "разумный выбор без излишеств", сумел не просто удержаться на рынке, но и превратился в один из самых успешных проектов группы Renault. Обновлённые модели, уверенный рост продаж и продуманная стратегия сделали марку эталоном в своём сегменте. Однако на этом Dacia не останавливается — компания уже готовит очередной шаг в своём развитии.

Эволюция, а не революция

Недавно Dacia представила обновлённые версии своих бестселлеров — Sandero и Sandero Stepway. Для бренда это не просто косметическое обновление, а стратегическая перестройка линейки. По данным концерна, Stepway вскоре получит собственную платформу и превратится в самостоятельную модель. Запуск запланирован на 2028 год, и этот кроссовер станет новым "входным билетом" в мир Dacia, заняв место между Sandero и Duster.

Такой шаг не случаен: Stepway традиционно занимает львиную долю продаж Sandero, а интерес к компактным кроссоверам класса B остаётся стабильно высоким. Именно этот успех подтолкнул руководство к созданию отдельного внедорожника, который сохранит фирменную простоту и надёжность, но предложит больше возможностей для повседневной и загородной езды.

Почему Stepway идёт своим путём

Dacia использует знакомую стратегию: как Bigster стал увеличенной версией Duster, так и новый Stepway сохранит дух компактного хэтчбека, но получит выразительный внедорожный облик. При этом дизайнеры не будут превращать его в купеобразный кроссовер — практичность остаётся ключевой чертой марки. Высокая посадка, просторный салон и вместительный багажник останутся в приоритете.

Силовые установки также претерпят модернизацию. В линейку войдёт новый 1,2-литровый двигатель ECO-G, работающий как на бензине, так и на сжиженном газе. Он будет сочетаться с 48-вольтовой системой MHEV, которая снижает расход топлива и улучшает динамику. Старший вариант — гибридный 1,8-литровый TCe мощностью до 160 л. с. — обеспечит кроссоверу уверенный разгон и оптимальный баланс между мощностью и экономичностью.

Сравнение: Sandero, Stepway и Duster

Модель Класс Тип привода Двигатели Особенности
Sandero Хэтчбек B-класса Передний Бензин, ECO-G Городская ориентация
Sandero Stepway (нынешний) Псевдокроссовер Передний ECO-G, гибрид TCe Повышенный клиренс
Stepway (2028) Полноценный SUV B-сегмента Передний / опц. 4x4 ECO-G MHEV, TCe Hybrid Новый кузов, внедорожный дизайн
Duster SUV C-сегмента Передний / 4x4 TCe, Blue dCi Больше габариты, офроуд-функции

Эта таблица наглядно показывает, что Stepway будущего займёт нишу между городским Sandero и более крупным Duster, предложив компромисс между доступностью и внедорожными возможностями.

Как Dacia удерживает лидерство

Философия бренда проста: разумная цена без ущерба для качества. В эпоху, когда производители наперебой предлагают всё больше технологий и экранов, Dacia делает ставку на функциональность. Минимум лишнего — максимум пользы. Такой подход не только экономит ресурсы, но и делает автомобили лёгкими, надёжными и неприхотливыми в обслуживании.

Кроме того, Dacia активно внедряет технологии Renault Group. В частности, 48-вольтовая "мягкая" гибридная система и газовые версии ECO-G позволяют снизить эксплуатационные расходы. Это особенно важно на фоне растущих цен на топливо и ужесточения экологических норм.

Советы шаг за шагом: как выбрать Dacia под себя

  1. Если автомобиль нужен для города — подойдёт базовый Sandero с ECO-G.

  2. Для частых поездок за городом стоит рассмотреть Sandero Stepway.

  3. Любителям приключений лучше дождаться Stepway 2028 или Duster.

  4. Тем, кто хочет минимальный расход топлива — гибридная версия TCe Hybrid или ECO-G MHEV станет оптимальной.

  5. Проверяйте комплектацию: Dacia часто предлагает расширенные пакеты без переплаты.

Ошибка → последствие → альтернатива

  • Ошибка: покупка Stepway в надежде на настоящий внедорожник.
    → Последствие: ограниченные возможности на бездорожье из-за переднего привода.
    → Альтернатива: выбрать Duster или дождаться нового Stepway с опциональным 4x4.

  • Ошибка: пренебрежение газовой версией ECO-G.
    → Последствие: лишние расходы на топливо.
    → Альтернатива: комбинированный режим бензин + ГБО экономит до 30 %.

  • Ошибка: покупка старой версии без MHEV.
    → Последствие: высокий расход топлива и налоги.
    → Альтернатива: модели с 48-вольтовой системой экономичнее и экологичнее.

А что если Stepway станет единственным ДВС-внедорожником?

К 2028 году Renault Group перейдёт к почти полной электрификации. Модели Captur и Megane E-Tech уже готовятся в электрической версии. В этой реальности новый Stepway окажется единственным автомобилем с классическим двигателем в линейке. Для многих покупателей, не готовых к зарядным станциям и высокой цене на аккумуляторы, это станет реальным аргументом в пользу Dacia.

Плюсы и минусы нового курса

Плюсы Минусы
Доступная цена среди SUV Возможен отказ от механики в пользу автомата
Надёжные двигатели ECO-G и TCe Hybrid Неизвестно, будет ли 4x4 в базе
Простая эксплуатация и ремонтопригодность Консервативный интерьер и оборудование
Современные системы MHEV и газовые версии Невысокая производительность на трассе
Опора на Renault Group — гарантия качества Возможное сокращение ассортимента в будущем

FAQ: популярные вопросы о новом Stepway

Когда появится новый Dacia Stepway?
— Премьера ожидается в 2028 году, производство начнётся во втором полугодии.

Будет ли он доступен в России?
— Официальных планов пока нет, но бренд уже рассматривает экспорт в Евразию через дочерние структуры Renault Group.

Какой тип двигателя предложат?
— 1,2-литровый ECO-G с MHEV и гибридный 1,8 TCe на 160 л. с.

Сколько будет стоить новинка?
— Ожидаемая цена на европейском рынке — от 17 до 20 тысяч евро, в зависимости от версии.

Будет ли электрическая версия?
— Нет, Stepway сохранит ДВС и мягкий гибрид, так как в линейке Dacia электрокары уже представлены моделью Spring.

Мифы и правда

Миф 1. Stepway — это тот же Sandero с пластиком.
Правда. В новом поколении модель получит собственную платформу и двигатели.

Миф 2. Газовые двигатели ненадёжны.
Правда. ECO-G сертифицирован Renault и имеет заводскую гарантию.

Миф 3. Dacia — бренд только для Европы.
Правда. Автомобили марки успешно продаются в 60 странах, включая Латинскую Америку и Ближний Восток.

Исторический контекст

  • 2004 год. Запуск первого Logan — возрождение бренда Dacia.

  • 2010 год. Появление первого Duster — начало успеха SUV-линейки.

  • 2012 год. Дебют Sandero Stepway.

  • 2021 год. Третье поколение Sandero с новой платформой CMF-B.

  • 2028 год. Ожидается премьера Stepway в статусе отдельной модели.

Интересные факты

• На многих рынках Stepway занимает до 80 % всех продаж Sandero.
• Dacia является лидером по продаже автомобилей на LPG в Европе.
• С 2017 года бренд продаёт более 500 000 машин ежегодно.

